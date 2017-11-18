Pütürge Belediyesi’nden teşekkür yemeği

Pütürge’nin kangren haline gelmiş sorunlarından olan sulama suyuyla ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de Pütürge’nin üst kısmındaki gölette yapılıyor.

Uzunca bir süredir hafriyat çalışmaları yapılan gölet sahasında, önceki gün emeği geçenlere teşekkür amaçlı bir yemek organize edildi. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat tarafından organize edilen yemeğe, DSİ Bölge Müdürü İlker Arslan, 92. Bölge Müdürü Arif Tüfekçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çalışmalarda görev alan kişiler katıldı.

Göreve geldiği günden beri sulamayla ilgili çalışmalara önem veren Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, kendisinden önceki dönemde yapılan ancak meydana gelen çökme neticesinde kullanılamaz hale gelen göletle ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır büyük bir özveriyle çalışılan gölette sona yaklaşılması sebebiyle emeği geçenler için bir yemek organize ettiklerini belirten Mehmet Polat, “Ben geldiğimden beri bu göletle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Uzunca bir süredir devam eden hafriyat alma çalışmalarını neticelendirdik” dedi.

Malatya, Adıyaman ve Elazığ gibi bölge illerinin bu sene de büyük bir kuraklık yaşadığını ifade eden Mehmet Polat, “Zaten yetersiz olan sulama suyumuz, kuraklığın da etkisiyle durum artık dayanılmaz hale geldi. İlçemizin doğal yapısının korunması adına sulamaya önem vermemiz gerektiğini belirtiyor ve ona göre de çalışmalar yürütülmesine gayret gösteriyorum. Bir yandan mevcut sulama kanallarını tamir ve tadil ediyoruz. Diğer yandan da ilave kanallar yapıyoruz. Kanal ve dere ıslahlarının yanı sıra şu anda burada hafriyat çalışmasını bitirdiğimiz göletle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Özellikle bu konuda bize yardımcı olan ve şu anda misafir ettiğimiz DSİ Bölge Müdürümüz sayın İlker Arslan beyefendiye ve 92. Bölge Müdürümüz Arif Tüfekçi’ye teşekkür etmek isterim. Sağ olsunlar sulamayla ilgili çalışmalarımızda büyük yardımları dokundu kendilerinin. Hem gölet çalışmamıza hem de kanal ve dere ıslahlarıyla ilgili çalışmalara emek verdiler. Bu göletin 4’te 3’ü çökmüştü. Hafriyat işi bitti. Su gözesinden başlayarak, drenajla ilgili eksikliklere yoğunlaştık. Çevresini iyice temizledik. Mevcut kanalları tamir ettirerek, yenilerinin de ilave edilmesini sağladık.” ifadelerini kullandı.

Pütürge’nin önde gelen isimlerini bir araya getirerek bir istişare grubu oluşturduklarını belirten Mehmet Polat, “Bu istişare gurubuyla yaptığımız toplantılarda, Pütürge için en büyük eksikliğin sulama olduğunu ve bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılması lazım geldiğinin görüştük. İstişarelerimiz neticesinde de projelendirme ve hayata geçirebilecek yerlerle irtibata geçme şeklinde çalışmalarımızı yaptık. Kamuoyunun da malumudur, bizim seçim sırasında ortaya koyduğumuz projeler de ağırlıklı olarak sulamayla ilgili sorunların giderilmesiyle ilgiliydi. Geride bıraktığımız zaman zarfında çok ciddi bir çalışma yaptık. Sondajlar açtık, kanal, tadil ve tamiratları yaptık. Ama bunlar da yetmiyor. Köklü bir çözüm gerekiyor. Bunun için de baraj projesi hazırlayıp, hayata geçirilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Mir Yaylası’nda, Büyükçayır’da bu barajla ilgili problemler yaşamıştık. Sonra projeyi daha aşağıya aldık. Orası da madenciler tarafından durduruldu maalesef. O sorunu aşmaya çalışıyoruz. Orası 74 metre gövdeli ve 4 buçuk milyon metreküp kapasiteli bir yer olacak. Bu devasa projeyle Pütürgemizin su ihtiyacını da tamamen karşılamış olacağız. Başta bölge müdürümüz ve şube müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Loading...

İHA