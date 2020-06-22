İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:27

Şehit Fevzi Mahallesi Kentsel Dönüşümle Cazibe Merkezi Olacak

Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil ve Mahalle sakinlerini Battalgazi Belediyesi’nde konuk eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahallede yapılacak olan Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirerek, 40 yıllık soruna kentsel dönüşüm ile neşter vuracaklarını belirtti.

Şehit Fevzi Mahallesi Kentsel Dönüşümle Cazibe Merkezi Olacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil ve Mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Yapılacak olan kentsel dönüşüm hakkında mahalle sakinlerine geniş kapsamlı bilgiler veren Başkan Güder, Derme Deresi Islah projesinin de yakın zamanda başlayacağını müjdesini verdi. Şehit Fevzi mahallesindeki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken Başkan Güder, mahallede bulunan 400 konuttan sadece 7 tanesinin ruhsatlı olduğunu ve bu yapıların neredeyse tamamının depreme dayanıksız şekilde inşa edildiğini belirterek, 40 yıllık soruna Battalgazi Belediyesi olarak neşter vuracaklarının altını çizdi. Alt ve üst yapının da mahalle sakinlerinin ihtiyacına artık cevap veremediğine de sözlerine ekleyen Başkan Güder, kentsel dönüşümün gereklilik değil şart olduğuna vurgu yaptı.

MUHTAR CENGİL: “BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine çalışmalarında başarı dileyen Şehit Fevzi Mahallesi muhtarı Sami Cengil, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza mahallemiz adına misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarı diliyorum. Bizleri bugün konuk etti ve mahallemizde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında bilgiler paylaştı. İnşallah güzel çalışmalar olacak” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “PARSEL BAZLI ÇALIŞMA DEĞİL, ADA BAZLI ÇALIŞMA YAPMAK LAZIM”

Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki son durum hakkında bilgiler paylaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “24 Ocak’ta hepimizin etkilendiği bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu deprem Battalgazi’mizde birçok yeri etkiledi. Allah şükür ki Battalgazi bölgemizde hiç can kaybımız olmadı. Bu deprem sürecinde hemen hemen her gün Vali beyin başkanlığında bir araya gelerek, değerlendirmeler yaptık. Değerlendirmeler sonunda Battalgazi bölgesindeki bütün binaların yeniden incelenmesinin gerekli olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız çalışmalarda ilçemizde özellikle eski yerleşke yerleri Tandoğan, Göztepe, Şehit Fevzi, Taştepe, Hidayet, Cezmikartay, Kışla caddesi, Fuzuli caddesi ve Sarıcıoğlu’nun bir kısmındaki binalarımız yüzde 60 ila 80 arasında depreme dayanıklı değiller. Özellikle Şehit Fevzi Mahallesi’nin de içerisinde yer aldığı bazı mahallelerde çarpık bir yapılaşma var. Orada 400 civarında konut var ve sadece 7 tanesi ruhsatlı. Dolayısıyla ruhsatsız olan ve gelişi güzel yapılan yapılar sizin ihtiyaçlarınıza artık cevap vermiyor. Artan okul ihtiyaçlarına cevap verecek okul yapacağımız yer yok. Cami yaptıracağız yer yok. Yolları genişleteceğiz, mevcut duruma cevap verecek bir alt yapı yok. 30-40 yıllık binalar mevcut. Parsel bazlı çalışma değil, ada bazlı çalışma yapmak lazım. Şehit Fevzi mahallesinde 30-40 yıldır düşünülen bu soruna Battalgazi Belediyesi olarak biz neşter vuracağız.” Şeklinde konuştu.

“MALATYA DEPREM BÖLGESİ VE ÇALIŞMALARIMIZI BU DOĞRULTUDA YAPMALIYIZ”

Malatya’nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan ve çalışmaları buna göre yapmak gerektiğinin altını çizen Başkan Güder, “Deprem sonrası Gelincik Tepesi’ne deprem konutlarının yapımı noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ısrarcı oldu. Uzmanlarımızın yaptığı zemin etüt çalışmaları sonucunda o bölgenin depreme daha dayanıklı bir yapısı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Malatya deprem bölgesi ve bizde buna göre adımlar atmalıyız. Bizim Battalgazi’de hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamamız lazım. Dolayısıyla bizim buralarda bir çalışma yapmamız gerekiyordu ve bunu daha önceden de sürekli olarak konuşuyorduk. Bu deprem bizim çalışmalarımızı öne aldı” İfadelerini kullandı.

“DERME DERESİ ISLAH PROJESİNE YAKIN ZAMANDA BAŞLANACAK”

Derme Deresi Islah Projesi’ne yakında zamanda başlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Güder, “Derme Deresi’ni ıslah projemiz var. Derme Deresi’nin üstünün ıslah edilmeyen bir kısmı vardı. Biz orayı ilk etabın dışında bıraktık. Dedik ki çevreyolunun altından başlayalım ve derenin bulunduğu mekanı güzelleştirelim ki, insanların o bölgeye rağbeti olsun. Derenin değerini koruması adına orayı ıslah edeceğiz. O derenin etrafında insanların gidip oturabileceği, piknik yapabileceği, çay içebileceği, yemeğini yiyebileceği ve çocukların eğlenebileceği alanlar olacak. Islah projesinde 1 kilometrelik kısmının İhalesi yapıldı. İnşallah çalışmalara yakın zamanda başlayacaklar. Pandemiden dolayı başlamadılar. Kanalı yaptıktan sonra biz de inşallah etrafındaki peyzajı, düzenlemeyi yapacağız. İnanın Malatya’da arzulanan ve insanların gidebileceği bir mekan olacak” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koku Filmi Yönetmeni Ve Başrol Oyuncusundan Başkan Güder’e Ziyaret Koku Filmi Yönetmeni Ve Başrol Oyuncusundan Başkan...
“Yeni Yatırımlarla Melekbaba’nın Çehresi Değişecek” “Yeni Yatırımlarla Melekbaba’nın Çehresi Değişecek”
Başkan Çınar, “Doğal Zenginliklerimizi Turizmle Bütünleştiriyoruz” Başkan Çınar, “Doğal Zenginliklerimizi Turizmle...
Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının Eksikliklerini Gideriyor Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının...
Yeşilyurt’ta Ki Parklar Ve Yeşil Alanlar Güzel Günlere Hazırlanıyor Yeşilyurt’ta Ki Parklar Ve Yeşil Alanlar Güzel...
Başkan Çınar, “Kan Verelim, Hayat Kurtaralım” Başkan Çınar, “Kan Verelim, Hayat Kurtaralım”
Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı Başkan Güder’in Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Çınar, “Bayramlar; Birlik, Beraberlik ve Kardeşliktir” Başkan Çınar, “Bayramlar; Birlik, Beraberlik...
Tüfenkçi, Yeşil Gıda Seracılık Alanında İncelemelerde Bulundu Tüfenkçi, Yeşil Gıda Seracılık Alanında İncelemelerde...
Yeşilyurt Belediyesi Hijyenmatik Makinesini Hizmete Sundu Yeşilyurt Belediyesi Hijyenmatik Makinesini Hizmete...
Başkan Çınar, Yeşilyurt Tv’de Yayınlanan ‘Şans Küpü’ Yarışmasını Sundu Başkan Çınar, Yeşilyurt Tv’de Yayınlanan ‘Şans...
Başkan Çınar, “Emanetlerinizi Sahiplerine Ulaştırıyoruz” Başkan Çınar, “Emanetlerinizi Sahiplerine Ulaştırıyoruz”
Başkan Çınar, “Millet Bahçesi, Yeşilyurt’a Çok Yakışacak” Başkan Çınar, “Millet Bahçesi, Yeşilyurt’a...
Yeşilyurt Belediyesi İletişim Kanallarını Güçlendirmek Adına Yeşilyurt Tv’yi Hizmete Sundu Yeşilyurt Belediyesi İletişim Kanallarını Güçlendirmek...
Başkan Güder’den Temizlik Personeline 1 Mayıs Müjdesi Başkan Güder’den Temizlik Personeline 1 Mayıs...
Yukarı Çık
banner691

Koku Filmi Yönetmeni Ve Başrol Oyuncusundan...
Yönetmenliğini hemşerimiz Yasin Çetin’in yaptığı ‘Koku’ filminin başrol oyuncusu, Eşkıya Dünyaya...

Haberi Oku