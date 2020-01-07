Öğretmenlerin Sağlık Durumları Yerinde, Yol Trafiğe Açıldı

SÜPER KAHRAMANLAR, MAHSUR KALAN ÖĞRTEMENLERİN YARDIMINA KOŞTU

Malatya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Yeşilyurt’un kırsal bölgeleri başta olmak üzere bütün cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri ‘Süper Kahramanlar’, ilçeye bağlı Porga mahallesine ulaşımı sağlayan karayolunda içerisinde Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerin bulunduğu servisin çığ düşmesi neticesinde yolda mahsur kaldığı bilgisinin ulaşmasıyla bölgeye gitti.

ÖĞRETMENLER SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GÖREV YERLERİNE DÖNDÜLER

Yoğun kar yağışı ve tipinin de etkili olduğu bölgede kapanan yolu açan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, yarım saatlik çalışması sonucu kara saplanan servisi çıkarttı. Kimsenin yaralanmadığı olayda okul müdürü ve öğretmenleri taşıyan servis, greyder operatörünün yolu açmasıyla güvenli bir şekilde Porga mahallesine ulaştı.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜRLER”

Güvenli ve sağlıklı bir şekilde görev yaptıkları Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okuluna ulaşan Okul Müdürü ve Öğretmenlerde Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

“ÖĞRETMENLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM”

Yeşilyurt Belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt’un birçok bölgesinde kapanan yolları açmak adına büyük bir özveri ve gayretle çalışan ‘Süper Kahramanlar’ karla mücadele ekiplerini tebrik edip, öğretmenlere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Günün her saatinde vatandaşların emrinde olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’nın özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. İlçe sınırlarımızda bulunan Porga mahallemize ulaşımı sağlayan karayolunda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte oluşan çığ düşmesi sonucunda yolun kapandığı, Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerimizi taşıyan servisin kara saplandığı ve mahsur kaldıkları yönünde ekiplerimize bilgi ulaştı. ‘Süper Kahramanlar’ adını verdiğimiz ekiplerimiz ise hemen olay yerine intikal ettiler. Yapılan çalışmalar neticesinde kara saplanan servis yerinden çıkartılırken, daha sonra ise yol trafiğe açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda sağlıklı ve güvenli bir şekilde görev yerlerine ulaşan Okul Müdürümüz ve Öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin bütün bölgelerinde gece gündüz demeden, kar-kış demeden, yorgunluk nedir bilmeden çalışan Süper Kahramanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. “diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)