Sanat Evi’ne ilgi her geçen gün artıyor

Darende ilçesinde yaşayan Emekli Öğretmen Fikri Çalışkan’ın yaptığı minyatürlere ilgi her geçen gün artıyor.

Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan tarafından hayata geçirilen sanat evi her geçen gün ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle ilçeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilk duraklarından biri Darende Sanat Evinde, ilçenin kültürü ve geçmiş yaşam sergileniyor.

Emekli olduktan sonra kendi imkanları ölçeğinde ile sanat ile uğraşmaya başlayan Çalışkan, yaklaşık 7 yıldır çeşitli tarihi eser ve yerlerin minyatürünü yaparak hem ilçe turizmine katkı sağlıyor hem de sanatı genç nesillere sevdiriyor.

Kaya, taş, kum, çakıl, yosun ve doğadan bulduğu malzemelerle yaptığı eserleri, sanat evine çevirdiği evinde sergileyen Çalışkan, “İnşallah ileri de daha güzel eserler yapmaya çalışacağım" diyerek sanata katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Sanat evini kimseden destek almadan hayata geçirdiğini dile getiren Çalışkan, "Bir eğitimci olarak gençlere güzel hatıralar bırakmak istiyorum. Gençlerden önemli bir isteğim var, sanatı sevmelerini ve ilgi duymalarını istiyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar 27 minyatür çalışması yapan Çalışkan’ın özellikle Pamukkale, Sümela Manastırı, Konya Mevlana, Darende Somuncu Baba, Günpınar Şelalesi ve Şanlıurfa Balıklı Göl ile değişik Minyatürleri bulunuyor.

İHA