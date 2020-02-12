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12 Şubat 2020 Çarşamba 10:08

MHP İl Başkanı Samanlı’dan Güder’e Ziyaret

Geçtiğimiz Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanlığından Milletçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığına getirilen Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Başkan Güder, “Başkanımız Mesut Samanlı bundan sonraki süreçte aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağına hiç endişemiz yok” dedi.

MHP İl Başkanı Samanlı'dan Güder'e Ziyaret
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı görevine getirilen Mesut Samanlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanlığına getirilen İlhan İlhan ile il ve ilçe yönetimi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Samanlı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Kıymetli başkanıma hayırlı olsun diliyorum. Mesut kardeşim ile ilçe başkanlığım döneminde mevkidaştık. Birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Beraberce seçim süreçlerini atlattık, seçimlerde şükürler olsun başarıya da ulaştık. Yüzde 70’in üzerinde bir oyla Battalgazi’ye belediye başkanı olarak seçildik. Seçimlerde kendilerinin çok büyük emeği olduğuna şahit olduk. Azmi ve çalışkanlığı takdire şayandır. Bundan sonraki süreçte de aldığı bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağına hiç endişemiz yok. Bundan sonraki süreçte de Battalgazi’mizde ve Malatya’mızda birlikte güzel hizmetler yapacağız. Kendisine verilen yeni görevin başta şahsına, ailesine, yönetimine, Malatya’mıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl başkanımın şahsında bizleri ziyarete gelen yönetimdeki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Samanlı “Cumhur İttifakı Kapsamında uyum içinde sürdüreceğiz”

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da “Cuma günü itibariyle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin takdiri ile göreve başladık. Görevi devralmamızın ardından ziyaretlerimize başladık ve bugün de tanımaktan ve çalışmaktan çok mutlu olduğum değerli Osman Güder başkanımı, ağabeyimi ziyaret ettik. Osman Başkanımla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Gerek ilçe başkanlığı döneminde gerekse de belediye başkanı olduktan sonra bizim de Battalgazi İlçe Başkanı olmamız hesabiyle bir gönül bağımız oluştu. Cumhur İttifakı kapsamında da çalışmalarımızı birlikte uyum içerisinde sürdürdük. Kendisi Battalgazi’yi iyi bilen, iyi tanıyan bir ağabeyimiz. O yönden Battalgazi’yi bu anlamda çok şanslı görüyoruz. Yaptığı hizmetleri de takip ediyoruz inşallah daha iyi hizmetler yapar. Sayın Başkanıma kıymetli ağabeyime kabulleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonrada Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapacağı her olumlu hizmetlerde yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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