Şubat Ayı Meclis Toplantısı Sona Erdi

Meclis Toplantı Salonunda saat 14.30’da yapılan II. Birleşime Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlık etti.

Meclis toplantısından önce kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Meclis toplantımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir kar yağdı. Kar bolluktur berekettir. Bazıları biraz rahatsız oluyor kardan, rahatsız olan rahmetten rahatsız oluyor demektir. Kardan rahatsız olunmaz, ne kadar kar yağarsa o kadar iyidir. Kar senesi var senesidir. Size şu müjdeyi vereyim, şu anda bizim kaptaj’da kaynak suyumuz tahliye vermeye başladı. Bolluk ve bereketin olduğu yerde her şey güzel olur” dedi.

Kar yağışından sonra kapanan 506 mahalle yolunun büyük bölümünün ulaşıma açıldığını belirten Başkan Gürkan, “Sosyal Medyada yolların açılmasıyla ilgili algı oluşturma çabası içinde olanlar var. Mesai arkadaşlarımızın emeğine saygısızlık ediyorlar. Biz sadece kent merkezinde değil Malatya’nın her metrekaresinde çalışıyoruz. Kent merkezimizde sorumlu olduğumuz ana arterlerin tamamı açık. Geceden beri birçok caddeyi trafiğe kapatarak temizlik yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız geceli-gündüzlü çalıştı. Çalışmaya da devam ediyorlar” dedi.

Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Herkesi selamlıyorum. Başkanımızın sözüne ilaveten ben ayrıca teşekkür borçluyum. Arapgir ilçemiz Pütürge ilçemiz ile birlikte en fazla kar yağışı alan bir bölgemiz, bu konuda yaklaşık 40 km üzerinde karlı bölge, kar kesildiğinde 2 gün içerisinde açılmayan yerler, bizim ekibimiz ile Büyükşehir ekibi birlikte çalışarak kapanan yolları açıyoruz. Büyükşehir Belediye Yol Asfalt ve Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu yetkilerden dolayı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar” dedi.

Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, “Çok şükür rahmet yağdı. Açılmayan az bir yolumuz kaldı. Büyükşehir ve bizim ekibimiz tam bir uyum ve işbirliği içerisinde çalışıyorlar, bu uyum sizlerin sayesinde oluyor” ifadelerine yer verdi.

Toplantı Gündem ilanından mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan, Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi ve Yardım sandığı kurulması hakkındaki Hukuk İhtisas Komisyonu kararı görüşülerek kabul edildi.

Meclis toplantısında, MASKİ İş Makinesi ve araç alımı ile 2020 yılı Bütçesi T cetvelinin revizyonu hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek kabul edildi.

MASKİ Taşınır ve Taşınmaz Malların İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi.

Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 5498 ada 20 nolu parsel üzerinde bulunan yeni itfaiye binasının çatısına GES kurulması hakkında Fen İşleri Daire Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.

Ayrıca, MOTAŞ’ın sermaye artırımı hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi de görüşülerek kabul edildi.

Mart ayı toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)