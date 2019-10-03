Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’dan Başkan Güder’e Ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Oradan geçerken de Battalgazi’ye uğramamak olmaz dedik. Sağ olsun başkanımızı yoğun olmalarına rağmen bizlere zaman ayırdı. Kendinin hatırını sormak, Battalgazi’de ki hemşehrilerimiz ile ilgili sohbetler etmek için geldik. İnşallah kısa bir dost ziyareti yaparak buradan da Elazığ’a döneceğiz. Ben bu sıcak karşılama için kendilerine, meclis üyelerine ve diğer belediye çalışanları arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya’da Battalgazi’de yaşayan hemşehrilerime de saygılarımı sunuyorum” dedi.

“TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise,”Sayın vekilime çok teşekkür ediyoruz. Elazığ bizim ikinci memleketimiz. 6 yıl Elazığ’da kaldım. 1 yılı Fen-Edebiyat, 5 yılı Veterinerlik olmak üzere. Elazığ’ı gerçekten sevdik şirin bir ilimiz. Her ne kadar Elazığ-Malatya çekişmesi bazı kişiler tarafından gündeme alınmış olsa da Elazığ- ve Malatya’nın kardeşliği söz konusu. Çünkü Elazığ’ın birçoğu Malatya’mız da, Malatya’mızın da birçoğu Elazığ’da ikamet etmekte. O yönüyle Malatya-Elazığ kardeş diyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 1 Nisan’da göreve geldikten sonra şuan ki büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu hizmetleri tamamlamak ve üzerine yeni hizmetler ilave etmek için gayret sarf ediyoruz. Battalgazi’mizde yüzde 70.46 oranında oy aldık. İlçeler içerisinde birinci olmuş olduk. 300-350 bin nüfuslu ilçeler arasında Türkiye birincisi olduk. Bizde ekibimizle beraber vatandaşımıza layık olma adına sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle hizmetkar olma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yapılan hizmetlerin üzerine daha fazlasını ilave ederek bu görev süremizi tamamlamak istiyoruz. Gerek Malatya Milletvekillerimiz olsun, gerek sizlerin ve hükümetimizin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleriniz içinde sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)