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02 Eylül 2019 Pazartesi 10:31

Özel Çocuklar At Çiftliğini Gezdi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nin organize ettiği gezide, özel gereksinimli bireyler aileleriyle birlikte Sultansuyu Tarım İşletmesini gezdi. Çocuklarıyla birlikte geziye katılan aileler, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti.

Özel Çocuklar At Çiftliğini Gezdi
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Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, sosyal etkinlik projelerine bir yenisini daha ekledi. Düzenlediği sosyal etkinliklerle ve verdiği eğitim hizmetiyle adından sıkça söz ettiren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nin organize ettiği gezide, özel gereksinimli bireyler aileleriyle birlikte Sultansuyu Tarım İşletmesini gezdi. Beden Eğitimi ve Fizyoterapist hocalar eşliğinde ata binerek fiziksel aktivitelerini geliştiren özel gereksinimli çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu. Çocuklarıyla birlikte geziye katılan aileler ise, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve bu gezide emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“Hipoterapi Önemli Bir Tedavi Yöntemidir”

Hipoterapi’nin önemi hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, “Hipoterapi binicilikle çocuk ve yetişkinlerin duruş, denge ve kas yapılarını güçlendiren, duygusal devinimlerini, dikkatlerini geliştiren bir metodudur. Atların tedavide kullanılmasının en önemli sebebi atın ritmik hareketlerinin insan hareketlerine çok yakın olmasıdır. Atın ritmik hareketleri hastanın hedef kaslarını etkiler, hasta düşmemek için içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışır. Böylece doğal bir bilinçlenme başlar, planlama ve hareket kabiliyetini gelişir. Hasta klinik ortamdan uzak, doğal ve kontrollü gelişen bu zevkli eğitime heyecanla cevap verir. Atla terapi yöntemi önem verdiğimiz bir tedavi yöntemidir. O yüzden bu haftaki etkinliğimizi Sultansuyu At Çiftliği’ne gerçekleştirdik. Çocuklar ve ailelerimizin mutlulukları, bizleri daha mutlu etti. Bu tür etkinliklere biz kurum olarak büyük önem veriyoruz. Bu konuda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Etkinliklerimiz yıl içinde aralıksız şekilde devam edecek” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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