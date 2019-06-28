Tayvan Ankara Büyükelçisi Cheng, Ulu Cami Ve Battalgazi’ye Hayran Kaldı

Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai – hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Malatya programı kapsamında, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanları gezdi. İlk olarak Ulu Cami’de Cuma Namazı kılan Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai – hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere, Battalgazi Belediyesi Zanaatkârlar Müzesi, Arslantepe ve diğer tarihi mekanları gezdi. Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai – hisiang Cheng ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e, tarihi mekanlar ve Battalgazi hakkında Battalgazi Belediyesi görevlileri tarafından bilgiler verildi. Burada konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Malatya’nın tarihi ve kültürel anlamda zengin bir mirasa sahip olduğunu belirterek, “Anadolu'muz Allah'a şükür yeryüzünde açık hava müzesi konumunda olan coğrafi bölgelerden birisidir. Böyle bir tarihi ve kültürel miras hiçbir devlete nasip olmuş değil. Coğrafyamızın her bir bölgesinde Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, beylikler döneminin eserlerine rastlamak, daha önceki dönem Emeviler dönemine ait İslami eserlere rastlamak mümkün. Malatya'da bu anlamda zengin şehirlerimizden birisi. Biraz önce hamdolsun değerli misafirimiz, Büyükelçimizle Ulu Cami’de Cuma namazını eda ettik. O müthiş atmosferi, o manevi havayı idrak ettik, haz ettik. Ecdatla gurur duyduk. Bir kere daha bu eserleri, bu coğrafyayı, İslamlaştıran ceddimize, atalarımıza, rahmet okuduk. Kervansaraylar çok önemli bizim tarihimizde. Çünkü buralar ticaret merkezleri. Buralarda insanların o döneme göre cazibe merkezi olarak oluşturdukları yerler. Çok yönlü düşünülmüştür, çok amaçlı kullanılan yerlerdir. Bunları görmek, bu eserlerin ayakta kaldığını idrak etmek bizleri mutlu ediyor. Ayrıca Malatya'yı tebrik ediyorum. Bu eserlere çok güzel bakmış. Emek veren herkese tebriklerimi, şükranlarımı sunuyorum. Pırıl pırıl, tertemiz, herkesin gezdiğinde gurur duyacağı eserlerle karşı karşıyasınız. Bugün Malatya'da olmaktan, bu ziyaretleri yapmaktan çok mutlu ve gururlu olduğumu, bir yandan dinlendiğimizi, bir yandan bu ecdat yadigarları ile hemhal olup duygulandığımı belirtmek istiyorum. Çok özel de bir konuğumuz var Tayvan Büyükelçisi değerli dostum, arkadaşım Yasir Bey de bize eşlik ediyor. Oda benim gibi aynı duyguları paylaşıyor. Kendisi zaten bir Müslüman kardeşimizdir. Bizden biridir. Birlikte geziyoruz. Bu ecdat yadigarı eserlerden onlarda çok mutlu oldu. Ben misafirperverlikleri için bütün Malatya halkına, Belediye Başkanımıza, valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tayvan Ankara Misyon Temsilcisi Yaser Tai – hisiang Cheng ise, İlk kez bir Kervansaray gördüğünü ve Ulu Cami’de namaz kılmanın muhteşem olduğunu ifade ederek, “İlk defa böyle bir Kervansarayı ziyaret ettim. Daha önce hep kitaplarda, çeşitli belgesellerde okudum, gördüm. Ama ilk defa böyle bir Kervansarayı gördüm, gerçekten çok hayran kaldım. Ulu Cami ise Büyük Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi bir cami. Orada namaz kılabilmek çok muhteşem ve Türkiye tarih konusu açısından çok zengin bir ülke. Bitmez böyle miraslar. Tekrar tebrik ediyorum. Tabii ki burada az önce Cuma Namazı’nda da dua ettik Türkiye için, Türk halkı için, Müslüman kardeşlerimiz için dua ettik. Allah kabul etsin. Tabii ki son senelerde, 100 binden fazla Tayvanlı turistler geliyor Türkiye'ye. Biz de davet ediyoruz. Tayvan'daki halklarımıza, turistlerimize ve oradaki acentelerde Malatya'yı tanısın ve turistlerin buraya yönlendirmesini, çaba göstermesini bekliyoruz. Kesinlikle Malatya'daki kayısı iri ve onun tadı bambaşkadır, çok lezzetlidir” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)