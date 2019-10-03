İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Ekim 2019 Perşembe 15:39

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’dan Başkan Güder’e Ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 31 Mart yerel seçimlerinde almış olduğu yüksek oy oranıyla ilçeler arasında Türkiye birincisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'dan Başkan Güder'e Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Oradan geçerken de Battalgazi’ye uğramamak olmaz dedik. Sağ olsun başkanımızı yoğun olmalarına rağmen bizlere zaman ayırdı. Kendinin hatırını sormak, Battalgazi’de ki hemşehrilerimiz ile ilgili sohbetler etmek için geldik. İnşallah kısa bir dost ziyareti yaparak buradan da Elazığ’a döneceğiz. Ben bu sıcak karşılama için kendilerine, meclis üyelerine ve diğer belediye çalışanları arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya’da Battalgazi’de yaşayan hemşehrilerime de saygılarımı sunuyorum” dedi.

“TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise,”Sayın vekilime çok teşekkür ediyoruz. Elazığ bizim ikinci memleketimiz. 6 yıl Elazığ’da kaldım. 1 yılı Fen-Edebiyat, 5 yılı Veterinerlik olmak üzere. Elazığ’ı gerçekten sevdik şirin bir ilimiz. Her ne kadar Elazığ-Malatya çekişmesi bazı kişiler tarafından gündeme alınmış olsa da Elazığ- ve Malatya’nın kardeşliği söz konusu. Çünkü Elazığ’ın birçoğu Malatya’mız da, Malatya’mızın da birçoğu Elazığ’da ikamet etmekte. O yönüyle Malatya-Elazığ kardeş diyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 1 Nisan’da göreve geldikten sonra şuan ki büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu hizmetleri tamamlamak ve üzerine yeni hizmetler ilave etmek için gayret sarf ediyoruz. Battalgazi’mizde yüzde 70.46 oranında oy aldık. İlçeler içerisinde birinci olmuş olduk. 300-350 bin nüfuslu ilçeler arasında Türkiye birincisi olduk. Bizde ekibimizle beraber vatandaşımıza layık olma adına sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmetkar olma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yapılan hizmetlerin üzerine daha fazlasını ilave ederek bu görev süremizi tamamlamak istiyoruz. Gerek Malatya Milletvekillerimiz olsun, gerek sizlerin ve hükümetimizin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleriniz içinde sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediyesi’nden Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Daha Battalgazi Belediyesi’nden Bir Sosyal Sorumluluk...
Şehit Aileleri, ‘Şühedâ’nın Sesi’ Programı İçin Malatya’ya Geldi Şehit Aileleri, ‘Şühedâ’nın Sesi’ Programı...
Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı Battalgazi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı...
Battalgazi’de 'Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği' Yapıldı Battalgazi’de 'Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği'...
Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Toplantıları Canlı Yayınlanıyor Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Toplantıları Canlı...
Başkan Güder, ‘Geçmişini bilmeyenler geleceğini bilemezler’ Başkan Güder, ‘Geçmişini bilmeyenler geleceğini...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Battalgazi Belediyesi’nden Bir Sosyal Sorumluluk...
Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan “Oyuncak Kardeşliği Projesi” minik çocukların yüzlerini...

Haberi Oku