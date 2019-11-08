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08 Kasım 2019 Cuma 12:01

PTT’den Başkan Güder’e Ziyaret

Malatya PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Arslantepe Höyüğü’nün PTT pullarına taşınması ve 100 bin adet pulun 193 ülkede tedavülde olması Malatya’mız ve Battalgazi’miz için önemli bir kazanç olmuştur.” dedi.

PTT'den Başkan Güder'e Ziyaret
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PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler. Ziyarette Malatya PTT Merkez Müdürlüğü’nde “Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi”ni konu alan anma pulu üzerine fikir alış verişi yapıldı. Başkan Güder, Milattan önce 5 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeken Arslantepe Höyüğü’nün PTT pullarına taşınmasından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, PTT Genel Müdürlüğüne, Malatya PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

COŞKUN: “ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ PULU, 193 ÜLKEDE TEDAVÜLDEDİR”

Ziyaret amaçlarının “Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi”ni konu alan anma pulunu ve ilk gün zarfının Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e takdim etmek olduğunu belirten Malatya PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun, “PTT Genel Müdürlüğünce emisyon programına alınıp bastırılan Arslantepe Höyüğü pulu Genel Müdürlüğümüzce 100 bin adet bastırılarak tedavüle çıkmıştır. Bu pul Türkiye’miz ile birlikte 193 ülkede tedavüldedir. İlimizin tanıtımı için PTT Genel Müdürlüğümüzün de Malatya’mıza bir katkısıdır. Bu pul ve ilk gün zarfını Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e takdim etmek için buradayız “şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “MALATYA VE BATTALGAZİ’MİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLMUŞTUR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Malatya PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibinin bu anlamlı ziyareti, bizleri çok mutlu etti. Arslantepe Höyüğü’nün PTT pullarına taşınması ve 100 bin adet pulun 193 ülkede tedavülde olması Malatya’mız ve Battalgazi’miz için önemli bir kazanç olmuştur. Bu projeye sahiplenildiğinden ötürü müdürümüzün şahsında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve PTT Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Tabi Arslantepe Höyüğü dünyanın ortak mirasıdır. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi Kalıcı listeye alınması için Battalgazi Belediyemiz başta olmak üzere Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışma içerisindeyiz. Bilindiği gibi 2014 yılında Battalgazi Belediyemizin müracaatıyla Dünya Kültür Mirası Listesi geçici listesine alınmıştı. Bizde bu yıl yaptığımız müracaat neticesinde kalıcıyı listeye girmeyi hedefliyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli teftişler yapıldı. Kısa süre içerisinde Arslantepe Höyüğü kalıcı listeye girmesini bekliyoruz. Amacımız sahip olduğumuz mirası dünya insanlarıyla paylaşmaktır. Tekrardan bu nazik ziyaretleri için PTT Baş Müdürü Mehmet Coşkun ve çalışma ekibine teşekkürlerimi iletiyorum ve çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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