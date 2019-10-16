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16 Ekim 2019 Çarşamba 15:28

Modern Kesimhane Doğalyol’a Hayırlı Olsun

Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgenin lideri konumundaki Malatya’da sektörün daha da gelişip büyümesine sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçesine modern bir kesimhane tesisi kazandırdı.

Modern Kesimhane Doğalyol'a Hayırlı Olsun
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Malatya’nın kalbi olan kayısının başta Türkiye pazarı olmak üzere, Dünya pazarına entegrasyonunu daha da kolaylaştıracak Lisanslı Kayısı Depoculuğu projesinin geçtiğimiz günlerde yer teslimatını yapan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörüne de büyük katkılar sağlıyor.

Doğanyol ilçesine yapılan Mobil Kesim Ünitesi, ilçede bu anlamda büyük açığı kapatacak. Modern, çağın gereksinimlerine uygun yapılan kesimhane 950 metrekare üzerine yapıldı. 44 metrekare kesimhanesi bulunan tesis, 2 adet soğuk oda, su deposu, veteriner odası, atık odası, personel odası, lavabo, hol ve koridordan oluşuyor. Padok Alanın da olduğu tesis yakın bir zamanda hizmete başlayacak.

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Doğanyollular temiz ve sağlıklı ortamda hayvanlarının kesimlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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