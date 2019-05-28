MHP Milletvekili Fendoğlu’dan Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberinde MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, İl ve İlçe Teşkilat Üyelerinin yanı sıra Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

“CUMHUR İTTİFAKIYLA KAZANDIĞIMIZ BÜYÜK BAŞARILAR ÖRNEK GÖSTERİLİYOR”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İl ve İlçe Teşkilatının ciddi destekleriyle güzel bir başarı elde ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Öncelikle bu nazik ziyaretinden dolayı MHP Malatya Milletvekilimiz, değerli büyüğümüz, ağabeyim Mehmet Celal Fendoğlu ile MHP İl ve İlçe Teşkilatımızın kıymetli üyelerine ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.31 Mart seçimlerinde hep birlikte çok yoğun bir çalışma temposu yaşadık, hep birlikte çalıştık, hep birlikte emek verdik ve halkımızın büyük bir teveccühüne mazhar olduk. Bu başarıda hepimizin çok büyük gayretleri ve emekleri vardır. MHP Malatya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu başta olmak üzere MHP İl ve İlçe Başkanlıklarımızın, MHP’ye gönül vermiş olan hemşerilerimizin bu süreçte ciddi gayretleri ve destekleri oldu, hepsinden Allah razı olsun. Seçimlerin ardından Meclis çatısı altında faaliyetlerine hız veren değerli Milletvekilimiz, malumunuz olduğu üzere İstanbul’da yenilenmesine karar verilen seçimler için yoğun bir çalışma içerisinde, kendisini takip ediyoruz. Malatya’mızın 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakıyla yakaladığı büyük başarısının örnek teşkil edecek düzeye ulaşması hepimizi daha fazla gururlandırmaktadır. Halkımızın takdiri ve teveccühüne layık olmak için sürekli çalışıyoruz ve koşturuyoruz. İki aylık süre zarfı içerisinde ekiplerimizi tekrardan gözden geçirdik, yeni bir organizasyon şemasıyla çalışmalarımıza hız verdik. Güçlü ve hızlı kararlar alabilen, pratik çözümler üreten genç ve dinamik bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Bize güvenen, destek çıkan kıymetli hemşerilerimizin güvenine layık olabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Belediyemizin kapıları dün olduğu gibi bundan sonrada tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık olmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın desteğine ve güvenine layık olabilmek için ilk günkü aşk ve sevdayla çalışarak Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak vizyonel projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığının farkındayız. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ düsturunu ön plana koyan hizmet prensibimizin gerekliliklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt’u hep birlikte daha fazla geliştirip, büyüteceğiz” diye konuştu.

“YEŞİLYURT BÜYÜRSE MALATYA’DA BÜYÜR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeşilyurt’umuzda Cumhur İttifakının adayı olan, sevgili dostumuz, Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a yeni görevinde üstün başarılar dilerim. Mehmet Çınar Başkanımızın gerek bilgi, birikim ve vizyonu, gerekse de geçmişten bugüne kadar taşıdığı tecrübeleriyle Yeşilyurt’umuzu sosyal, eğitim, kültürel, sportif, çevresel ve diğer hizmet alanlarında çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bizler MHP teşkilatı olarak Cumhur İttifakında ki samimi ve inanmış birlikteliğimizi devam ettireceğiz, her türlü çalışması ve projesinde kendisine elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Başkanımız gerçekten çok zor bir makamda görev yapmaktadır, bizlerde üstlendiği bu zorlu görevi layıkıyla yerine getireceğinden asla şüphe duymadığımız Başkanımızın her daim yanında ve destekçisi olacağız. Allah yar ve yardımcısı olsun, birlikteliğimiz daim olsun. Yüce Rabbim Sayın Başkanımızı ve değerli ekibini güzel işler yapmalarını nasip eylesin inşallah. Kendisine has farklı özellikleri bulunan Yeşilyurt büyürse Malatya büyüyecektir.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na, Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yaptırılan ‘ele emeği göz nuru’ bir tablo hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)