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18 Aralık 2018 Salı 12:05

Pütürge Gertan’da 30 Km Uzunluğunda İçmesuyu Hattı Devam Ediyor

MASKİ tarafından Pütürge İlçesi Gertan Mahallesi’nde gerçekleştirilen 5.5 milyon TL maliyetli, 30 kilometre uzunluğundaki içmesuyu altyapı çalışmalarında 10.2 kilometrelik kısım tamamlandı.

Pütürge Gertan'da 30 Km Uzunluğunda İçmesuyu Hattı Devam Ediyor
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Çalışmayla bölgede yeni su kaynağı tahsisi alınarak yaklaşık 20 mahallenin isale hattı çalışmasının yapılacağı ve böylelikle bölgenin daha kaliteli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşması planlanıyor.

”10.2 kilometrelik kısmı tamamlandı”

Projenin bölge için büyük önem taşıyan bir proje olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "Tepehan Mahallesi; merkez, Sezerler, Solhan, Güldiken, Çamçirik, Hakverdi, Dikilitaş Sokak, Nohutlu Mahallesi; Üran Sokak, Gökçeli (Gertan) Mahallesi; Zevan, Kavak, Tüm, Beşikan ve Yeni Sokak, Uzuntaş Mahallesi; Yolüstü Sokak, Belen, Taşmış Mahallesi ve Pütürge merkez mahallelerine içmesuyu temin edeceğimiz 5.5 milyon TL maliyetindeki 30 kilometrelik içmesuyu hattı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Çalışmada 10.2 kilometrelik bölümü tamamladık. Bölgenin arazisinin zorlu şartlarına rağmen kurumumuz özverili çalışmalar sergiliyor. Söz konusu bölgede 470 metrelik yatay sondaj çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu yatay sondaj çalışmalarımızla yerin altından içmesuyu hattı inşa edeceğiz. Malatya’nın modern ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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