Şehit Aileleri, ‘Şühedâ’nın Sesi’ Programı İçin Malatya’ya Geldi

Yeşilyurt Belediyesi her yönüyle anlamlı, farklı ve özel bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Şühedâ’nın Sesi’ programına katılmak üzere Malatya’ya geldi.

ŞEHİT AİLELERİ, KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİYLE KARŞILANDI

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğinin destek verdiği ‘Şühedâ’nın Sesi’ programına katılmak amacıyla Malatya’ya gelen şehit aileleri için Fahri Kayahan Bulvarındaki Hilal Park’ta bulunan 15 Temmuz Milli İrade Anıtı önünde özel bir karşılama program düzenlendi.

Duygusal anların yaşandığı karşılama programına; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği Yöneticileri, şehit yakınları ve aileleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR’A NAZİK DAVETİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Mehteran Takımının kahramanlık türküleriyle karşılanan şehit yakınları, karşılama töreninden oldukça etkilendiklerini ifade ederken, kendilerini Malatya’ya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile gösterilen yakın ilgi, alaka ve teveccühten dolayı bütün Malatyalılara teşekkürlerini sundular.

Vatan ve bayrak sevdası uğrunda hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmet, saygı ve minnetle yâd ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit ailelerini Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

“SÖZ KONUSU VATAN VE BAYRAKSA GERİSİ TEFERRUATTIR”

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliği için, vatan topraklarının bekâası için canından vazgeçen şehitlerin kıymetli aile mensuplarını ‘Şühedâ’nın Sesi’ programında Malatyalılarla buluşturacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “ Ezan, bayrak ve vatan toprakları inancımızın ve kadim medeniyetimizin en değerli mukaddesatıdır. Vatanı korumak hepimizin öncelikli görevidir. Yeri ve zamanı geldiği anda hepimiz bu ülke için, kutsal değerlerimiz için, albayrağımız için canımızı vermeye hazırız. Biz, kolay yenilecek bir millet değiliz!..Bizler; yeri geldiğinde yüreğini, bedenini, ruhunu ortaya koyarak bizi birleştiren zemine, ülkemize sahip çıkan şehitlerimizi örnek aldık, onlara minnettar olduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak her yönüyle anlamlı, özel ve farklı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan öncelikle onur ve şeref duymaktayız. Aylardır süren görüşmeler ve hazırlıklarımızın sonucunda canlarını hiçe sayarak kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizin değerli ailelerini ‘Şühedâ’nın Sesi’ adlı özel bir programda Malatyalılarla buluşturacağız. Vatanı için, bayrağı için, özgürlük ve bağımsızlığımız için, bayrak inmesin ezan susmasın diyerek vatan sevdası uğrunda şehit düşen Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Fethi Sekin, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Muhammed Fatih Safitürk’ün kıymetli aile yakınları ve kardeşlerini Malatya’da, Yeşilyurt’ta ağırlamaktan büyük bir onur duymaktayız. Bütün şehitlerimiz kalbimiz ve gönlümüzün en müstesna yerindedir. Şühedamızın bize verdiği sesten dolayı bugün bir aradayız. Kahraman vatan evlatlarının aileleri bizim ailemizdir, kardeşleri bizim kardeşlerimizdir. Bizde onların evlatları ve kardeşleriyiz. Bizim amacımız; şehitlerimizin emanetleri olan aile yakınlarını bağrımıza basmak ve onların dualarını almaktır. Söz konusu vatan ve bayraksa gerisi teferruattır. 04 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz ve kahraman vatan evlatlarının aile yakınlarının konuşmalar yapacakları ‘Şühedâ’nın Sesi’ programına tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabr-ı cemil dileklerimi paylaşırken, çatışmalarda yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNİ BU ANLAMLI PROGRAMDAN DOLAYI TEBRİK EDERİM”

Yeşilyurt Belediyesini bu özel programdan dolayı tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Şehit yakınlarını Malatya’da ve Yeşilyurt’ta misafir etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Vatanımız için, milletimiz için ve bayrağımız için canından vazgeçerek şehit düşen bütün kahramanlarımız ve onların aile mensupları her zaman kalbimizdedir. Şehitlerimiz ve aile mensupları için ne yapsak azdır.” diye konuştu.

‘ŞÜHEDÂ’NIN SESİ’ PROGRAMI 04 EKİM 2019 CUMA GÜNÜ SAAT 19:00’DA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE

04 Ekim 2019 Cuma günü Yeşilyurt Belediyesini ziyaret ettikten sonra Malatya’nın tarihi ve turistik mekânlarını gezecek olan şehit aileleri daha sonra saat 19:00’da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan ‘Şühedâ’nın Sesi’ programına katılacaklar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)