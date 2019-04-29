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29 Nisan 2019 Pazartesi 16:06

Tahtalı Hamam Müzesi’ni Yaklaşık 50 Bin Kişi Gezdi

Battalgazi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tahtalı Hamam Müzesi, Türk hamam kültürünü yansıtmaya devam ediyor. Tahtalı Hamam Müzesi’ni açıldığı günden bu güne yaklaşık 50 bin kişi gezdi.

Tahtalı Hamam Müzesi'ni Yaklaşık 50 Bin Kişi Gezdi
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Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi’ne ziyaretçi akını devam ediyor. 14 Nisan 2018 tarihinde hizmete açılan Tahtalı Hamam Müzesi’ni, bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.  Tahtalı Hamam Müzesi’ni ziyarete gelenlerden kimileri geçmiş hatıralarını yaşarken, öğrenciler ise, Türk hamam kültürü hakkında bilgiler ediniyor. Tahtalı Hamam Müzesi’ni gezen Bayram Asılbay, “Çocukken buralarda çok gezerdim. Hatta bir ara açıktı buralar içinde falan geziyorduk harabe halindeydi. Şimdi tesadüfen geçtik, denk geldik, bir girip bakalım dedik. Yani eskiye nadiren güzel,. Güzel yapılmış, emeği geçenlere teşekkür ederim. Böyle tarihi geçmişi canlandırmak güzel. Harika bir iş yapmışlar. Türkiye çapında her yerde güzel yerler vardır. Önemli olan gezip görmek, bilmek” dedi.

Hamama insanların temizlenmek için geldiğini belirten Alican Tosun ise, “Genellikle Kurban Bayramlarında geliyorlar insanlar temizlenmek için. Geleneksel bir Türk hamamı” diyerek, hamam kültürünün yaşatılması adına güzel bir müze olduğunu söyledi.

Eskiden hamama çok yoğun ilginin olduğunu belirten Mert Tekin’de, “Büyüklerimiz eskiden hamama çok gelirlerdi. Şimdiki zaman da pek kullananlar yok, çok nadir hamama gidenler oluyor. Müze eskiye dayalı olduğu için çok güzel. Bal mumu heykeller çok güzel, çok uğraşmışlar yapmak için. Bence çok güzel olmuş” diye konuştu.

Tahtalı hamam’ın Malatya’ya kazandırılmasına çok sevindiğini belirten Ahmet Balcı ise, “Her şey çok güzel. Eskiyi aratmıyor yani. Kullanılan envanterler çok güzel. Geldiğine değiyor insanın. Göz boyama değil, hakikisini yapmışlar, kim yapmışsa ellerine sağlık” dedi.

Tahtalı Hamam Müzesi’ni geçen Çiğdem Güngör’de, “Gerçekten çok güzel olmuş. Her bölümü ile ayrı bir güzellik. Bal mumu olması daha bir güzellik katmış. Kim yapmışsa emeklerine sağlık, güzel bir düşünce” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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