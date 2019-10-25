TOKİ Parkı Törenle Hizmete Açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından Beydağı Mahallesinde yaptırılan 'Toki Parkı' hizmete açıldı. Beydağı mahallesinde bulunan Kurtuba Camii yanında ki alana yapılarak hizmete sunulan ve İçinde çocuk oyun grupları, basketbol sahası, açık alan spor aletleri, yürüyüş yolları, görsel havuzları ve oturma alanları bulunan Toki Parkının açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAHVECİ: “MİLLETİMİZİN HİZMETKARI OLACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Kadim Medeniyetler üzerine kurulu olan Battalgazi’mize böyle güzel bir ortam hazırlayan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti teşkilatı olarak her zaman milletimizin hizmetinde, milletimizin hizmetkarı olma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Böyle güzel mekanları inşallah daha çok Battalgazi’mize Malatya’mıza kazandıracağız. Bu çalışmalarından dolayı başkanıma ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Hizmetlerinin artarak devam edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle bu güzel mekanın Beydağı mahallesine ve TOKİ sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Parkımızla alakalı olarak sizlere özel bilgiler sunmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz park TOKİ İnşaat şantiye alanıydı. Toplam 12,5 dönüm alana tekabül ediyor. Bu alan belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü koordinesiyle 5 bin 240 metre küp dolgu ve nebati toprak yani verimli toprak çekilerek bu park alanı oluşturuldu. Yine parkımızın peyzajı için 327 adet çeşitli ağaç türü dikildi. 2 bin 846 adet süs bitkisi dikildi. Yine bu parkımızın sulama suyu Başharık mahallemizde yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan sondaj suyu ile temin etmiş bulunmaktayız. Bu parkımıza çocuk oyun gruplarımızı yerleştirdik. Basketbol sahamız var. Açık alan spor aletleri bulunuyor. Yürüyüş yollarımız, görsel havuzlarımız, oturup dinlenme ekipmanlarımız ile parkımız oluşturuldu. Halka hizmet Hakka hizmet parolasıyla çıkmış olduğumuz yolda Battalgazi Belediyemizin ve Belediyelerimizin sorumluluğunda insanımızın makul ve olabilecek isteklerini yerine getirmek için insanımızın yaşam kalitesini ve konforunu yükseltmek ve güzelleştirme adına gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede birçok bina yapılmasına karşın yeşil alanlarımız neredeyse yok denecek kadar azdı. Önceki Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tarafından burada temeli atılıp belirli bir aşamaya getirilen bu parkı tamamlamak ise bizlere nasip oldu. Bu bölge için hayırlı ve uğurlu olsun. Amacımız bireyleri ve aileleri dört duvar arasından çıkartıp ki bugün insanlar aynı apartmanda oturmalarına rağmen maalesef birbirlerini tanımıyorlar. İşte insanları o yalnızlıktan kurtarıp ortak kullanım alanlarında insanları bir araya getirmek onları zinde tutmak, onların streslerini almak için bu tür sosyal hizmetlere Çevre Belediyeciliği kapsamında yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

“MAHALLELİ OLARAK BURALARA SİZLER SAHİP ÇIKMALISINIZ”

Yapılan projeleri mahalle halkına teslim ettiklerinin altını çizen Başkan Güder, şunları söyledi: “Bu tür sosyal tesisleri oluşturmak inanın en kolayı. Zor olanı ise bu tür sosyal tesisleri ve parkların idamesini sağlamak. Bundan önceki dönemlerde çok sık karşılaştığımız sorunların başında ise parklara aile olarak inemememiz. Farklı emellerde olan gruplar gelip bu parklardan istifade ediyorlar. Bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. 2014 yılında mahallelilik kavramıyla çıkmış olduğumuz yolda, Küçük ve Büyük Hüseyinbey mahallelerimizde bulunan parklar, dez avantajlı veya kötü emellere sahip olan insanlar tarafından istila edilmişti. Oradaki insanlar o parklardan istifade edemiyorlardı. Şunu söyledik o zaman. Biz beraberce mahallemizi ve parklarımızı sahipleneceğiz. Bu bağlamda Battalgazi olarak parklarımızı sahipleniyoruz. Meşrubatınız bizden, pastanız bizden, çayınız bizden sohbet ise sizden olsun sloganıyla yola çıktık. Parklarımızın civarlarından bulunan ailelerimizi parklarımıza davet ettik. Bu parkları sahiplenecek olacak sizlersiniz diye belirttik. Mümin bir yanlışı gördüğünde onu kendi eliyle değiştirmeye çalışır. Elimizle yetmezse diliyle değiştirir. Ama maalesef Malatya’mızda buğuz ederek en zayıf nokta ile parklardan elimizi çekmiş olduk. Dolayısıyla parklarımız kötü emelleri olan insanların meskenleri haline geldi. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Allah’a hamdolsun birçok parkımızı oradaki vatandaşlarımız tarafından sahiplendirilmesine vesile olduk. İşte bugün yarım milyon parayı kendi imkanlarımızla bu parkı oluşturduk. TOKİ ve Beydağı’ndaki insanlarımıza emanet ediyoruz. Bu parka sahip çıkmanızı istirham ediyoruz. Siz bu alanları boş bırakırsanız farklı insanlar bu alanları mesken edinirler. Bu yüzden tekrar altını çizerek söylüyoruz. Bu parklara sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜRKAN: “MALATYA YEŞİL MALATYA HÜVİYETİNE KAVUŞACAK”

Temel amaçlarının Malatya’mızı tekrar yeşil Malatya hüviyetine kavuşturmak olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “AK parti olarak 2014 yılında ilk defa yerel yönetimler programı hazırlandı. Bu program 5 temel ilke üzerineydi. Bir tanesi katılımcı belediyecilik. Diğeri çevrenin korunması yeşilin arttırılması. Diğeri sosyal belediyecilik, diğeri kültürel belediyecilik, son olarak da hizmet belediyeciliği. Biz bu 5 temel ilke üzerinde memleketime şehrimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Türkiye’de örnek projelere imza attık. Bunun gururunu hep birlikte Malatya halkı ile yaşadık. Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz bölge parkı diye tabir ettiğimiz bu park TOKİ tarafından yapılıp insanımıza armağan edilmesi gerekirdi. Ama TOKİ buradan gidince bizler o dönemde başladığımız çalışmayı değerli Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, devlette devamlılık esas anlayışı içerisinde yaptı, bitirdi ve halkımızın hizmetine sundu. Bir tarafta bu parklar yapılırken diğer taraftan TOKİ yolu ile ilgili çok büyük sorunlar vardı. İlk verdiğimiz talimat TOKİ yolunun bura yaşayan insanlara layık bir şekilde yapılması oldu ve yapıldı. Şuanda biz belediye olarak yeşilin korunması çalışmaları yaparken alt yapı üst yapı, çevre düzenlemeleri, asfaltlar, kültür anlamda sosyal anlamdaki belediyeciliğin en üst şekilde temayüzünü görüyoruz. Bu parkın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Parkın yapılmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KOCA: “AK BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR MALATYA”

AK Belediyeciliğin en güzel örneklerinin Malatya’da yaşandığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise şunları söyledi: “Burada yaşayan kardeşlerimize güzel bir mekan kazandırılmış. AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşayan bir şehirde, özellikle son 10 yılda çevresi güzelleşmiş, çevresi değişmiş bu şehide yaşamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek lazım. Bu hizmetlerde, bu değişimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selahattin Gürkan başkanımızın burada başlatmış olduğu güzel hizmeti Osman Güder başkanımız devam ettiriyor. Hayırlı hizmetlerde katkısı bulunan belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, bu güzel parkımızın da şehrimize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

KAHTALI: “GÜZEL BİR HİZMET OLMUŞ, TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yapılan hizmetten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yapmış olduğu bu yatırımdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Selahattin başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Bölgenin ihtiyaçları var. Dezavantajlı grupların bulunduğu bir bölge. Buraya çok daha fazla hizmetlerin gelmesi gerekiyor. Bunun içinde belediye başkanlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyacaklar. İnşallah bu parkla birlikte buraya birde güzel sosyal tesis yapılır. Bizler böyle güzel hizmetler yaparken, Mehmetçiğimizde sınır ötesinde operasyon yapıyor ve terör mücadele ediyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizi ötekileştirmedik. Kürt kardeşlerimizi terör örgütleri ile eş değer görmedik. Ben kürdüm. Benin annem Kürt, babam Kürt. Bu benim için ne bir eksiklik nede bir fazlalık. Ben Allah’ın dinine hizmet ediyorsam, Allah’ın razı olacağı işleri yapıyorsam ben üstünüm. Biz var oluş gayesini bilen, peygamberinin yolundan giden, vatanı ve milleti için canını seve seve feda edebilecek inançta olan insanlarız. Bundan sonrada inşallah Allah’ın yardımıyla Malatya’mıza güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Selahattin Gürkan ve Osman Güder başkanıma yapmış oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIK: “OSMAN GÜDER BAŞKANIM BU BÖLGELERE BÜYÜK ÖNEM VERİYOR”

‘Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bu bölgelere çok büyük önem veriyor’ diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Battalgazi’nin torunları olarak bugün buradayız. Bu mekan bayrak yarışıyla şuan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tarafından temeli atılmış ve bitirmekte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e nasip olmuştur. Bu bayrak ve hizmet yarışında Allah nazarlardan saklasın beraberce hizmet etmenin onurunu yaşayacaklar. Dün Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder Ankara’daydı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Bu görüşmede başkanımın birinci istediği şey Beydağı bölgesinin canlanmasıydı. İlk sunduğu proje ‘Beydağını canlandırmalıyız, Malatya’yı oraya taşımalıyız’ dedi. Osman Güder başkanımı projesi için kutluyorum. Başkanımın bu istediğine sayın Bakanımda Beydağına elimizden ne geliyorsa vereceğini söyledi. Bu parkın çocuklarımız için özellikle kadınlarımız için toplanma, konuşma, sohbet etme ve dinlenme mekanları olacağını biliyorum. Bu parkımızın sağlık ve huzur içinde kullanılmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemiz bir taraftan hükümet ve belediyeler olarak hizmetlerimizi yaparken diğer taraftan da sınır ötesinde ki operasyonlarımız, terörle mücadelemiz devam ediyor. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan operasyon çalışmalarını, ilk günden itibaren tüm dünya yakından takip etti. Herkes operasyonla Türkiye’yi bir kez daha tanıdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok net olarak ifade etti; ‘Biz terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz.’ Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi adla terör örgütü gelirse gelsin, adı ister PKK olsun, ister PYD olsun, ister YPG olsun, isterse FETÖ olsun. Ülkemiz ve Milletimiz için fark etmez. Polisimiz ve askerimiz için fark etmez. Hepsini geldikleri gibi geri göndeririz. Teröre ve teröriste sıfır tolerans diyoruz. Ben vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Allah’a emanet oldun” dedi.

VALİ BARUŞ: “HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Yapılan hizmetin hayırlara vesile olmasını temenni eden Malatya Valisi Aydın Baruş, sözlerini şöyle tamamladı: “Allah bu güzel parkımızı mahalle halkımız için hayırlı etsin. İnşallah burada evlatlarımız çocuklarımız ve özellikle başta bayanlarımız olmak üzere tüm mahalleli güzel vakit geçirirler. Böyle ferah bir mekanda yaşamanın mutluluğuna erişirler. Sonbahar ayı olan Ekim’in güzel güneşli bir günündeyiz ve huzur içerisinde böyle bir programı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizlere bu huzuru sağlayan ve vatan uğrunda, milletimiz uğrunda canlarını ortaya koyarak mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle anmak boynumuzun borcudur. Allah cümlesine rahmet eylesin. Vatan millet için çıktığı yolda Gazilik mertebesine eren kardeşlerimize şifalar ihsan etsin. Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye terörle çok büyük bir mücadele veriyor. Sadece yurdumuzun içerisinde değil, aynı zamanda şuan da Suriye ve Fırat’ın doğusunda olmak üzere büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele de teröristlere diz çöktüren ve onları ülkemizin sınırlarının uzağına atan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına Mehmetçiğimize buradan selam olsun. Değerli misafirler Şehirleşmeyle birlikte hepimizin yaşadığı gibi insanlar artık apartman katlarına dairelere sıkışmak zorunda kaldı. Çocuklarımız kapalı mekanlarda yaşamanın vermiş olduğu stresle hayatlarını sürdürüyorlar. Bu anlamda şehirleşmenin getirmiş olduğu nimetlerden istifade ederken, aynı zaman da komşuluk ilişkilerini, mahalle yaşantısını da unutuyoruz. Aramızdaki sosyal ilişkilerin insani ilişkilerin geliştirilmesi lazım. Bunu sağlayacak olan mekanlarda sosyal mekanlardır. Bu sosyal mekanların başında da parklar, bahçeler ortak kullanım alanları gelmektedir. İşte belediyecilik bu anlamda devreye girmekte. Sosyal belediyecilik olarak ta vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatça kullanabileceği mekanları onların hizmetine sunmak için çalışmak durumunda kalmaktadır. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak bugün bu güzel parkımızı milletimize hediye eden Malatyalılara hediye eden Beydağı Mahallesi halkına hediye eden, başta Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder olmak üzere daha önce bu parkın altyapısını oluşturarak bu yatırımın hayata geçirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok çok teşekkür etmemiz lazım. Battalgazi Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu parka sahip çıkmak sizin göreviniz. Gündüzleri bu parka sahip çıkarak buralarda oturacaksınız. Çocuklarınızla burada eğleneceksiniz. Akşamları da buranın güvenliğini sağlamak ise devletin görevi. Bu güvenliği de biz sağlayacağız. İnşallah bundan sonraki yatırımlar yoğun bir şekilde devam eder. Tekrarda bu güzel projemiz Beydağı mahallemiz için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)