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28 Aralık 2019 Cumartesi 11:11

MEV’den Başkan Güder’e Anlamlı Ziyaret

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Başkanı Naim Kayısıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, “Belediyeler olarak dernek ve vakıflar üzerinde bazı yükümlülükleri yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

MEV'den Başkan Güder'e Anlamlı Ziyaret
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Naim Kayısıcı ve yönetim kurulu üyeleri makamında ağırladı. Vakıf yönetimi ile Battalgazi’nin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Güder, Belediye olarak Malatya’daki dernek ve vakıfların çalışmalarını yakından takip ettiklerinin de altını çizdi.

KAYISICI: “GEÇ KALINMIŞ BİR ZİYARET OLDU”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi ilçesi için önemli çalışmalara imza atacağının altını çizen Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Naim Kayısıcı, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder göreve geldikten sonra Vakıf olarak kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunamamıştık. Hem hayırlı olsun demek istedik hem de vakfımızın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak istedik. Geç kalınmış bir ziyaret oldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanımızın Battalgazi ilçesi için önemli çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Kısaca vakfımıza değinecek olursak; 1985 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından kuruldu. Kurulum aşamasından bugüne kadar 25 bin öğrenciye burs verdik. Bu yıl bin 150 öğrenciye burs veriyoruz. Genel merkezimiz İstanbul’da. Ankara ve Malatya’da da şubelerimiz bulunuyor. Tamamen ihtiyaç sahibi çocuklara, hayırsever arkadaşlarımızın yardımlarını ulaştırıyoruz. Bütün Malatyalı hayırseverlerden destek bekliyoruz. Sizlerin de manevi desteklerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

GÜDER: “VAKIF VE DERNEKLERİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Malatya Eğitim Vakfının ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya Eğitim Vakfının ziyaretleri bizleri memnun etti. 1985 yılında sekizinci Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal’ın Onursal başkanlığında, ülke genelinde ekonomiden yoksun, başarılı, Atatürk ilkelerine ve demokrasiye inanmış üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulmuştur. Vakfın kıymetli hemşerimiz merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından kurulmuş olması, Vakfın çalışmalarına daha da bir anlam katıyor. Vakıf başkanımızın da belirttiği üzere birçok öğrenci vakfın burs imkanlarından yararlanmakta. Devletimizin her işe yetişmesi mümkün değil. Öğrencilerimize kucak açmak, onlara gurbette sahip çıkmak önemli bir görevdir. Bundan dolayı Malatya Eğitim Vakfına teşekkür ediyoruz. Bizim de dernek ve vakıflar üzerinden bazı yükümlülükleri yerine getirmemiz gerekiyor. Malatya Eğitim Vakfının bugüne kadar yaptığı işeri taktir ile izliyoruz. Ümit ediyoruz ki burs verdiğiniz öğrenci sayınız daha da artar. Tabi bu da salavat ile kuvvet ile oluyor. Salavatı oluşturabilmek için hepimizin bir araya gelip bu tür vakıflara, derneklere katkı sunmamız gerekiyor. Biz de Battalgazi Belediyesi ihtiyaç sahibi kaç kişiye sahip çıkabilirsek eğer, o kadar mutlu oluruz. Çok güzel bir görevi ifa ediyorsunuz. Sizler peygamber efendimizin ‘İnsanların en hayırlısı insanlara fayda sağlayandır’ hadisine mazhar oluyorsunuz. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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