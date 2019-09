TGF Başkanı Karaca, Başkan Güder’i Ziyaret Etti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, beraberinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatı dolayısıyla Malatya’ya geldiklerini belirterek, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu arkadaşlarım ve Cemiyet Başkanımız Fatih beyle birlikte başkanımızı hem nezaketen, hem de hayırlı olsun ziyaretine geldik. Tabi ki Malatya’da bulunma sebeplerimizden en büyük nedenlerinden biri de değerli abimiz Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu başkanlarından Haydar Karaduman’ın vefatı, onun cenaze törenine katıldık. Bu vesile ile de ziyaretler yapıyoruz. Bizi kabul ettiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel bir belediye binası yapılmış, çalışmalarının verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise, “Biz bugün Malatya’ya öncelikle Malatya Cemiyet Başkanımız sayın Haydar Karaduman’ın cenazesi için gelmiş bulunuyoruz. Haydar Karaduman federasyonumuzun kurucu başkanlarından birisi olduğu kadar, benimde meslek hayatımda 1982 yılından buyana hem meslek arkadaşım, hem arkadaşım, hem aile dostum kendisi ve dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Tabi ben bu bölgeye geçtiğimiz yıllarda Körfez Savaşı yıllarında geldiğimde, bu bölge daha atıl bir vaziyette idi. Ben bugün hem Battalgazi, hem Yeşilyurt belediyelerine giderken biraz daha eski yapılarla karşılaşacağımı umut ederken, her iki belediye de donanımlı, büyük binalarla karşılaştım. Yani göğsümüzü kabartan bir binayla. Eminim ki bu güzel binaların içindeki insanlarında bu yöre insanlarına güzel hizmetler verdiğini düşünüyorum. Ben böyle bir günde bizleri kabul ettiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Öncelikle basın camiamızın, tüm Malatya’mızın, tüm Türkiye’mizin başı sağ olsun. Bu cümle ile başlamak istiyorum. Türkiye Gazeteciler Federasyonu başkanımıza, Adana Gazeteciler Cemiyeti başkanımızı, Malatya Gazeteciler Cemiyeti başkanımızı ve spor camiamızın duayenlerinden olan arkadaşımızı, Battalgazi Belediyemizde ağırlamaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Adana Cemiyet başkanımız şunu ifade ettiler. Malatya’nın değiştiğini biz biliyoruz. İnsanların ruhları, şehirleri yansıtır veyahut ta şehirlerin ruhları insanları yansıtırlar. Bu yönüyle biz insan olarak şuna inanıyoruz. Geldiğimiz yeri değiştirmek zorundayız. Değiştirirken de güzelleştirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu bağlamda Malatya’mızda hakikatken Malatya’mızı değiştiren ve güzelleştiren her kim varsa ona teşekkür ediyoruz. Ve bizde almış olduğumuz bu bayrağı daha güzel yerlere taşımak için gece gündüz demeden ve Malatya’da, özellikle Battalgazi’de yüzde 70.46’lık bir oyla seçilmiş olmamız bizim sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü daha da arttırıyor. Biz tabi sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile, ‘biz bu insanlara hizmetkar olmaya geldik’ söylemimiz buydu. Eylemimizi de, söylemimizi de bütünleştirmemiz lazım. Bu amaçla Battalgazi’mize, Malatya’mıza hizmet etmek için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bunu yaparken de tabi yapmış olduğumuz marifet biliyoruz ki iltifata tabidir. Oluşan marifeti, iltifatı almak için basına ihtiyacımız var. Basında burada her iki yönün, her iki tarafın, gerek icranın başında olan bizlerin, gerekse vatandaşın avukatı konumunda, sözcüsü konumunda, veyahut ta onların eli, ayağı, gözü konumundalar. Malatya’daki basın camiamızla hakikatken yakın ilişkiler içerisindeyiz. Ve bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Hep beraberce vatandaşımıza hizmet etme adına istişarelerde bulunuyoruz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu yönüyle de Malatya’mızdaki basın camiamıza, sizin şahsınızda teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)