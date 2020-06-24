Sulama Kanalları Kuluncak İlçesinde 2 Bin 600 Dekar Tarım Arazisine Hayat Verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü DAP ile ortak yürütülen projeler kapsamında Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesine açık sistem sulama kanalı inşa ediyor.

Sulama yapılamayan tarım arazilerinin suya kavuşması ve tarıma elverişli hale getirilebilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü ve DAP ile ortak projeler hazırlayarak sulama suyu ihtiyacı olan bölgelere sulama kanalı inşa ediyor.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesi başta olmak üzere diğer 11 ilçede sulama kanalları inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü son olarak Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesine açık sistem sulama kanalı inşa ediyor.

Toplam maliyeti 501 bin TL olan yaklaşık 5 bin 600 metre uzunluğunda açık sistem sulama kanalının bin 500 metresi tamamlandı.

Yüzde 27’si tamamlanan sulama kanalından bölgede ikamet eden 246 çiftçimiz ile beraber 2 bin 600 dekar tarım arazisi faydalanacak.

Şehrin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenilemek için 7/24 çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü çiftçilerin zor durumda kalmamaları için diğer ilçelerde de sulama kanalı çalışmalarına devam ediyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)