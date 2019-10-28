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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:48

Türk Kızılay’ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Büyük Destek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 550 metrekarelik alanda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize devletimizin sosyal yardımlarını ulaştırdığımız Emanet Çarşımıza kıyafet yardımını sürdüren Türk Kızılay’ına şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Kurulduğu günden beri ulvi bir görev yapan Türk Kızılay’ı ile gurur duyuyoruz.” dedi.

Türk Kızılay'ından Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına Büyük Destek
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BAŞKAN ÇINAR, KIZILAY YETKİLİLERİNİ EMANET ÇARŞIDA AĞIRLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile birlikte Turgut Özal Mahallesinde üç katlı binada hizmet veren Emanet Çarşıyı ziyaret etti.

DESTEKLERİNDEN DOLAYI UMUT YALÇIN’A TEŞEKKÜR PLÂKETİ

Türk Kızılay’ının Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıya olan destek ve katkılarından dolayı Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın’a teşekkür plâketi takdim edildi.

“TÜRK KIZILAY’I İLE GURUR DUYUYORUZ”

‘Emanet Çarşı’ aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim ve temizlik ürünleri yardımlarının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal devlet hizmetlerini layıkıyla ulaştırmanın öncelikle gururunu yaşıyoruz. Hiç bir hemşerimizin aç ve açıkta kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Halka hizmeti, Hakk’a hizmet’ anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese imkânlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Sosyal Devlet anlayışının tüm gerekliliklerini layıkıyla yerine getirmekteyiz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Turgut Özal Mahallemizdeki üç katlı binada hizmetlerine devam eden ‘Emanet Çarşı’ Hizmet Binamızda ise gıda, kıyafet ve temizlik gibi yardımlarımızı artık daha nezih ve daha güzel şartlarda halkımıza ulaştırmaktayız. Emanet Çarşımıza başvuru yapan ve yapılan araştırmalar neticesinde yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen hemşerilerimize kart veriyoruz, bu kartlarla buraya gelen hemşerilerimize ihtiyacı olan malzemeleri veriyoruz. Emanet Çarşımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gıda, kıyafet ve temizlik ürünlerimizin tedarik edilmesinde hem hayırsever hemşerilerimizin hem de Türk Kızılay’ımızın büyük desteğini almaktayız. Dünyanın neresinde olsun afet, sel, yangın, deprem veya başka olaylarda yardıma muhtaç insanlara yardımlar ulaştırarak ulvi bir görevi yerine getiren Türk Kızılay’ı ile bizler her zaman gurur duymaktayız. 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Emanet Çarşımıza katkı ve desteklerini asla kesmeyen Türk Kızılay’ımız, kıyafet yardımlarına aralıksız devam etmektedir. Türk Kızılay’ı Genel Merkezine bu açıdan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yardımların hayata geçmesinde büyük emekleri ve destekleri bulunan Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcımız Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanımız Ramazan Soylu’ya ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kızılay’ı tarafından gönderilen kıyafetleri ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Emanet Çarşımıza bağış yaparak duyarlı bir yaklaşım sergileyen hayırsever vatandaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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