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01 Temmuz 2018 Pazar 16:59

MASKİ’den Yazıhan’a 14 milyonluk altyapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, devam eden ve planladıkları çalışmalar ile birlikte Yazıhan genelinde yaklaşık 14 milyon TL maliyetinde 133 kilometre altyapı çalışması yapmış olacaklarını söyledi .

MASKİ'den Yazıhan'a 14 milyonluk altyapı yatırımı
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MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü ziyaret etti. Mumcu, ilçede incelemeler yaparak, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Ertan Bey Malatya’nın ve bizlerin yakinen bildiğimiz, bürokratik ve diğer konularda başarılı çalışmalarından dolayı yakinen tanıdığımız bir arkadaşımız. Kendisinin MASKİ Genel Müdürlüğü’ne gelmesi bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah MASKİ Genel Müdürlüğü döneminde ilçemizdeki ve Malatyamızın diğer ilçelerindeki problemleri hep beraber çözüme kavuşturacağız. Biz Yazıhan’da içme suyu ve kanalizasyonla ilgili eksiklerimizi ve projelerimizi ileteceğiz kendilerine. Yazıhan Karasu grubunda patlaklar- çatlaklar olduğu zaman yaklaşık 17 birimde su kesiliyor. Bu sıkıntıları yaşamamak adına Boztepe barajından bir paket arıtma ile Yazıhan nüfusunun yarısına verilebilecek bir içme suyu temini konusunda müracaatımız var. MASKİ daha öce kısmi de olsa bir çalışmalar yaptı. DSİ ile görüştük. İnşallah bu projemizi de Genel müdürümüz döneminde hayata geçiririz. Yazıhan’ının içme suyu ve kanalizasyonu ile ilgili hep beraber çözeriz diye umut ediyorum. Genel Müdürü ve ekibine de güveniyorum. Yeni döneminde başarılı çalışmalar sergileyeceklerine inanıyorum. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yazıhan’daki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Ziyaretimizin temel sebebi, su ve kanalizasyon ile ilgili yükümlülüklerimizi, projelerimizi yerinde görmek ve ilçe genelinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında istişare etmektir. MASKİ son 3 yılı yatırım yılı olarak ilan eden ve çok büyük yatırımlar gerçekleştiren bir kurum. Bu zaman zarfında, Yazıhan İlçemizin genelinde maliyeti yaklaşık 12 milyon TL olan 128 kilometre içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımını tamamladık. Bu kapsamda ilçe merkezinin kanalizasyon altyapısına 6 milyonluk 37 kilometrelik yatırım yaparak, merkezin kanalizasyon şebekesini tamamen yeniledik. Devam eden ve planladığımız çalışmalar ile birlikte ilçe genelinde yaklaşık 14 milyon TL maliyetinde 133 kilometre altyapı çalışması yapmış olacağız. MASKİ Yazıhan’ın sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edeceğiz. Devam eden ve planladığımız yatırımlarımız var. Yazıhan İlçemiz 13 bin 500 kişilik nüfusuyla Malatya’nın yakın ilçelerinden. Boztepe Barajıyla birlikte özellikle tarımsal sulama anlamında önümüzdeki yıllarda da Malatya’nın tarımsal anlamada önemli bir merkezi olacak” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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