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22 Kasım 2019 Cuma 13:00

Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini Gezdi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gedik Kültür Merkezini ziyaret etti.

Rektör ve Akademisyenler, Gedik Kültür Merkezini Gezdi
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GEDİK KÜLTÜR MERKEZİ KÜLTÜREL MEKÂNLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Millet Kıraathanesiyle, Sergi Alanlarıyla, Çoban Müzesiyle, Şark Odasıyla, Cezaevi Müzesi ve diğer kültürel mekânlarıyla farklı ve dikkat çekici özelliklere sahip Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor.

MALATYA’YI ZİYARET EDENLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Yeşilyurt’un sosyal, eğitim, kültürel ve sanatsal yapısına büyük bir hareketlilik getiren, gerek iç ve dış tasarımı gerekse de müzeler başta olmak üzere kültürel hizmetleriyle herkesin ilgisini çeken Gedik Kültür Merkezi, çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar için Malatya’yı ziyaret edenlerinde dikkatini çekmeyi başardı. Yerli ve yabancı turistler, gezginler, sanatçılar, bürokratlar, kamu ve kurum yetkilileri ile her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği Gedik Kültür Merkezi, içerisindeki sanatsal ve kültürel noktalarıyla Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sağlamaya başladı.

REKTÖR VE AKADEMİSYENLER, MÜZELERİ VE KÜLTÜREL ALANLARI YAKINDAN İNCELEDİ

Malatya’da düzenlenen ‘Modernizm, Aile ve Geleceğimiz’ konulu panelin konuşmacıları arasında yer alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ile panelin moderatörlüğünü yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kültürel hizmetlere farklı bir pencere açan Gedik Kültür Merkezinde çalışmaları yerinde incelediler.

“ZİYARETİNİZDEN ONUR DUYDUK”

Ziyarette misafirlere eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Kadircan Esen ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş’ta, sanatsal ve kültürel faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaştılar.

Gedik Kültür Merkezine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Kadircan Esen, “Sayın Rektörlerimizi ve Akademisyenlerimizi Malatya’mızda ve Yeşilyurt’umuzda ağırlamaktan onur duymaktayız. Son yıllardaki yatırımlarla bölgesinde parlayan bir yıldız olan güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun her alanda örnek ve marka olabilmesi adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın önderliğinde ilçemizin bütün alanlarda hak ettiği hizmetlere kavuşması adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eğitim ve kültürel hizmetlere çok fazla önem ve destek veren bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve projelerle ortaya koymaktayız. Alt ve üst yapı yatırımlarında rekor seviyesindeki hizmetlere kavuşan, çevresel yatırımlarda Türkiye çapında yakından tanınan, insan odaklı projelerle her geçen gün gelişip büyüyen Yeşilyurt’umuz; Millet Kıraathaneleriyle, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizle, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizle, Gedik Kültür Merkezimizle, Bilgi Evimizle, Kent Konseyimizle, Çocuk Trafik Eğitim Parkımız ve diğer kültürel projelerimizle bölgesinde markalaşmıştır. Kadim Çırmıhtı’mızın eşsiz manzarasına tepeden bakan Gedik Tepesi’nde uzun yıllar açık cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 2004 yılında kapatılan Gedik Cezaevini Adalet Bakanlığından devr aldıktan sonra Kültür Bakanlığımız ve Doğu Anadolu Projesi (DAP)’ın destekleriyle Gedik Kültür Merkezine dönüştürdük. Millet Kıraathanemiz, Çoban Müzemiz, Şark Odamız, Cezaevi Müzemiz, Konferans Salonumuz ve Sergi Alanlarımıza 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu yoğun ilgi hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Malatya’da düzenlenen ‘Modernizm, Aile ve Geleceğimiz’ konulu panelin konuşmacıları arasında yer alan Rektörlerimizin ve Akademisyenlerimizin merkezimizi ziyaret etmelerinden onur duyduk, kendilerine verilen hizmetler hakkında bilgiler paylaştık. Belediye Başkanımız adına kendilerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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