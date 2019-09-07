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07 Eylül 2019 Cumartesi 15:22

Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk’ Sezonu Tamamlandı

Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü, 2019 yılı turlarını tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu tur otobüsü ile Battalgazi bölgesinde bulunan eserleri yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Tur Otobüsü İle ‘Tarihe Yolculuk' Sezonu Tamamlandı
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Malatya turizmine katkı sağlaması amacı ile Battalgazi belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulan tur otobüsümüz, 2019 yılının son turunu tamamladı. Malatya’nın tarihi dokusuyla, kültürel kimliği ile Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan insan kalitesiyle, bulunduğu coğrafi özellikleri ile ruhu ve kimliği vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu turlara gösterilen yoğun ilgiden dolayı Malatya’daki vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN GÜDER: “YÜZBİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ”

Sezonun son turuna katılan Başkan Güder, “Battalgazi bölgemiz hepinizin bildiği gibi turistik ve kültürel mirasımızın eserlerinin olduğu bir bölgedir. Bu yönü ile gerek Battalgazi’mizde gerek Malatya’mızda gerekse Uluslararası alanlarda tanıtmak adına kendi belediyemize ait olan otobüsümüz ile vatandaşlarımızı buraya ücretsiz bir şekilde taşıyoruz. Bugüne kadar Battalgazi bölgemizdeki eserlerimizi yüz binlerce kişi ziyaret etti. Gerek Silahtar Mustafapaşa Kervansarayımız, gerek tarihi Ulu Camimiz, gerek Arslantepe Höyüğümüz, Tahtalı Hamam Müzemiz, Mahalle müzelerimiz ile buradaki vatandaşlarımıza geçmişimizi ve kültürümüzü tanıtma adına Belediyemizin kültür müdürlüğü bütün organizasyonları aralıksız şekilde devam ettiriyor. Malumunuz birkaç gün sonra 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı başlayacak. Bu sebeple özellikle belediyemiz tarafından yapılan turlar bugün sona ermiş oldu. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi beni fazlasıyla memnun etti. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki; Malatya Anadolu’yu Anayurt yapan bir memleket ve Malatya’yı da anayurt yapan ise Battalgazi’dir. Tarihi ve kültürel mirasımızın belki yüzde sekseni yüzde doksanı Battalgazi bölgesinde bulunmakta. Bizde tarihi ve kültürel mirasımızı şuan ki ve bundan sonraki kuşağa tanıtma ve tanıştırma adına bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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