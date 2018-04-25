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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:41

Öğrenciler en güzel maket köprüyü yapmak için yarıştı

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri arasında Maket Köprü Yarışması düzenlendi.

Öğrenciler en güzel maket köprüyü yapmak için yarıştı
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Düzenlenen etkinliğe Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Serdar Hamamcı, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Apdulmutalip Şahinaslan ve Yüksekokul Müdürleri katıldı. Yarışma’da 15 takım tasarladıkları köprülerle yarıştı. Yarışmaya katılan köprüler, tasarım, özgünlük ve işçilik kalitelerine göre, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Fırat, Doç. Dr. Kazım Türk ve Dr. Öğr. Üyesi Tarkan Koca tarafından değerlendirildi. Ayrıca köprü ağırlıkları ve yük taşıma kapasiteleri belirlenerek, üç kategori’den alınan toplam puana göre genel sıralama belirlendi. Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Apdulmutalip Şahinaslan, “Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptıran ve belirli şartları sağlayan öğrencilerimize Rönesans Eğitim Vakfı tarafından ayda 350 lira burs veriliyor. Bölümlerimizin laboratuar ve altyapı imkanlarıyla ileri bir seviyededir. Ayrıca Rönesans Eğitim Vakfı tarafından sağlanan burs, staj gibi destekler önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Yarışmanın gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan Rönesans Eğitim Vakfı ve Ilıcak ailesine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Köprü yarışmasında birinci olan Kamuran Göktaş ve Celal Şenol’a, yarışma ödülü olan dizüstü bilgisayarlar, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince tarafından, ikinci olan Hasan Gülcan ve Ferhat Ayhan’a, yarışma ödülü olan tablet bilgisayarlar Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser tarafından, yarışma üçüncüsü olan Senanur Sertkaya ve Ferda Kuşamaç’a da yarışma ödülü olan akıllı bileklikler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek tarafından takdim edildi.



İHA
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