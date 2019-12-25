‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ 2019 Yılında Her Alanda Gelişti ve Büyüdü

Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, kadim medeniyeti, doğal ve tarihi güzellikleri, yöresel lezzetleri, misafirperver, güler yüzlü ve çalışkan insanlarının huzur ve refah içerisinde yaşadığı Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar önderliğinde 2019 yılında gerçekleşen yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye çapında tanınan ve bilinirlilik seviyesi yükselen bir ilçe konumuna ulaştı.

Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için toplumun tüm kesimleriyle el ele verip, Yeşilyurt’a çağ atlatacak önemli projelerin altına imza atan Başkan Çınar ve ekibi, çok özel ve anlamlı ödüllere layık görülen ‘insan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2019 yılında dur durak bilmeden çalıştı ve koşturdu.

İşte; huzuru ve güler yüzü bir gerdanlık gibi üzerinde taşıyan Yeşilyurt’ta, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen yatırımlar ve hizmetlerden önemli konu başlıkları;

OCAK AYI:

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar Oldu

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından aylardır süren anket çalışmaları ve kamuoyu yoklamalarında ismi ilk sırada çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Yeşilyurt’lu Muhtarlardan Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar’a Tam Destek Verdi

Yakınca’da Bulunan Semt Pazarı Yenileme Hizmetleriyle Yeniden Açıldı

Başkan Çınar, Çat-Kapı Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Evlerine Misafir Oldu

Yeşilyurt’ta Plastik Ve Metal Atıkların Toplanmasını Sağlayacak ‘Kalemmatik’ Projesi Başlatıldı

‘Malatya Türküleri’ Konseri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

ŞUBAT AYI:

Başkan Adayı Çınar, Yeni Dönem Projelerini Mahalle Toplantıları Ve Stk Ziyaretlerinde Anlattı.

Yeşilyurt’ta Ki Ulaşım Ağının Daha Nitelikli Ve Konforlu Olabilmesi Adına Alt Ve Üst Yapı Yatırımları İlçe Genelinde Devam Etti

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Diplomatik Vahşet’ Kitabının Yazarları’nı Malatyalılarla Buluşturdu. Ferhat Ünlü Ve Nazif Karaman, Kaşıkçı Cinayetinin Perde Arkasını Anlattı

Yeşilyurt Belediyesi Bilişim Alt Yapısına ‘Hyperconverged’ Teknolojisinide Ekledi

Başkan Çınar, Atık Pil Toplamada Birinci Olan Abdulkadir Eriş İlkokulu’nu Ziyaret Edip, Okul Müdürü, Öğretmenler Ve Öğrencileri Tebrik Etti.

MART AYI:

Başkan Çınar, Belediye Personelleriyle Özel Bir Pogramda Biraraya Gelip, Özverili Ve Gayretleri Çalışmalarından Dolayı Tebrik Etti

Yeşilyurt Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Yerel Yönetimlerin Spora Etkisi’ Paneline Katılan Trt Spor Spikeri-Spor Programcısı Erdoğan Arıkan, Deneyimlerini Ve Tecrübelerini Paylaştı.

“Devlet Başkanımızı Büyük Bir Çoşku Ve Muhabbetle Ağırladık”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim gezileri kapsamında Malatyalılarla buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine büyük bir katılım gösteren Malatyalılara teşekkür etti.

Elektrikli Ve Elektronik Atık Ev Eşyalarının Toplanmasını Sağlayacak ‘Yok Artık!’ Projesi Tanıtıldı

Başkan Çınar, 2014-2019 Dönem Belediye Meclis Üyelerine Teşekkür Plâketi Takdim Etti

Başkan Çınar, Rektör Karabulut İle Birlikte Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Teknik Kampüsünde İncelemede Bulundu.

Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı Ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi ‘Dünya Farklılıkla Güzel’ Etkinliği Düzenledi

‘Nerede Kalmıştık?’ Gösterisi Yoğun İlgi Gördü

Beylerderesi Göletinde Su Tutulmaya Başlandı

Çanakkale Zaferinin 104.Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen ‘Çanakkale Destanı’ konserinde Duygusal Anlar Yaşandı

31 Mart Seçimleri Yeşilyurt’ta Huzur Ve Güven İçerisinde Geçti

NİSAN AYI;

Yeşilyurt Belediye Başkanlığına Mehmet Çınar Seçildi

AK Parti’den Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılan mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 102 bin 507 oy ve %63,81’lik büyük başarısıyla 5 yıllığına Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçildi.

“Hemşerilerimizin Teveccühüne Layık Olmak İçin 7/24 Çalışacağız”

Seçimlerden sonra teşekkür mesajı yayımlayan Başkan Çınar, “Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin teminatı olan Cumhur İttifakını sahiplenen ve destekleyen, tercihini istikrardan, yatırımdan ve hizmetten yana kullanan tüm hemşerilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. ‘Gönül Belediyeciliği’ temalı yeni projelerimizle güzel ilçemizi 2023 vizyonuna ulaştırmak için 7/24 çalışma sözü veriyoruz.” dedi.

Başkan Çınar, Seçimin Hemen Ardından Sahaya İndi, Yeni Dönem Projelerini Hayata Geçirmek Adına Çalışmalar Dört Koldan Start Verdi

Başkan Çınar, İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını Alıp, Görevine Resmen Başladı

Yeşilyurt Belediyesi Önünde Büyük Bir Coşku İle Karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hep Beraber, El Ele Vererek Yeşilyurt’u 2023 Vizyonuna Ulaştıracağız” Dedi.

Başkan Çınar, Kadim Çırmıhtı’yı Cazibe Merkezine Dönüştürmek Adına Farklı Ve Dikkat Çekici Yatırımlarda Bulunacaklarını Açıkladı

“Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesinin ‘Sosyal Belediyecilik’ Hizmetlerini Farklı Bir Boyuta Ulaşmasını Sağlayacak Dev Yatırımı “Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı’ Yapımında Sona Yaklaşıldı

Mhp Heyeti, Başkan Çınar’a ‘Hâyırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu

‘Çanakkale Şehitleri Anma’ Bisiklet Turu Düzenlendi

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un Yeni Muhtarlarıyla ‘ İstişare’ Toplantısı Düzenledi

Başkan Çınar, Bölgenin Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişimine Önemli Kazanımlar Sağlayacak Beylerderesi Şehir Parkı Projesinin Uygulandığı Alanda İncelemede Bulundu

Başkan Çınar, Turizm Potansiyelini Hareketlendirmek Amacıyla ‘Gastronomi Müzesi, ‘Tekstil Müzesi’ Ve ‘Kent Belleği Müzesi’ Projelerini Hayata Geçireceklerini Açıkladı.

Ak Parti Milletvekilleri, İl Başkanı, Kadın Ve Gençlik Kolları Başkanları, Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu

Vali Aydın Baruş Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu.

Başkan Çınar, Yeşiltepe’deki Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi.

Başkan Çınar, Şahintepesi Sosyal Tesislerini Farklı Bir Projeyle Halkın Hizmetine Yeniden Açacaklarının Müjdesini Verdi.

Yeşilyurt Belediyespor (Bal) 2.Grubu Şampiyon Tamamladı

Başkan Çınar, Antalya’dan 52 Madalya İle Dönen Sessiz Adımlar Spor Kulübünü Ağırladı

‘Vefatının 50.Yılında Fahri Kayahan’ı Anma Gecesi’ Programı Düzenlendi.

MAYIS AYI:

Kullanım Süreci Dolmuş Ve Tehlike Arz Eden Atık Floresan Lambaların Toplanmasını Sağlayacak ‘Floresanlar Atık Kutularına’ Projesi Başlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Ayı Denetimlerine Ağırlık Verdi

Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Bahçesinde 30 Gün Boyunca İftar Yemeğinin Verildiği ‘Gönül Sofraları’ Kuruldu, Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

Yeşilyurt’taki Eğitim Merkezleri Ramazan Ayında Sahura Kadar Hizmet Verdi

3.Lige Yükselen Yeşilyurt Belediyespor, Şampiyonluk Kupasına Görkemli Bir Törenin Ardından Kavuştu.

Başkan Çınar, Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u İftar Yemeğinde Ağırladı

Başkan Çınar, Eşi Semra Çınar İle Birlikte Engelli Vatandaşlarla İftar Yaptı

Başkan Çınar, Milli Takım Sporcusu Elif Naz Aktaş’ı Misafir Edip, Başarılarından Dolayı Tebrik Etti

Yeşilyurt Kaymakamlığı Ve Yeşilyurt Belediyesi, Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Verdi

Başkan Çınar, Uefa Avrupa Ligine Katılma Hakkı Elde Eden Yeni Malatyaspor Kulübünü Tebrik Etti

Başkan Çınar, Bostanbaşı Kanal Projesi İle İlçedeki Diğer Yatırımları Yerinde İnceledi

Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Bayramının İlçede Huzur Ve Güven İçerisinde Geçmesi İçin Aldığı Tedbirleri Hayata Geçirdi. Ekipler, Bayram Süresince Görev Yaparken, Başkan Çınar’da Çalışmaları Yakından Takip Etti.

HAZİRAN AYI

Yeşilyurt Belediyesinin Yenileme Hizmetlerinden Sonra Yeniden Hizmete Açılan Gedik Namazgâh Alanında Bayram Namazı Heyecanı Yaşandı.

Başkan Çınar, Erkek Voleybol A Milli Takımını Misafir Etti

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Yeşil Gıda Seracılık’ Projesi Hayata Geçti.

‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda Dereceye Giren Fotoğrafçılar İlan Edildi

Yeşilyurt Belediyesi Tarafından Başlatılan Spor Okulu İçin Kayıtlar Başladı

Başkan Çınar, Okulları Ziyaret Ederek Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Hayvan Hakları Federasyonu Tarafından Yeşilyurt Belediyesine Hediye Edilen Röntgen Cihazı, Veteriner İşler Kliniğinde Hizmete Girdi

Miad Kadın Kolları Başkan Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt’ta Hayata Geçen Yatırımları İnceledi

Başkan Çınar, Stajını Başarıyla Geçen Down Sendromlu İrem Vardı’yı Ağırladı

‘Yeşil Gıda Seracılık’ Alanında Ki Doğal Ürünlerin İlk Hasadı Yapıldı

Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanlığına Seçildi

25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz Ve Spor Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un Muhtelif Bölgelerinde Gerçekleşen Sıcak Asfalt Serimi, Sathi Kaplama, Taç Duvar, Kaldırım Yenileme Ve Diğer Fiziki Yatırımları Yerinde İnceledi.

Gündüzbey Yeşilkonak El Sanatları Sergisi Açıldı

Yeşilyurt Belediyespor Başkanlığına Orhan Bayram Seçildi

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Toplanması Amacıyla Başlatılan ‘Yok Artık!’Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

Başkan Çınar, Teknik Kapasitesi Ve Hizmet Alanlarıyla Bölgede Örneği Olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde İncelemede Bulundu

25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz Ve Spor Festivalinin Kortej Yürüyüşü Karnaval Havasında Geçti.

‘En İyi Kiraz’ Ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ Yarışmasının Ödül Töreni İle ‘ Halk Konseri’ Programı Renkli Ve Hareketli Geçti

Yeşilyurt’un Eşsiz Güzellikleri Üç Güren Süren 25. Kültür, Kiraz Ve Spor Festivali İle Ön Plana Çıktı

Yeşilyurt’un Dört Bir Tarafında Festival Coşkusu Yaşandı, Farklı Mahallelerde Konserler Düzenlendi

Yeşilyurt’un Ünlü Yemekleri Kiraz Festivalinde Beğeniye Sunuldu

Genç Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Kiraz Festivalinde Sahne Aldı, Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı.

TEMMUZ AYI;

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Portatif Havuz’ Projesi Hayata Geçti

Aşağıköy Mahallesindeki 350 Yıllık Caminin Restorasyonuna Başlandı

Yeşilyurt Belediyesinin Çevresel Yatırımlarında Ki Dev Hizmeti Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Hizmete Girdi

Başkan Çınar, Kuzey Çevre Yolundaki Hizmetleri Yerinde İnceledi

Başkan Çınar, Yeni Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Ederek, Talep Ve İstekleri Dinledi.

Yeşilyurt’ta ‘Açık Kapı’ Projesi Hizmete Girdi

Başkan Çınar, Yöresel Lezzetlerin Tanıtımını Yapmak Amacıyla Başlatılan ‘Lezzet Vadisi’ Projesi İçin İstişare Toplantıları Düzenledi

Başkan Çınar’dan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı;

“Demokrasi ve millet iradesinin önünde ne tank, ne tüfek, ne uçak hiç bir engel duramaz. Türkiye'de darbe dönemi tamamen kapanmıştır. Devlet ve millet iradesi dışında hiç bir gücü tanımıyoruz.”

Yeşilyurt’taki Park Alanları Ve Ağaçların Bakımına Ve Sulanmasına Önem Verildi

Yeşilyurt Belediyesi, Yerli Üretime Ağırlık Vermek Adına Verimli Topraklara Sahip Yazıhan’da Domates Üretim Alanı Kurdu

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Güneş Enerji Santrali’ Projesine Başlandı

Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr.Metin Sözen, Restore Edilen Tarihi Yeşilyurt Konaklarını İnceledi

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Gündüzbey ‘Otopark’ Projesi İçin İnşaat Çalışmaları Başlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, Spor Okulu Kapsamında Futbol Kursu Açtı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım Ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Malatya’lı Hamit Altıntop, Başkan Çınar’ı Ziyaret Etti.

Yeşilyurt Belediyesi Farklı Mahallelerde Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi

Başkan Çınar, Sabri Akdağ Kültür Ve Sanat Merkezini Ziyaret Ederek, Açılan Kursları Başarıyla Geçen Öğrencileri Tebrik Etti.

Başkan Çınar, Eğitim Merkezlerindeki Kursları Başarıyla Geçen Çocuklarla Birlikte Gedik Kültür Merkezinde Çizgi Film İzledi.

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Şahintepesi Macera Parkı Ve Sosyal Tesisleri Projesine Başlandı

AĞUSTOS AYI

Başkan Çınar, İl Müftülüğü Ve Malatya Kızılay Şubesine Kurban Bağışında Bulundu

Başkan Çınar, Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin Başbakanı, Ak Parti Eski Genel Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı Gedik Sosyal Tesislerinde Ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin Başbakanı, Ak Parti Eski Genel Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gedik Kültür Merkezi Ziyareti Sırasında Çocuklar Tarafından ‘Kanka Hoş Geldin’ Sloganıyla Karşılandı.

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Spor Kompleksi’ Projesine Başlandı

Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine Gençler Yoğun İlgi Gösterdi. Başkan Çınar’da Ders Çalışan Gençleri Ziyaret Ederek, Başarılar Diledi.

Yeşilyurt Belediyesi, Çiftçi Ve Üreticilerin Rahat Koşullarda İş Yapmalarına Katkı Sağlayıp Tarım Ve Hayvancılığa İlgiyi Artırmak Adına Kırsal Bölgelerdeki Yol Açma, Genişletme Hizmetlerine Ağırlık Verdi.

Başkan Çınar, İlkokul Öğretmeni Mehpare Karol’u Makamında Ağırladı.

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Çukurdere Kitap Kafe İçin Çalışmalar Başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Satış Yerlerinde Ki Denetimleri Artırdı

Yeşilyurt’ta Kurban Bayramı Huzur Ve Refah İçinde Geçti

Başkan Çınar’ın Talimatıyla Tasarruf Tedbirleri Kapsamında 10 Araç Satışa Çıkarıldı

Başkan Çınar, Topsöğüt Mahallesindeki Yatırımları İnceledi, Yeşilkonağı Ziyaret Edip, Kursiyerlerin Çalışmalarını İnceledi

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine Başlandı

Yeşilyurt Belediyesi, Çiftçilere 100 Bine Yakın Sebze Fidesi Dağıtımına Başladı

Başkan Çınar, Dilek, İlyas, Tecde Mahallelerini Ziyaret Edip, Hizmetleri Yerinde İnceledi, Esnaf Ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi.

15 Temmuz Darbe Kalkışmasında Şehit Düşen Malatya’lı Engin Tilbaç’ın Adının Verildiği Parkın Yapımına Başlandı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin Destekleriyle Cevatpaşa Mahallesindeki Cami İnşaatına Başlandı

Ak Parti Mkyk Üyesi Ve Milletvekili Öznur Çalık İle Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Edip Yatırımları İnceledi, Ev Ziyaretleri Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi ‘Şeffaf Belediyecilik’ Anlayışını Güçlendirmek Amacıyla Tüm İhalelerini Resmi Sitesi Ve Sosyal Medya Hesaplarından Canlı Yayınlamaya Başladı

Yeşilkonaklar, Kültür Ve Gençlik Merkezlerinin Yaz Dönemi Kapanış Programı Yapıldı

EYLÜL AYI;

Yeşilyurt Belediyesi ‘Yeşilyurt Yürüsün’ Projesini Gerçekleştirdi

Başkan Çınar, Tramsbüste Yolculuk Yapıp, Vatandaşların Talep Ve Önerilerini Dinledi

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesininde Destek Verdiği Melekbaba Gençlik Merkezinde İncelemelerde Bulundu.

Başkan Çınar, Melet Deresinde Ki Tarihi Ve Doğal Güzellikleri Yerinde İnceledi

Başkan Çınar’ın Ev Sahipliğinde Gerçekleşen ‘ Yas-I Matem’ Programında Toplumsal Barış Mesajları Verildi

Başkan Çınar, Gönüllü Zabıta Ekibiyle Denetime Çıktı

‘Yeşilköy-2 Konutları’ Anahtarları Ev Sahiplerine Teslim Edildi

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ Etkinliği Düzenledi

Başkan Çınar, Kırkpınar Mahallesini Ziyaret Ederek Yatırımları İnceledi

Başkan Çınar, Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Ki Örnek Daireyi Muhtarlarla Birlikte Gezdi

Yeşilyurt Belediyesi Fidanlık Alanında Toprak Eleme Makinası Hizmete Girdi

Başkan Çınar, ‘Y.Malatyaspor Futbol Köyü’ Projesine Destek Vereceklerini Açıkladı

Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki Restorasyon Çalışmalarına Devam Edildi

Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür Ve Sanat Merkezinde Vatandaşlara Aşure İkram Edildi

Başkan Çınar, Vefat Eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın Adını Yaşatmak Amacıyla İlçedeki Bir Park Alanına Haydar Karaduman Adını Vereceklerini Açıkladı

Yeşilyurt Belediyesinde Makam Araçları Toplatıldı, Havuz Sistemi Oluşturuldu

Başkan Çınar, Farklı Mahallelerde Yaşayan Yaşlıları Ziyaret Ederek Hâyır Dualarını Aldı

Yeşilyurt’lu Muhtarlara ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi’ Anlatıldı

Başkan Çınar, Karakavak Ve Aşağıbağlar Mahallelerini Ziyaret Ederek, Hizmetleri Yerinde İnceledi

Başkan Çınar, Gençlik Eğitim Derneğiyle İstişare Toplantısı Düzenledi

Başkan Çınar, Dünya Temizlik Gününde Gençlerle Birlikte Beylerderesinde Temizlik Yaptı

‘Yeşil Gıda Seracılık’ Alanında Hazırlanan Kışlık Salçalar Ve Kurutmalıklar Satışa Çıktı

Yeşilyurt Belediyesi, Bursa’da Düzenlenen 4.Anadolu Günlerinde Stant

Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi’nde Öğretmenlere Yönelik ‘Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı’ Yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Geri Dönüşüm Çarşısı Kuruldu

EKİM AYI;

Şehit Ailelerinin Katılımıyla Düzenlenen ‘Şühedanın Sesi’ Programı Büyük Yankı Uyandırdı

Çocuklar, Dünya Hayvanları Koruma Gününde Evcil Hayvanlarla Buluştu

Rabia Parkında Düzenlenen Açık Hava Konseri Yoğun İlgi Altında Gerçekleşti

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığına Tahsin Yılmaz Seçildi. Teknik Direktörlüğe Mehmet Ak Getirildi

Yeşilyurt Belediyesi, İstanbul’da Düzenlenen 3.Malatya Tanıtım Günleri’nde Açtığı Stant İle Yeşilyurt’un Tüm Güzelliklerini Gurbetçilerle Buluşturdu.

Barış Pınarı Harekâtı’ Operasyonuna Katılan Kahraman Mehmetçiklerimiz İçin Yeşilyurt Merkezi-İ Kebir Cami’inde Fetih Suresi Okundu

Yeşilyurt Belediyesi Meclis Toplantıları, Yeşilyurt Belediyesi Resmi Sitesi Ve Sosyal Medya Hesaplarından Canlı Yayınlanmaya Başlandı

Başkan Çınar, Sütlüce Mahallesini Ziyaret Ederek, Yatırımları İnceledi, Esnaf Ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Yeşilyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü Nedeniyle Muhtarlara Yönelik Elazığ’a İnceleme Gezisi Düzenledi

Başkan Çınar’ın Ev Sahipliğinde Atık Pil Toplama Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Başkan Çınar, Ankara’da Düzenlenen 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresinde Yeşilyurt’ta Ki Gelişim Ve Değişim Sürecini Anlattı

Başkan Çınar, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle İstişare Toplantısında Buluştu

Yeşilyurt Belediyesi ‘Erdem Okulu’ Projesi Start Aldı

Başkan Çınar, Temizlik Çalışmaları Kapsamında Buldukları 2 Bin Tl’yi Sahibine Teslim Eden Temizlik İşler Müdürlüğü Personelini Ziyaret Ederek, Duyarlı Yaklaşımlarından Dolayı Tebrik Etti.

Türk Kızılay’ı Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Kıyafet Yardımına Devam Edeceğini Açıkladı

Bostanbaşı Kültür Ve Sanat Merkezinde Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programları Başlatıldı

KASIM AYI;

Emine Erdoğan’dan Başkan Çınar’a Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm’ projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Sıfır Atık ‘Yerel Yönetimler’ Başarı Ödülünü takdim etti.

Yeşilyurt Belediyesi, Organ Bağışına Dikkat Çekmek Amacıyla Yurt İçinden Çok Sayıda Öğrencinin Katıldığı Genç Bağış Elçileri Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı

Çanakkale Müzesi Açıldı

Başkan Çınar, Mahalle Mahalle Gezerek, İlçenin Çehresini Değiştiren Yatırımları İnceleyip, Vatandaşlarla Biraraya Geldi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesinin Açılışını Yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi ‘Minik Pedallarla Büyük Umutlara’ Sloganı Altında 2.Geleneksel Bisiklet Şenliği Düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi, ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ Projesine 1.111 Adet Fidan Dikimiyle Destek Verdi

Deprem Eğitim Simülasyon Ve Bilim Atölyesinde Öğrencilere Yönelik ‘Okul Tabanlı Âfet Eğitim’ Programı Başlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, Tarihi Motifler İle Günümüz Mimari Desenlerinin Bir Arada Buluşmasını Sağlayacak Olan ‘ Yeni Çırmıktı’ Projesine Başladı

Alt Yapı Ve Tesisleşmeye Büyük Katkı Sağlayacak Olan ‘Yakınca Spor Adası’ Projesi İçin Çalışmalar Yoğunlaştı. Başkan Çınar’da Projenin Uygulanacağı Alanda İncelemelerde Bulundu

Başkan Çınar, Çevresel Yatırımları Muhtarlara Anlattı

Ak Parti Mkyk Üyesi Ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi İle Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çocukların Daha Fazla Kitap Okumalarını Teşvik Etmek Adına Örnek Projenin Uygulandığı Sütlüce Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu İle Sütlüce İlkokulu-Ortaokulunu Ziyaret Etti.

Başkan Çınar, ‘Hoşgeldin Bebek’ Projesiyle Ailelerin Mutluluğuna Ortak Oldu

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Gündüzbey ‘Otopark’ Projesi Tamamlanıp Hizmete Girdi

Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı Hizmete Girdi

Başkan Çınar, Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşında Ağırladığı Milletvekilleri, Kamu Ve Kurum Yetkilileri, İşadamları Ve Mahalle Muhtarlarına Sosyal Hizmetler Hakkında Bilgilendirmede Bulundu

ARALIK AYI;

Başkan Çınar, Kıck-Boks Milli Takım Oyuncularını Ağırladı

Başkan Çınar, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ Maçında Sahaya Çıktı, Forma Giydi

Özel Çocuklara Deprem Eğitimi Verildi

Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Genelinde Kar Temizleme Çalışmalarına Ağırlık Verdi

Başkan Çınar’ın Öncülüğünde Gastronomi Platformu Kuruldu

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ Etkinliği Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda Açılan Malatya Standında Yer Alarak, Yeşilyurt’un Tanıtımını Yaptı.

Yeşilyurt Belediyesi, Çocukları Geleneksel Oyunlarla Buluşturmak Adına Okul Bahçelerini Rengârenk Oyun Alanlarına Dönüştürmeye Başladı

Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Mahalle Meclisleri Kuruldu

Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Yaptığı 1.Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi Düzenlendi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)