MASKİ’den 7 İlçeye Terfi Merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ Taşevler, Doğanşehir Karaterzi, Pütürge Sorguç ve Tepehan Arguça, Kale, Hekimhan Güçlü ve Akpınar, Kuluncak Sofular ve Doğanşehir’e terfi merkezi yaptı.

“Sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı için çalışmalarımız devam ediyor”

Malatya’nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının son aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. İçmesuyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda sondajla beslenen mahallelerimize içmesuyunu depoya nakledecek olan terfi merkezlerini Akçadağ Taşevler, Doğanşehir Karaterzi, Pütürge Sorguç ve Tepehan Arguça, Kale, Hekimhan Güçlü ve Akpınar, Kuluncak Sofular ve Doğanşehir’de tamamladık. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilçelerimiz ve mahallelerimiz sağlıklı ve modern bir içmesuyu altyapısına kavuştu. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)