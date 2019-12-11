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11 Aralık 2019 Çarşamba 15:20

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda Malatya Standına Yoğun İlgi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda açılan Malatya standında yöremize özgü el sanatları ve yöresel ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle buluşturduk.” diye konuştu.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda Malatya Standına Yoğun İlgi
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MALATYA’NIN EL SANATLARI VE YÖRESEL ÜRÜNLERİ, DÜNYA’YA TANITILIYOR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası kapsamında yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya standını ziyaret edenlerle tek tek ilgilenerek, Malatya’nın el sanatları başta olmak üzere yöresel lezzetleri hakkında bilgiler aktarıyor.

“ETKİNLİKLERDEN EN GÜZEL ŞEKİLDE YARARLANIYORUZ”

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurasından en iyi şekilde yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nı düzenleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımıza öncelikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin farklı kentlerinin yöresel ürünlerinin tanıtımı ve teşhirinin yapıldığı etkinliklerde Malatya olarak yer alıyoruz ve hem el sanatlarımız hem de yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi hepimiz ziyadesiyle memnun etmektedir. Yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren misafirlerimize bir yandan yöresel lezzetlerimizden ikram ederken diğer taraftan da kentimizin tarihi, kadim medeniyetini, örf, adet ve gelenek ve göreneklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekânları hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bayanlarımızın hünerli ellerinden çıkan eşsiz eserleri burada sergileyerek Malatya’nın tüm güzelliklerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen değerli katılımcılarla buluşturmaktan onur duymaktayız. Kentimizin tüm zenginliklerini tanıtma fırsatı yakaladığımız etkinliklerde Yeşilyurt Belediyesi olarak 5,5 yılda hayata geçirdiğimiz ve ödüllere layık görülen yatırımlarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz ve ilçemizin tarihi ve turistik alanları, yöresel ürünleri hakkında detaylı bir şekilde tanıtım yapıyoruz. Özelliklerimize kentimize özgü tava ve fırın yemekleri, kahvaltılıklar ve diğer eşsiz lezzetlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak anlamında etkinlikler başlattığımız bugünlerde bu tür tanıtım programlarını fırsat olarak görüyoruz ve bu güzelliklerimizi dünyanın farklı noktalarından gelenlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür tanıtım toplantılarında yer alarak, kentimizin ve ilçemizin tanıtımını yapmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Standımızın oluşturulmasında emeği geçen başta Milletvekillerimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarımıza, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, yerel yönetimlerimizin değerli personellerine ayrı ayrı şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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