Şahabe-i Kübra Medresesi’nin Ayağa Kaldırılması İçin Çalışmalar Başlıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile birlikte 6.8’lik Elazığ depremin ardından Battalgazi’de hasar gören tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Yaşanan deprem sonrası Tarihi Ulu Cami, Alacakapı Cami, Yeni Cami ve Silahtar Mustafapaşa Kervansaray’ında oluşan hasarlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder, ilçede büyük önem arz eden tarihi Ulu Cami ve Yeni Cami’deki onarım çalışmalarının hemen başlatıldığını belirtti. İlçede Vakıflara ait diğer tarihi eserler hakkında da Vakıflar Genel Müdürü Ersoy ile kapsamlı bilgiler paylaşan Başkan Güder, Malatya için çok önemli ve anlamlı bir yer olan Şahabe-i Kübra Medresesi’ni ayağa kaldırmak için de Vakıflar Müdürlüğü ile farklı bir çalışma yapılacağının altını çizdi. Yapılan çalışmaların bitmesi sonrasında çok önemli bir tarihi eserin ayağa kaldırılacağı ifade edilirken, Anadolu’nun İslamla tanışmasında çok önemli bir rol oynayan Şahabe-i Kübra medresesi’nde Mevlana’ların, Sadreddin Konevi’lerin, İbn Arabi’lerin müderris olduğu bir mekan hüviyetini taşıyor.

BAŞKAN GÜDER: “TARİHİ MEKANLARIMIZDA OLUŞAN SIKINTILARI YERİNDE GÖRDÜK”

Yapılan incelemeler hakkında kısa bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Yaşanan depremin ardından bölgemizdeki tarihi eserlerde oluşan sıkıntıları yerinde görmek üzere Vakıflar Genel Müdürümüz ve beraberindeki heyet Malatya’mıza geldiler. Depremin ardından Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptılar. Genel Müdürümüz ile birlikte Battalgazi’mizdeki tarihi Ulu Cami başta olmak üzere Vakıflara ait olan eserlerde oluşan tahribatı gözlemledik. Bildiğiniz üzere bu tarihi mekanlarımız da bazı hasarlar oluşmuştu. Özellikle vatandaşlarımız yoğun şekilde kullandığı Ulu Cami ve Yeni Cami’deki çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Ne yazık ki Battalgazi’mizde iki camimizde hasarlı. Ulu Caminin yeniden ibadete açılması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Genel Müdürümüze bir konu daha paylaştım. İlçemizde ayağa kaldırabileceğimiz başka vakıf eserlerimiz de var. Bu eserlerimizin de bilgisini verdik. Özellikle Şahabe-i Kübra Medrese’miz var. Battalgazi sadece kahramanlık destanlarının yazıldığı bir yer değildir. Battalgazi aynı zamanda ilim destanlarının yazıldığı merkez ve eğitim yuvasıdır. Şahabe-i Kübra Medresesi, o dönemin en etkili üniversiteleri arasında yer almıştır. Osmanlı döneminden önce yapılmış olan, çoğunluğunu Selçuklu eserlerinin teşkil ettiği yapılardan birisidir. Bu konu ile alakalı sayın Genel Müdürümüz Burhan Ersoy, gerekli çalışmalarının yapılacağını ifade etti. Yapılacak olan çalışmalara Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkanlarla katkıda bulunacağız. İnşallah kısa sürede bu eserlerimiz de ayağa kaldırıldığında Battalgazi’miz ve Malatya’mız turizm’den çok daha fazla pay alacaktır. Battalgazi’mizi hak ettiği yere taşıma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” Dedi.

ERSOY: “ÇALIŞMALARIMIZI BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALACAĞIZ”

Çalışmaları bir bütün olarak ele alacaklarını ve en kısa zamanda çalışmaların tamamlanacağını vurgulayan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Deprem sonrası Malatya’ya ikinci gelişimiz. Battalgazi’deki Ulu Cami ve buradaki tüm eserleri gördükten sonra çalışmalarımıza başladık. Bununla ilgili kurumlarla birlikte gerekli kararlarımızı aldık. En kısa süre içinde gerekli müdahaleler yapılacak. Biz, sadece artçı depremlerin durmasını bekliyoruz. Allah’a çok şükür artçı depremlerde bitti sayılır. Çalışmalarımızı bir bütün olarak ele alacağız ve en kısa zamanda da çalışmayı bitireceğiz. Şahabe-i Kübra Medrese’nin de kazısı için gerekli olan ödeneği aktarıp, orayı da biran önce onardıktan sonra güzel bir tarihi eser olarak Battalgazi’ye ve Malatya’ya kazandırmış olacağız. Bu çalışmalarımızın dışında depremde zarar gören ailelerimizi de ziyaret ettik. Onlarla ilgili yapabileceğimiz sosyal yardımları da değerlendirdik. İnşallah Malatya’mız en kısa zamanda derlenip toparlanacak ve eski günlerine dönecek. Malatya Kadim bir şehir. Bu şehirde olmaktan da mutluluk duyuyorum” Şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)