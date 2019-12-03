Özel Çocuklara Battalgazi Belediyesi’nden Oyuncak Süprizi

BtcTürk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının özel misafirleri vardı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, engelli çocuklar maçı tribünden izledi. Zaman zaman tezahürat yapan çocuklar, Yeni Malatyaspor’un gollerinde de büyük sevinç yaşadılar.

BtcTürk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçı bugün Yeni Malatyaspor Stadyumunda yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçının seyircileri çok özeldi. Engelliler günü dolayısıyla Engelli vatandaşların da izlediği maç Btc Yeni Malatyaspor’umuzun 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç’ta atılan goller sonrasında engelli bireylerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Battalgazi Belediyesi’de bu maçta gelen özel çocuklara bir sürpriz yaptı. Çocuklar bu sürpriz karşısında oldukça mutlu olurken, aileler de çocukları için düzenlenen bu etkinlikten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ettiler.

BtcTürk Yeni Malatyaspor Keçiörengücü maçını engelli çocuklarlar birlikte izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de çocukların mutluluklarına ortak oldu. Yeni Malatyaspor'un attığı gollerde çocuklarla birlikte sevinen Başkan Güder, hazırlanan hediyeleri çocuklara dağıttı.

BAŞKAN GÜDER: “ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNMESİ BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Burada konuşan Başkan Güder, “Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerimizin gününü kutlamak için Yeni Malatyyaspor maçına getirmiş olduk. Onlara ayrı bir güzellik yapmak için Battalgazi Belediyemizin sponsorluğunda onların her birine oyuncak verdik. Bu jestimiz karşısında evlatlarımızın çok sevindiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özel çocuklarımız sahiplenildiklerini hissettiler. Engelli vatandaşlarımız, çocuklarımız bizim bir gerçeğimiz. Onların vücutlarının bir kısmının eksik olması onların engellerinin olduğunu göstermiyor. Asıl onlara engel çıkaranları engelli olarak görmeliyiz. Bizlerde birer engelli adayıyız. Bunu bilerek yaşamalıyız. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bizlerde bugün burada bu yavrularımızı ve ailerini sevindirebildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)