“Planlı ve Sistemli Çalışma, Başarının Anahtarıdır”

YEŞİLYURT KENT KONSEYİNDEKİ SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ

Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği söyleşide konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, sportif, çevresel ve turizm alanında gelişim kat eden kentlerin yönetim mekanizmasında zamanı doğru planlamanın, sistemli ve disiplinli çalışmanın, özveri ve gayretli olmanın yanı sıra çözüm odaklı bakış açısının ciddi rol oynadığını ifade etti.

“BAŞARI İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK GEREKLİ”

Yeşilyurt’un 2014 yılından 2020 yılına kadar ki sürecinde hayata geçen yatırımları ve projeleri sistemli ve planlı bir şekilde uyguladıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerel yönetimlerin asli görevinin millete hizmet olduğunu, her alanda maksimum başarı içinde çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

“SİSTEMLİ VE PLANLI ÇALIŞMAK TEMEL HAYAT PRENSİBİMDİR”

Yerel yönetimlerin ortaya koydukları projelerin ülkelerin gelişmişlik düzeyine ciddi etkileri olduğundan bahseden Başkan Çınar, “Belediye Başkanları, uygulamış oldukları liderlik tarzlarıyla, belediye hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında önemli rol oynamaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler Anadolu medeniyetinin farklı güzelliklerini içinde barındıran Yeşilyurt’umuzun her alanda en güzel hizmetlere kavuşması, yaşam standartının yükselmesi için her işin içinde olmaya gayret ediyoruz. Hangi işi yaparsak yapalım o işe gönülden bağlı olup, en iyisini yapma gayretinde olmak başarının anahtarıdır. Yapıcı, şeffaf ve şefkatli bir kişiliğe sahip olmak, çözüm odaklı olaylara bakmak, olaylar ve gelişmeler karşısında sakin ve sağduyulu olup pratik çözümler üretmek bu açıdan önemlidir. Okumak, bilgi sahibi olmak, kendini her alanda geliştirmek, teknolojiyi yakından takip etmek, yabancı dil sayısını artırmak kariyer planlaması için önemlidir. Hayatımın tüm dönemlerinde çalışmayı, araştırmayı ve sürekli kendimi geliştirmeye önem verdim, sistemli ve planlı çalışmak temel hayat prensibimdir. Yüksek İnşaat Mühendisi olmam vesilesiyle olaylara hep reel baktım, gerçekçi oldum çünkü insanların yaşayacakları evleri ve mekânları yapıyorsunuz, işinizi sağlam yapmalısınız, hataya yer yok ve dikkatli olmalısınız. O dönemlerde edindiğim tecrübeler, gerek Belediye Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği ve son olarak ta Belediye Başkanlığında bana çok şey katmıştır. Yaptığınız meslek insanın karakterine yansıyor. Zamanı doğru planlamaya, sistemli çalışmaya, alanında deneyimli isimlerle çalışmaya, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermeye, gelişmeleri sürekli takip etmeye ciddi önem veriyorum. Çünkü bir insan hangi işi yaparsa yapsın severek, özümseyerek ve gayretle yapmalı, dikkatli olmalıdır. Belediye Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği görevlerim sırasında böyle yüksek makamlara gelmek içinde ciddi anlamda gayretim olmadı açıkçası sadece bana verilen görevleri layıkıyla yerine getirmek adına disiplinli ve planlı çalıştım, ailemden fedakârlık ettim, eşimden ve çocuklarımdan uzak kaldım, çok çalıştım. İşlerimde asla ihmal bırakmadım, dikkatli yapmaya gayret ettim. Hatta bir ara özel sektöre yeniden dönmek istedim, ancak olmadı, bazen sizin planlarınızın yerine hayatın önünüze getirdiklerini yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Şu anda yaptığım işi severek ve özveriyle yapıyorum, çünkü çok güzel bir kente ve ilçeye hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Her yeni güne bir umutla başlayıp geç saatlere kadar çalışıyoruz.”dedi.

“KLASİK İŞLERİ HERKES YAPAR ÖNEMLİ OLAN FARKLILIK OLUŞTURMAKTIR”

“Planlı ve sistemli çalışmanın yanı sıra doğru organizasyonla işleri yönetmek başarının temelini oluşturmaktadır.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Çınar, “Alın teri, mücadele, özveri, çalışkanlık, kararlılık ve en önemlisi memlekete ve millete duyulan sevda, hayalleri ve idealleri olan insanların en büyük yol göstericisidir. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeşilyurt’ta %64’e yakın hemşerimizin teveccühüyle geldiğimiz bu ulvi görevin hakkını verebilmek adına 7/24 ekibimizle birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, farklı düşünce ve önerilere sürekli kulak vererek, bu zamana kadar edindiğimiz deneyim ve tecrübelerimizle kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizi tek bir alanda sınırlı tutmuyoruz, çünkü ilçemizin çok güçlü bir potansiyeli var, bunu farklı projelerle ortaya çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizin gelişim düzeyine katkı sunan tüm yatırımların gerek tasarım gerekse de diğer süreçlerini yakından takip ediyoruz, saha kontrollerini yerinde yapıyoruz, işimizi asla şansa bırakmıyoruz. Çünkü işin başındaki yöneticinin ciddiyeti ve disiplini önemlidir, sizi başarıya götürecek bu temel kavrama sahip olmazsanız çözülmesi zor engellerle karşılaşırsınız. Halkımızın bizden beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz ve sonuç odaklı çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, kendisine dokunan, toplumu geliştiren, bölgeye değer katan çalışmalara dikkat ediyor. Sadece yapmak için yapmak, gelişi güzel olaya bakmak toplumda karşılığını asla bulmuyor. En önemlisi farklılık yaratacak çalışmaların altına imza atmaktır. Klasik işleri herkes yapar önemli olan farkındalık yaratacak, dikkat çekecek, bölgeye katma değer katacak projeleri hizmete sunmaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yılda dört projemizin çok kıymetli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmesi, hizmetlerimizin halkımız tarafından takdir edilmesi ve bölgemize değer katması farklılık yaratan hizmetlere yönelmemizin doğal bir sonucudur. Her alanda öncü ve örnek olmak; azimli, gayretli ve özverili çalışmaların, alın terinin karşılığıdır.” dedi.

Söyleşiye katılanların sorularını da yanıtlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber tarafından teşekkür plâketi takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)