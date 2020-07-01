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01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:35

Vahap Küçük’ün Adı Meydanda Yaşayacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi merkezde yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra ilçelerde de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Vahap Küçük'ün Adı Meydanda Yaşayacak
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Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir İlçesine yakışır meydan düzenleme çalışmasını tamamladı.

Doğanşehir ilçe merkezinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından meydana geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Doğanşehir ve Malatya’nın yardımsever Belediye Başkanı Vahap Küçük’ ün ismi verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, yapılan meydanda toplam 5 bin 400 metrekare alanda çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda;1100 metrekare rulo çim, çeşitli tür ve cinsten 19 çeşit 1471 adet fidan dikiminin yanı sıra 3 farklı türden 4800 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Meydanda yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri Doğanşehir ilçesine yakışır ve rahmetli Vahap Küçük’ün anısını ve adını yaşatacak şekilde dizayn edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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