MHP İlçe Gezilerine Devam Ediyor

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ilçe gezilerine ara vermeden devam ediyor. Yazıhan’da incelemelerde bulunan MHP heyeti, seçim günlerinde değil ilçelerimizi her zaman önemsiyoruz ve gezilerimiz devam edecektir dediler.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yazıhan’da inceleme ve istişarelerde bulunmak üzere, ilk ziyaretlerini MHP Yazıhan İlçe teşkilatına gerçekleştirdiler. Burada MHP Yazıhan İlçe başkanı Basri Kaya, ziyaretlerinden dolayı MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na teşekkür ederek, “İl Başkanımızı ve milletvekilimizi Yazıhan’da ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim.Yazıhan ile ilgili tüm sorunlarımızı İl Başkanımız ve milletvekilimiz ile birlikte çözeceğimize eminiz. “ifadelerini kullandı.



MHP geçmişini inkâr etmeyen, geleceğini de ihmal etmeyen bir harekettir. Ufkumuz her zaman açık olmuştur ve tarih bizi hiç yanıltmamıştır ifadelerine yer veren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar,”Bugün attığımız adımların ne kadar doğru olduğu yakın zamanda anlaşılacaktır.”dedi.



Avşar,”Sevgili ülküdaşlarım, muhabbetimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun. Ülkü devleri arasındaki gönül köprülerini yıkmaya çalışanlarla mücadelemiz daimî olsun. Kutlu davamızda Allah yar ve yardımcımız olsun.”ifadelerini kullandı.



MHP Heyeti Yazıhan’da esnaflar ile sorunlarını paylaşırken, Yazıhan Kaymakamı ve Malatya Vali Yardımcısı Sinem Büyüknalçacı ile de bir araya geldi. Yazıhan ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı. MHP Heyeti daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çınar ve İlçe Emniyet Amiri Uğur Aytaç’ı ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)