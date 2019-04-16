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16 Nisan 2019 Salı 17:22

Vali Baruş, Başkan Güder’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi İbrahim Tav ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Baruş, Valilik olarak belediyelerle koordinasyon içerisinde olacaklarını söyledi.

Vali Baruş, Başkan Güder'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında  Malatya Valisi Aydın Baruş, beraberinde Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi İbrahim Tav ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Burada konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, belediyelerle koordinasyon içerisinde olacaklarını belirterek, “Öncelikle belediye başkanlığı görevi hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah mahcup etmesin. İnşallah Battalgazi ilçesi için çok güzel hizmetlere vesile olur başkanımız. Battalgazi ilçemiz, Eskimalatya dediğimiz bölge içerisinde barındıran ve Malatya'nın bütün kültür ve tarihi varlıklarını kapsayan bir ilçe. Dolayısıyla buradaki kültür ve tabiat varlıkların korunması, tarihi eserlerin ilimizin tanıtımına ve turizmine kazandırılması önemli. Geçmiş dönemde Selahattin Başkan döneminde de güzel çalışmalar yapıldı Battalgazi ilçemizde. Diğer taraftan sosyal belediyecilik anlamında da başlatılan bir takım girişimler ve tesisler var.  Onların da tam anlamıyla hayata geçirilmesi ile birlikte, Battalgazi ilçemizin sosyal hayatının da çok canlı bir ilçe olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde biz hem Büyükşehir Belediyemiz ve hem ilçe belediyelerimiz olarak, Valilik ile birlikte koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz. Bu çok önemli. Birlikte çalışma prensibimiz var. Devletimizin tüm olanaklarını yerel kaynaklar ile birleştirerek,  inşallah Malatyamız için çok daha güzel yatırımlar ve çok daha güzel gelişmeler kaydetme içerisinde olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi ilçesine hizmet etmenin gayreti ve çabası içerisinde olacaklarını belirterek, “Bizlerde vatandaşlarımızın yüzde 70'in üzerinde bir oy oranı ile Battalgazi Belediye Başkanı olarak seçtiler. İnşallah bizde bundan sonraki süreçte gerek yerel yönetimler olarak, gerek merkezi hükümetimiz, sayın valimiz başta olmak üzere, vekillerimiz ile, il başkanımız ile Battalgazi’mize ve Malatya’mıza neler kazandırabiliriz onun çabası ve gayreti içerisinde olacağız.  Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi özellikle Battalgazi milli ve manevi değerlerimizin, kültürel değerlerimizin bulunduğu açık hava müzesi şeklinde olan bir ilçemiz. Bunu turizme kazandırma, Malatya’mıza kazandırma adına inşallah yapmış olduğumuz çalışmaları devam ettirerek Battalgazi’mizin gelişmesi için tüm çaba ve gayretlerimizi sarf edeceğiz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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