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11 Temmuz 2021 Pazar 14:42

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında Keyifli Anlar Yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle; Yeşilyurt’un kültürel zenginliklerini tanıtmak ve pandemi döneminde vatandaşlara moral aşılamak amacıyla ‘Yeşilyurt Akşamları’ Sokak Konserleri başlatıldı.İlk programa ev sahipliği yapan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında seslendirilen yöresel türkülerle keyifli anlar yaşandı.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında Keyifli Anlar Yaşandı
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Haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde düzenlenecek müzik dinletilerinde sahne alacak sanatçılar, vatandaşlara pandemi döneminde moral ve motivasyon aşılayıp, güzel ve neşe dolu anlar yaşatacak.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlar kapsamında baştan aşağıya restore ederek Yeşilyurt’un köklü tarihi, doğal zenginlikleri, yemekleri, meslekleri ve sokak oyunlarının tanıtıldığı konaklar ve müzelere dönüşümü sağlanan Çırmıhtı Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, ‘Yeşilyurt Akşamları’ Sokak Konserlerinin başlangıç programına ev sahipliği yaptı.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının etkileyici atmosferinde düzenlenen etkinliği; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Muhtar Dernek Başkanları, Mahalle Muhtarları ve bölgedeki kültürel mekânları gezen vatandaşlar takip etti.

Lezzet Caddesinde hazırlanan özel platformda sahne alan genç sanatçılar, seslendirdikleri yöresel şarkılar ve türkülerle katılımcılara keyifli bir anlar yaşattılar.

Yeşilyurt Akşamları’ Sokak Konserleriyle hem Yeşilyurt’un güzelliklerini tanıtıp hem de pandemi sürecinde vatandaşlara moral aşılayacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, müzik dinletilerinin ilerleyen zamanlarda farklı mahallelerde düzenleneceğini söyledi.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle Yeşilyurt’un tüm zenginliklerini gözler önüne sermeye çalıştıklarını belirten Başkan Çınar, “ Kent Konseyimizle işbirliği halinde organize ettiğimiz konser etkinliklerimize Çırmıhtı Lezzet Caddemizde başladık.1,5 yıl içerisinde depremler, doğal afetler, pandemi süreci ve farklı sıkıntılar nedeniyle oldukça zor günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için sokak konserlerine yeniden başlıyoruz. Yaşanılan zor günleri el birliğiyle, kenetlenerek aşmak içinde sanatın o güçlü birleştirici yanından üst seviyede faydalanmaya çalışıyoruz.Geçtiğimiz yıllarda farklı bölgelerde düzenlediğimiz ancak pandemi nedeniyle ara verdiğimiz sokak konserleri ve diğer kültürel etkinliklerimizi sosyal mesafe kurallarına göre yeniden vatandaşlarımızla buluşturacağız.Sokak konserlerimizin açılışını; köklü tarihimizi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmak amacıyla hizmete sunduğumuz Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yaparak, buranın eşsiz atmosferinde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık.Konserlerimize burada başladık ancak ilerleyen zamanlarda diğer mahallelerimizde de düzenleyeceğiz.Yerel sanatçılarımızı 7’den 70’e bütün hemşehrilerimizle buluşturup, toplumsal dayanışma ruhumuzun güçlenmesine destek vereceğiz. İlerleyen dönemlerde daha büyük organizasyonlar yaparak ilçemizin yaşam standardı yüksek kimliğini daha geniş kesimlere duyuracağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının üst seviyede olduğu güzel ilçemizin bu güzel hüviyetini korumak ve güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz, birlikte hareket ediyoruz, sevinci de hüznü de birlikte yaşıyoruz. Bizim amacımız birliktelik ruhumuzu güçlendirip, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta herkesin mutlu ve huzurlu olmasıdır.” dedi.

Başkan Çınar, 11 ve 12 Temmuz günlerinde saat 20:00’de Çırmıktı Lezzet Caddesinde düzenlenecek olan sokak konserlerine tüm vatandaşları davet etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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