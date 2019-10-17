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17 Ekim 2019 Perşembe 16:25

Muhtarlar Asker Selamı Verdi, Mehmetçik İçin Dua Etti

Yeşilyurt Belediyesinin ‘19 Ekim Muhtarlık Günü’ nedeniyle düzenlediği özel programla Elazığ’a giden Yeşilyurt’un 82 mahallesinde görev yapan mahalle muhtarları, Harput’ta bulunan Fethi Baba ve Arap Baba türbesini ziyaret ederek, ellerindeki Türk Bayrağının gölgesinde ‘Barış Pınarı Harekâtı’ için Kahraman Mehmetçiğimize dua edip, asker selamı verdi.

Muhtarlar Asker Selamı Verdi, Mehmetçik İçin Dua Etti
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ELAZIĞ’DA ANLAMLI YÜKLÜ, DUYGUSAL ANLAR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla bir araya gelen Muhtar Dernek Başkanları ve mahalle muhtarları, ilk olarak Kömürhan Köprüsünde verilen molada toplu bir şekilde asker selamı vererek, ‘Barış Pınarı Harekâtı’ kapsamında şanlı bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize moral desteği gönderdiler.

ELLERDE TÜRK BAYRAKLARI, DİLLERDE DUA

Düzenlenen programından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan mahalle muhtarları, Harput’ta kılınan öğlen namazının ardından Fethi Baba ve Arap Baba türbelerini Türk Bayraklarıyla ziyaret ederek, kahraman Mehmetçiklerimiz için dua ettiler. Ellerinde Türk Bayrakları dillerinde duayla vatan savunması için şanlı bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklere manevi destek gönderen mahalle muhtarları, duygusal anların yaşandığı ziyareti asker selamıyla tamamladı.

“CENAB-I ALLAH, KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN”

‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle farklı bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öncelikle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yeşilyurt’umuzun en ücra noktasına kadar götürdüğümüz hizmetlerimizin kalıcı, nitelikli ve kaliteli olmasında muhtarlarımızın katkısı büyüktür. Her yıl 19 Ekim'de kutlanan ‘Muhtarlar Günü’ nedeniyle farklı etkinlikler düzenleyerek, muhtarlarımızla olan ilişkilerimizi ve diyaloglarımızı kuvvetli hale getiriyoruz. Bu yıl ise muhtarlarımızla yaptığımız görüşme neticesinde; vatanımızın bekaası, içinde bulunduğumuz bölgemizin huzuru ve barışı için Suriye’nin kuzey bölgesindeki terör örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik tarihi bir operasyon başlatan Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek, onlara dualarımızla desteklerimizi iletmek adına Elazığ Harput’ta bulunan Fethi Baba ve Arap Baba türbesine ziyaret gerçekleştirdik. Burada okunan Kuran-ı Kerim Tilavetlerini ve duaları şu anda cephede terör örgütlerine karşı şanlı bir mücadele veren Kahraman Mehmetçiğimize manevi destek olarak gönderdik. Ellerindeki Türk Bayrakları, dillerinde dualarıyla farklı bir atmosfer oluşturan tüm muhtarlarımıza bu özel programa katılımları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ülkemiz üzerinde hain emelleri olan terör örgütlerini ‘Barış Pınarı Harekâtı’ ile darmadağın edeceğiz. Terör koridoru oluşturulmaya çalışan bölge tertemiz edilip, buraya barış ve özgürlük gelecektir. Kahraman Mehmetçiğimiz cephede her gün yeni bir destan yazarken bizlerde onlara dualarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Bizler yeter ki bir olalım, beraber olalım ve birlikte hareket edelim, o zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz olmak üzere geziye katılan Muhtar Dernek Başkanlarımıza ve bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Elazığ’da ki bu duygu yüklü programda bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan Elazığ’lı vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve buradaki esnaflarımıza ayrıca şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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