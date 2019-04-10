MHP MYK Üyesi, MHP İlçe Başkanları ve Meclis Üyelerinden ‘Hâyırlı Olsun’ Ziyareti

MHP HEYETİ, BAŞKAN ÇINAR’A BAŞARI DİLEKLERİNİ SUNDU

MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

“TEBRİK EDİYORUM, BAŞARILAR DİLİYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen MHP MYK Üyesi Ömer Ekici, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kıymetli hemşerilerimizin Cumhur İttifakına göstermiş oldukları teveccüh ve desteklerle Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI DAHA DA GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “MHP MYK Üyesi Sayın Ömer Ekici başta olmak üzere MHP İlçe Başkanlarımıza ve Meclis Üyelerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı olarak seçimlere katılmak, seçim sonuçlarında halkımızın teveccühleriyle de Belediye Başkanlığına seçilmek bizim adımıza onur ve şereftir. Seçim çalışmalarımız sırasında bizleri bir an olsun yalnız bırakmayarak destekleriyle gücümüze güç katan MHP Milletvekilimize, MHP MYK Üyemize, İl ve İlçe Başkanlarımıza, MHP’ye gönül vermiş olan teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele gönül gönül gönüle çalışarak Yeşilyurt’ta çok güzel bir başarı elde ettik. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli’nin öngörüleriyle oluşturulan Cumhur İttifakı, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi ve teminatıdır. Bundan sonrada ülkemizin bütün alanlarda kalkınması için Cumhur İttifakının daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Güçlü ve büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlamak için de bizlerde yerel bir yönetim olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Biz hem Yeşilyurt’umuzun hem Malatya’mızın hem de ülkemizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni dönem projelerinin yanı sıra devam eden yatırımlar hakkında misafirlerine bilgiler paylaştı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)