“Sağlığınız İçin Evde Kalın, Biz Görev Başındayız”

YAŞLI VATANDAŞLARIN HÂYIR DUALARI ALINDI, ERZAK PAKETLERİ TESLİM EDİLDİ

Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ‘Vefa Destek Grubu’ çalışmaları kapsamında gerçekleşen programda; Bostanbaşı ve Karakavak Mahallelerinde yaşayan Mahire Çoşkun, Hasan Elmas ve Saime Güler isimli yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, hâyır duaları alındı.

“ALLAH DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar, “ Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, ziyaretiniz bizim için moral oldu, hepinizden Allah razı olsun. Virüs belasından bir an önce kurtulmayı Rabbim hepimize nasip etsin.” diye konuştular.

“KIZILAY OLARAK TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Kızılay’ın Koronavirüs salgını nedeniyle tüm imkânları seferber ettiğini ifade eden Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ise, “Tüm dünya’da olduğu gibi ülkemizde de biyolojik bir afetle karşı karşıyayız. Kızılay olarak bütün imkânlarımızla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere halkımızın yanındayız. Sahra Hastaneleri sınır hatlarında hizmet vermeyi sürdürmektedir. Karantinada olan vatandaşlarımıza üç öğün yemek vermekteyiz. Şu an için iyi bir haber olarak duyuyoruz ki; plazma tedavisi çalışmaları devam etmektedir.Yani hastalığı üzerinden iki hafta geçmiş insanların kanından kullanılarak bir tedavi süreci denenmektedir.İnşallah yakın zamanda bununla alakalı güzel haberler almayı ümit ediyoruz.Kızılay Şubeleri olarak ta gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sürekli sahada ve halkımızın hizmetindeyiz. İlçe Kaymakamlığımızın öncülüğünde kurulan Vefa Destek Grubuyla birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanımızın da katılımıyla ilçemizdeki büyüklerimizi ziyaret ederek, onların hem dualarını alıyoruz hem de temel ihtiyaçların olduğu paketleri takdim ediyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın bu dönemde evden çıkmadan temizliklerine daha fazla önem vermelerini ve 14 kurala dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL KÖPRÜLERİMİZ HER ZAMAN SAĞLAMDIR”

Yeşilyurt’ta yaşayan bütün vatandaşlarla aralarında kurdukları gönül köprülerinin her türlü şart ve durumda sağlam tuttuklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Koronavirüs salgını dolayısıyla risk grubunda oldukları gerekçesiyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlçe Kaymakamlığımızın bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu çalışmaları kapsamında ilçemizin farklı mahallelerinde yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek onların hal ve hatırlarını sorup hâyır dualarını almayı ihmal etmiyoruz. İlçemizde koronavirüs salgınını bertaraf etmek adına temizlik çalışmalarımızı dört koldan sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz yeter ki zorunlu haller dışında evlerinden çıkmasınlar, bizler her an görev başındayız. Özellikle bu salgında risk grubunda bulunan başımızın tacı olan değerli büyüklerimizin bu dönemde daha hassas ve özenli davranmalarını, evlerinden çıkmamalarını ve izolasyon kurallarını tam manasıyla uygulamalarını istiyoruz. Bizler her zaman yaşlılarımızın, hasta ve kimsesizlerin yanında yer almaya özen gösteriyoruz. Geçmişle bugün arasında köprü olan yaşlı vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Yaşlılarımız hepimizin onurudur. Hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımıza sahip çıkarak, ilgi ve alaka göstermek herkesin öncelikli görevi olmalıdır.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HER TÜRLÜ ŞART VE DURUMDA YANINDAYIZ”

“Dünya’da hızlıca yayılan virüs salgınının ortadan kalkması hepimizin gayretlerine bağlıdır.” Sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar,” Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın ihtiyaçlarını gidermek adına ‘Siz İsteyen Biz Getirin’ projesini başlattık,444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz 7/24 mesai yapmaktadır. Halkımız her türlü ihtiyacını bize ve ilgili kurumlara rahat ve hızla bir şekilde iletebilir. Vefa Destek Grubu da bu anlamda aktif ve kesintisiz hizmet vermektedir. Halkımız yeter ki kurallara uysun, biz her türlü şart ve durumda desteğe hazırız. Halkımızın ihtiyaçlarını giderecek yeterli sayıda personel ve ekipmana sahibiz. Devletimizin tüm imkânları halkımızın emrindedir. İlçe Kaymakamlığımız, Kızılay’ımız ve tüm kurumlarımızla ortaklaşa yaptığımız çalışmalar ve kesintisiz hizmet anlayışı ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına imkânlarımızı seferber ettik. “ diye konuştu.

“YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ ASLA SAHİPSİZ VE KİMSESİZ DEĞİLDİR”

Devletin tüm imkânlarıyla yaşlı vatandaşların yanında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Yaşlı vatandaşlarımız asla sahipsiz ve kimsesiz değildir. Devletimizin tüm imkânları onların emrindedir. Her türlü ihtiyaçlarınızı gidermek adına bizler görev başındayız.”şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)