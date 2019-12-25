‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ 2019 Yılında Her Alanda Gelişti ve Büyüdü

Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için toplumun tüm kesimleriyle el ele verip, Yeşilyurt’a çağ atlatacak önemli projelerin altına imza atan Başkan Çınar ve ekibi, çok özel ve anlamlı ödüllere layık görülen ‘insan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2019 yılında dur durak bilmeden çalıştı ve koşturdu.
İşte; huzuru ve güler yüzü bir gerdanlık gibi üzerinde taşıyan Yeşilyurt’ta, 2019 yılı içerisinde gerçekleşen yatırımlar ve hizmetlerden önemli konu başlıkları;
OCAK AYI:
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar Oldu
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Genel Merkezi tarafından aylardır süren anket çalışmaları ve kamuoyu yoklamalarında ismi ilk sırada çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
Yeşilyurt’lu Muhtarlardan Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar’a Tam Destek Verdi
Yakınca’da Bulunan Semt Pazarı Yenileme Hizmetleriyle Yeniden Açıldı
Başkan Çınar, Çat-Kapı Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Evlerine Misafir Oldu
Yeşilyurt’ta Plastik Ve Metal Atıkların Toplanmasını Sağlayacak ‘Kalemmatik’ Projesi Başlatıldı
‘Malatya Türküleri’ Konseri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
ŞUBAT AYI:
Başkan Adayı Çınar, Yeni Dönem Projelerini Mahalle Toplantıları Ve Stk Ziyaretlerinde Anlattı.
Yeşilyurt’ta Ki Ulaşım Ağının Daha Nitelikli Ve Konforlu Olabilmesi Adına Alt Ve Üst Yapı Yatırımları İlçe Genelinde Devam Etti
Yeşilyurt Belediyesi, ‘Diplomatik Vahşet’ Kitabının Yazarları’nı Malatyalılarla Buluşturdu. Ferhat Ünlü Ve Nazif Karaman, Kaşıkçı Cinayetinin Perde Arkasını Anlattı
Yeşilyurt Belediyesi Bilişim Alt Yapısına ‘Hyperconverged’ Teknolojisinide Ekledi
Başkan Çınar, Atık Pil Toplamada Birinci Olan Abdulkadir Eriş İlkokulu’nu Ziyaret Edip, Okul Müdürü, Öğretmenler Ve Öğrencileri Tebrik Etti.
MART AYI:
Başkan Çınar, Belediye Personelleriyle Özel Bir Pogramda Biraraya Gelip, Özverili Ve Gayretleri Çalışmalarından Dolayı Tebrik Etti
Yeşilyurt Belediyesi’nin Düzenlediği ‘Yerel Yönetimlerin Spora Etkisi’ Paneline Katılan Trt Spor Spikeri-Spor Programcısı Erdoğan Arıkan, Deneyimlerini Ve Tecrübelerini Paylaştı.
“Devlet Başkanımızı Büyük Bir Çoşku Ve Muhabbetle Ağırladık”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim gezileri kapsamında Malatyalılarla buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine büyük bir katılım gösteren Malatyalılara teşekkür etti.
Elektrikli Ve Elektronik Atık Ev Eşyalarının Toplanmasını Sağlayacak ‘Yok Artık!’ Projesi Tanıtıldı
Başkan Çınar, 2014-2019 Dönem Belediye Meclis Üyelerine Teşekkür Plâketi Takdim Etti
Başkan Çınar, Rektör Karabulut İle Birlikte Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Teknik Kampüsünde İncelemede Bulundu.
Başkan Çınar, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı Ağırladı
Yeşilyurt Belediyesi ‘Dünya Farklılıkla Güzel’ Etkinliği Düzenledi
‘Nerede Kalmıştık?’ Gösterisi Yoğun İlgi Gördü
Beylerderesi Göletinde Su Tutulmaya Başlandı
Çanakkale Zaferinin 104.Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen ‘Çanakkale Destanı’ konserinde Duygusal Anlar Yaşandı
31 Mart Seçimleri Yeşilyurt’ta Huzur Ve Güven İçerisinde Geçti
NİSAN AYI;
Yeşilyurt Belediye Başkanlığına Mehmet Çınar Seçildi
AK Parti’den Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine katılan mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 102 bin 507 oy ve %63,81’lik büyük başarısıyla 5 yıllığına Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçildi.
“Hemşerilerimizin Teveccühüne Layık Olmak İçin 7/24 Çalışacağız”
Seçimlerden sonra teşekkür mesajı yayımlayan Başkan Çınar, “Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin teminatı olan Cumhur İttifakını sahiplenen ve destekleyen, tercihini istikrardan, yatırımdan ve hizmetten yana kullanan tüm hemşerilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. ‘Gönül Belediyeciliği’ temalı yeni projelerimizle güzel ilçemizi 2023 vizyonuna ulaştırmak için 7/24 çalışma sözü veriyoruz.” dedi.
Başkan Çınar, Seçimin Hemen Ardından Sahaya İndi, Yeni Dönem Projelerini Hayata Geçirmek Adına Çalışmalar Dört Koldan Start Verdi
Başkan Çınar, İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını Alıp, Görevine Resmen Başladı
Yeşilyurt Belediyesi Önünde Büyük Bir Coşku İle Karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hep Beraber, El Ele Vererek Yeşilyurt’u 2023 Vizyonuna Ulaştıracağız” Dedi.
Başkan Çınar, Kadim Çırmıhtı’yı Cazibe Merkezine Dönüştürmek Adına Farklı Ve Dikkat Çekici Yatırımlarda Bulunacaklarını Açıkladı
“Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Ulusal Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
Yeşilyurt Belediyesinin ‘Sosyal Belediyecilik’ Hizmetlerini Farklı Bir Boyuta Ulaşmasını Sağlayacak Dev Yatırımı “Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı’ Yapımında Sona Yaklaşıldı
Mhp Heyeti, Başkan Çınar’a ‘Hâyırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu
‘Çanakkale Şehitleri Anma’ Bisiklet Turu Düzenlendi
Başkan Çınar, Yeşilyurt’un Yeni Muhtarlarıyla ‘ İstişare’ Toplantısı Düzenledi
Başkan Çınar, Bölgenin Ekonomik Ve Sosyal Yönden Gelişimine Önemli Kazanımlar Sağlayacak Beylerderesi Şehir Parkı Projesinin Uygulandığı Alanda İncelemede Bulundu
Başkan Çınar, Turizm Potansiyelini Hareketlendirmek Amacıyla ‘Gastronomi Müzesi, ‘Tekstil Müzesi’ Ve ‘Kent Belleği Müzesi’ Projelerini Hayata Geçireceklerini Açıkladı.
Ak Parti Milletvekilleri, İl Başkanı, Kadın Ve Gençlik Kolları Başkanları, Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu
Vali Aydın Baruş Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Başkan Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretinde Bulundu.
Başkan Çınar, Yeşiltepe’deki Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi.
Başkan Çınar, Şahintepesi Sosyal Tesislerini Farklı Bir Projeyle Halkın Hizmetine Yeniden Açacaklarının Müjdesini Verdi.
Yeşilyurt Belediyespor (Bal) 2.Grubu Şampiyon Tamamladı
Başkan Çınar, Antalya’dan 52 Madalya İle Dönen Sessiz Adımlar Spor Kulübünü Ağırladı
‘Vefatının 50.Yılında Fahri Kayahan’ı Anma Gecesi’ Programı Düzenlendi.
MAYIS AYI:
Kullanım Süreci Dolmuş Ve Tehlike Arz Eden Atık Floresan Lambaların Toplanmasını Sağlayacak ‘Floresanlar Atık Kutularına’ Projesi Başlatıldı.
Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Ayı Denetimlerine Ağırlık Verdi
Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Bahçesinde 30 Gün Boyunca İftar Yemeğinin Verildiği ‘Gönül Sofraları’ Kuruldu, Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi
Yeşilyurt’taki Eğitim Merkezleri Ramazan Ayında Sahura Kadar Hizmet Verdi
3.Lige Yükselen Yeşilyurt Belediyespor, Şampiyonluk Kupasına Görkemli Bir Törenin Ardından Kavuştu.
Başkan Çınar, Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u İftar Yemeğinde Ağırladı
Başkan Çınar, Eşi Semra Çınar İle Birlikte Engelli Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Çınar, Milli Takım Sporcusu Elif Naz Aktaş’ı Misafir Edip, Başarılarından Dolayı Tebrik Etti
Yeşilyurt Kaymakamlığı Ve Yeşilyurt Belediyesi, Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna İftar Yemeği Verdi
Başkan Çınar, Uefa Avrupa Ligine Katılma Hakkı Elde Eden Yeni Malatyaspor Kulübünü Tebrik Etti
Başkan Çınar, Bostanbaşı Kanal Projesi İle İlçedeki Diğer Yatırımları Yerinde İnceledi
Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan Bayramının İlçede Huzur Ve Güven İçerisinde Geçmesi İçin Aldığı Tedbirleri Hayata Geçirdi. Ekipler, Bayram Süresince Görev Yaparken, Başkan Çınar’da Çalışmaları Yakından Takip Etti.
HAZİRAN AYI
Yeşilyurt Belediyesinin Yenileme Hizmetlerinden Sonra Yeniden Hizmete Açılan Gedik Namazgâh Alanında Bayram Namazı Heyecanı Yaşandı.
Başkan Çınar, Erkek Voleybol A Milli Takımını Misafir Etti
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Yeşil Gıda Seracılık’ Projesi Hayata Geçti.
‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda Dereceye Giren Fotoğrafçılar İlan Edildi
Yeşilyurt Belediyesi Tarafından Başlatılan Spor Okulu İçin Kayıtlar Başladı
Başkan Çınar, Okulları Ziyaret Ederek Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Hayvan Hakları Federasyonu Tarafından Yeşilyurt Belediyesine Hediye Edilen Röntgen Cihazı, Veteriner İşler Kliniğinde Hizmete Girdi
Miad Kadın Kolları Başkan Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt’ta Hayata Geçen Yatırımları İnceledi
Başkan Çınar, Stajını Başarıyla Geçen Down Sendromlu İrem Vardı’yı Ağırladı
‘Yeşil Gıda Seracılık’ Alanında Ki Doğal Ürünlerin İlk Hasadı Yapıldı
Başkan Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Başkanlığına Seçildi
25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz Ve Spor Festivali Basın Toplantısı Yapıldı
Başkan Çınar, Yeşilyurt’un Muhtelif Bölgelerinde Gerçekleşen Sıcak Asfalt Serimi, Sathi Kaplama, Taç Duvar, Kaldırım Yenileme Ve Diğer Fiziki Yatırımları Yerinde İnceledi.
Gündüzbey Yeşilkonak El Sanatları Sergisi Açıldı
Yeşilyurt Belediyespor Başkanlığına Orhan Bayram Seçildi
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Toplanması Amacıyla Başlatılan ‘Yok Artık!’Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı
Başkan Çınar, Teknik Kapasitesi Ve Hizmet Alanlarıyla Bölgede Örneği Olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde İncelemede Bulundu
25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz Ve Spor Festivalinin Kortej Yürüyüşü Karnaval Havasında Geçti.
‘En İyi Kiraz’ Ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ Yarışmasının Ödül Töreni İle ‘ Halk Konseri’ Programı Renkli Ve Hareketli Geçti
Yeşilyurt’un Eşsiz Güzellikleri Üç Güren Süren 25. Kültür, Kiraz Ve Spor Festivali İle Ön Plana Çıktı
Yeşilyurt’un Dört Bir Tarafında Festival Coşkusu Yaşandı, Farklı Mahallelerde Konserler Düzenlendi
Yeşilyurt’un Ünlü Yemekleri Kiraz Festivalinde Beğeniye Sunuldu
Genç Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Kiraz Festivalinde Sahne Aldı, Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı.
TEMMUZ AYI;
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Portatif Havuz’ Projesi Hayata Geçti
Aşağıköy Mahallesindeki 350 Yıllık Caminin Restorasyonuna Başlandı
Yeşilyurt Belediyesinin Çevresel Yatırımlarında Ki Dev Hizmeti Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Hizmete Girdi
Başkan Çınar, Kuzey Çevre Yolundaki Hizmetleri Yerinde İnceledi
Başkan Çınar, Yeni Sanayi Sitesi Esnafını Ziyaret Ederek, Talep Ve İstekleri Dinledi.
Yeşilyurt’ta ‘Açık Kapı’ Projesi Hizmete Girdi
Başkan Çınar, Yöresel Lezzetlerin Tanıtımını Yapmak Amacıyla Başlatılan ‘Lezzet Vadisi’ Projesi İçin İstişare Toplantıları Düzenledi
Başkan Çınar’dan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı;
“Demokrasi ve millet iradesinin önünde ne tank, ne tüfek, ne uçak hiç bir engel duramaz. Türkiye'de darbe dönemi tamamen kapanmıştır. Devlet ve millet iradesi dışında hiç bir gücü tanımıyoruz.”
Yeşilyurt’taki Park Alanları Ve Ağaçların Bakımına Ve Sulanmasına Önem Verildi
Yeşilyurt Belediyesi, Yerli Üretime Ağırlık Vermek Adına Verimli Topraklara Sahip Yazıhan’da Domates Üretim Alanı Kurdu
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Güneş Enerji Santrali’ Projesine Başlandı
Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr.Metin Sözen, Restore Edilen Tarihi Yeşilyurt Konaklarını İnceledi
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Gündüzbey ‘Otopark’ Projesi İçin İnşaat Çalışmaları Başlatıldı.
Yeşilyurt Belediyesi, Spor Okulu Kapsamında Futbol Kursu Açtı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım Ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Malatya’lı Hamit Altıntop, Başkan Çınar’ı Ziyaret Etti.
Yeşilyurt Belediyesi Farklı Mahallelerde Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi
Başkan Çınar, Sabri Akdağ Kültür Ve Sanat Merkezini Ziyaret Ederek, Açılan Kursları Başarıyla Geçen Öğrencileri Tebrik Etti.
Başkan Çınar, Eğitim Merkezlerindeki Kursları Başarıyla Geçen Çocuklarla Birlikte Gedik Kültür Merkezinde Çizgi Film İzledi.
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Şahintepesi Macera Parkı Ve Sosyal Tesisleri Projesine Başlandı
AĞUSTOS AYI
Başkan Çınar, İl Müftülüğü Ve Malatya Kızılay Şubesine Kurban Bağışında Bulundu
Başkan Çınar, Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin Başbakanı, Ak Parti Eski Genel Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı Gedik Sosyal Tesislerinde Ağırladı
Türkiye Cumhuriyeti 65.Hükümetinin Başbakanı, Ak Parti Eski Genel Başkanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gedik Kültür Merkezi Ziyareti Sırasında Çocuklar Tarafından ‘Kanka Hoş Geldin’ Sloganıyla Karşılandı.
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden ‘Spor Kompleksi’ Projesine Başlandı
Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine Gençler Yoğun İlgi Gösterdi. Başkan Çınar’da Ders Çalışan Gençleri Ziyaret Ederek, Başarılar Diledi.
Yeşilyurt Belediyesi, Çiftçi Ve Üreticilerin Rahat Koşullarda İş Yapmalarına Katkı Sağlayıp Tarım Ve Hayvancılığa İlgiyi Artırmak Adına Kırsal Bölgelerdeki Yol Açma, Genişletme Hizmetlerine Ağırlık Verdi.
Başkan Çınar, İlkokul Öğretmeni Mehpare Karol’u Makamında Ağırladı.
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Çukurdere Kitap Kafe İçin Çalışmalar Başladı
Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Satış Yerlerinde Ki Denetimleri Artırdı
Yeşilyurt’ta Kurban Bayramı Huzur Ve Refah İçinde Geçti
Başkan Çınar’ın Talimatıyla Tasarruf Tedbirleri Kapsamında 10 Araç Satışa Çıkarıldı
Başkan Çınar, Topsöğüt Mahallesindeki Yatırımları İnceledi, Yeşilkonağı Ziyaret Edip, Kursiyerlerin Çalışmalarını İnceledi
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine Başlandı
Yeşilyurt Belediyesi, Çiftçilere 100 Bine Yakın Sebze Fidesi Dağıtımına Başladı
Başkan Çınar, Dilek, İlyas, Tecde Mahallelerini Ziyaret Edip, Hizmetleri Yerinde İnceledi, Esnaf Ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi.
15 Temmuz Darbe Kalkışmasında Şehit Düşen Malatya’lı Engin Tilbaç’ın Adının Verildiği Parkın Yapımına Başlandı.
Yeşilyurt Belediyesi’nin Destekleriyle Cevatpaşa Mahallesindeki Cami İnşaatına Başlandı
Ak Parti Mkyk Üyesi Ve Milletvekili Öznur Çalık İle Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Edip Yatırımları İnceledi, Ev Ziyaretleri Yaptı
Yeşilyurt Belediyesi ‘Şeffaf Belediyecilik’ Anlayışını Güçlendirmek Amacıyla Tüm İhalelerini Resmi Sitesi Ve Sosyal Medya Hesaplarından Canlı Yayınlamaya Başladı
Yeşilkonaklar, Kültür Ve Gençlik Merkezlerinin Yaz Dönemi Kapanış Programı Yapıldı
EYLÜL AYI;
Yeşilyurt Belediyesi ‘Yeşilyurt Yürüsün’ Projesini Gerçekleştirdi
Başkan Çınar, Tramsbüste Yolculuk Yapıp, Vatandaşların Talep Ve Önerilerini Dinledi
Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesininde Destek Verdiği Melekbaba Gençlik Merkezinde İncelemelerde Bulundu.
Başkan Çınar, Melet Deresinde Ki Tarihi Ve Doğal Güzellikleri Yerinde İnceledi
Başkan Çınar’ın Ev Sahipliğinde Gerçekleşen ‘ Yas-I Matem’ Programında Toplumsal Barış Mesajları Verildi
Başkan Çınar, Gönüllü Zabıta Ekibiyle Denetime Çıktı
‘Yeşilköy-2 Konutları’ Anahtarları Ev Sahiplerine Teslim Edildi
Yeşilyurt Belediyesi, ‘Öğrenmeye Hoşgeldin’ Etkinliği Düzenledi
Başkan Çınar, Kırkpınar Mahallesini Ziyaret Ederek Yatırımları İnceledi
Başkan Çınar, Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Ki Örnek Daireyi Muhtarlarla Birlikte Gezdi
Yeşilyurt Belediyesi Fidanlık Alanında Toprak Eleme Makinası Hizmete Girdi
Başkan Çınar, ‘Y.Malatyaspor Futbol Köyü’ Projesine Destek Vereceklerini Açıkladı
Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki Restorasyon Çalışmalarına Devam Edildi
Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür Ve Sanat Merkezinde Vatandaşlara Aşure İkram Edildi
Başkan Çınar, Vefat Eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın Adını Yaşatmak Amacıyla İlçedeki Bir Park Alanına Haydar Karaduman Adını Vereceklerini Açıkladı
Yeşilyurt Belediyesinde Makam Araçları Toplatıldı, Havuz Sistemi Oluşturuldu
Başkan Çınar, Farklı Mahallelerde Yaşayan Yaşlıları Ziyaret Ederek Hâyır Dualarını Aldı
Yeşilyurt’lu Muhtarlara ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi’ Anlatıldı
Başkan Çınar, Karakavak Ve Aşağıbağlar Mahallelerini Ziyaret Ederek, Hizmetleri Yerinde İnceledi
Başkan Çınar, Gençlik Eğitim Derneğiyle İstişare Toplantısı Düzenledi
Başkan Çınar, Dünya Temizlik Gününde Gençlerle Birlikte Beylerderesinde Temizlik Yaptı
‘Yeşil Gıda Seracılık’ Alanında Hazırlanan Kışlık Salçalar Ve Kurutmalıklar Satışa Çıktı
Yeşilyurt Belediyesi, Bursa’da Düzenlenen 4.Anadolu Günlerinde Stant
Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi’nde Öğretmenlere Yönelik ‘Okul Tabanlı Afet Eğitim Programı’ Yapıldı.
Yeşilyurt Belediyesi Geri Dönüşüm Çarşısı Kuruldu
EKİM AYI;
Şehit Ailelerinin Katılımıyla Düzenlenen ‘Şühedanın Sesi’ Programı Büyük Yankı Uyandırdı
Çocuklar, Dünya Hayvanları Koruma Gününde Evcil Hayvanlarla Buluştu
Rabia Parkında Düzenlenen Açık Hava Konseri Yoğun İlgi Altında Gerçekleşti
Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanlığına Tahsin Yılmaz Seçildi. Teknik Direktörlüğe Mehmet Ak Getirildi
Yeşilyurt Belediyesi, İstanbul’da Düzenlenen 3.Malatya Tanıtım Günleri’nde Açtığı Stant İle Yeşilyurt’un Tüm Güzelliklerini Gurbetçilerle Buluşturdu.
Barış Pınarı Harekâtı’ Operasyonuna Katılan Kahraman Mehmetçiklerimiz İçin Yeşilyurt Merkezi-İ Kebir Cami’inde Fetih Suresi Okundu
Yeşilyurt Belediyesi Meclis Toplantıları, Yeşilyurt Belediyesi Resmi Sitesi Ve Sosyal Medya Hesaplarından Canlı Yayınlanmaya Başlandı
Başkan Çınar, Sütlüce Mahallesini Ziyaret Ederek, Yatırımları İnceledi, Esnaf Ve Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Yeşilyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü Nedeniyle Muhtarlara Yönelik Elazığ’a İnceleme Gezisi Düzenledi
Başkan Çınar’ın Ev Sahipliğinde Atık Pil Toplama Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
Başkan Çınar, Ankara’da Düzenlenen 4.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresinde Yeşilyurt’ta Ki Gelişim Ve Değişim Sürecini Anlattı
Başkan Çınar, Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle İstişare Toplantısında Buluştu
Yeşilyurt Belediyesi ‘Erdem Okulu’ Projesi Start Aldı
Başkan Çınar, Temizlik Çalışmaları Kapsamında Buldukları 2 Bin Tl’yi Sahibine Teslim Eden Temizlik İşler Müdürlüğü Personelini Ziyaret Ederek, Duyarlı Yaklaşımlarından Dolayı Tebrik Etti.
Türk Kızılay’ı Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Kıyafet Yardımına Devam Edeceğini Açıkladı
Bostanbaşı Kültür Ve Sanat Merkezinde Üniversite Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programları Başlatıldı
KASIM AYI;
Emine Erdoğan’dan Başkan Çınar’a Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı Ödülü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm’ projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Sıfır Atık ‘Yerel Yönetimler’ Başarı Ödülünü takdim etti.
Yeşilyurt Belediyesi, Organ Bağışına Dikkat Çekmek Amacıyla Yurt İçinden Çok Sayıda Öğrencinin Katıldığı Genç Bağış Elçileri Zirvesine Ev Sahipliği Yaptı
Çanakkale Müzesi Açıldı
Başkan Çınar, Mahalle Mahalle Gezerek, İlçenin Çehresini Değiştiren Yatırımları İnceleyip, Vatandaşlarla Biraraya Geldi
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesinin Açılışını Yaptı.
Yeşilyurt Belediyesi ‘Minik Pedallarla Büyük Umutlara’ Sloganı Altında 2.Geleneksel Bisiklet Şenliği Düzenledi.
Yeşilyurt Belediyesi, ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ Projesine 1.111 Adet Fidan Dikimiyle Destek Verdi
Deprem Eğitim Simülasyon Ve Bilim Atölyesinde Öğrencilere Yönelik ‘Okul Tabanlı Âfet Eğitim’ Programı Başlatıldı.
Yeşilyurt Belediyesi, Tarihi Motifler İle Günümüz Mimari Desenlerinin Bir Arada Buluşmasını Sağlayacak Olan ‘ Yeni Çırmıktı’ Projesine Başladı
Alt Yapı Ve Tesisleşmeye Büyük Katkı Sağlayacak Olan ‘Yakınca Spor Adası’ Projesi İçin Çalışmalar Yoğunlaştı. Başkan Çınar’da Projenin Uygulanacağı Alanda İncelemelerde Bulundu
Başkan Çınar, Çevresel Yatırımları Muhtarlara Anlattı
Ak Parti Mkyk Üyesi Ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi İle Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çocukların Daha Fazla Kitap Okumalarını Teşvik Etmek Adına Örnek Projenin Uygulandığı Sütlüce Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu İle Sütlüce İlkokulu-Ortaokulunu Ziyaret Etti.
Başkan Çınar, ‘Hoşgeldin Bebek’ Projesiyle Ailelerin Mutluluğuna Ortak Oldu
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Gündüzbey ‘Otopark’ Projesi Tamamlanıp Hizmete Girdi
Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşı Hizmete Girdi
Başkan Çınar, Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşında Ağırladığı Milletvekilleri, Kamu Ve Kurum Yetkilileri, İşadamları Ve Mahalle Muhtarlarına Sosyal Hizmetler Hakkında Bilgilendirmede Bulundu
ARALIK AYI;
Başkan Çınar, Kıck-Boks Milli Takım Oyuncularını Ağırladı
Başkan Çınar, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ Maçında Sahaya Çıktı, Forma Giydi
Özel Çocuklara Deprem Eğitimi Verildi
Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Genelinde Kar Temizleme Çalışmalarına Ağırlık Verdi
Başkan Çınar’ın Öncülüğünde Gastronomi Platformu Kuruldu
‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ Etkinliği Düzenlendi
Yeşilyurt Belediyesi, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda Açılan Malatya Standında Yer Alarak, Yeşilyurt’un Tanıtımını Yaptı.
Yeşilyurt Belediyesi, Çocukları Geleneksel Oyunlarla Buluşturmak Adına Okul Bahçelerini Rengârenk Oyun Alanlarına Dönüştürmeye Başladı
Başkan Çınar’ın Vaatlerinden Mahalle Meclisleri Kuruldu
Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Yaptığı 1.Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi Düzenlendi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)