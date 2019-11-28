Vali Baruş Darende’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları Bir Araya Getirdi

Vali Aydın Baruş, Darende ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.



Toplantıya, İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları mahalle muhtarları ve kanaat önderleri katıldı.

Toplantı öncesi "30 Yapraklı Gülşehir" diye bilinen Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) hazretlerinin bu güzel beldesinde olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek başladığı konuşmada Vali Baruş, "Burada tüm kamu idarecilerimizle muhtarlarımızla bir araya geldik. Amacımız, devletimizin olanaklarını faydalı bir şekilde kullanarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve devlete olan güvenini artırmayı amaçlamaktır. Darendeli hemşerilerimizin burada yaşamaktan mutlu olacağı bir ortamın tesis edilmesi için hepimize önemli vazifeler düşüyor. Devletimizin bizlere sağladığı imkânlardan vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her zaman istifade edebilmesini önemsiyoruz." dedi.

Toplantıda Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Muhtarlarla yapılan toplantı sonrası Vali Baruş, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi’nde Vali Baruş başkanlığında okul aile birliği başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda okul ve öğrenci güvenliği, öğrencilerin okullara ulaştırılması noktasında servislerde yaşanan sorunlar, çocukları tehdit eden madde bağımlılığı ve zararlı kişiler ile mücadele, maddi durumu yetersiz çocuklarımızın sınavlara hazırlanması için destek kursları düzenlenmesi gibi konulara değinen Vali Baruş, Okul Aile Birliklerinin önemli olduğuna belirterek, okul aile birliği başkanlarının istek ve önerilerini dinledi.

Okul aile birliği başkanları; madde bağımlılığı, çevre düzenlemesi, okul servisleri ve kantin denetimleri, okul güvenliği gibi konularda istek ve taleplerini anlattı.

Vali Baruş, toplantının ardından İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra Diyarbakır İlinde 2015 yılında şehit olan Polis Memuru Adem Keleş ve Diyarbakır İlinde 1992 yılında şehit olan P.Onbaşı Mehmet Şevki Altun’un ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, taziyelerini bildirerek şehitlerimizin aileleri ile bir süre sohbet etti.

Vali Baruş son olarak, ilçenin kamu yatırım projeleri arasında yer alan Mehmet Akit Ersoy İlkokulu ve Fizik Tedavi Hastanesi inşaatları ile restorasyon yapılması planlanan tarihi İbrahim Yusuf Paşalar Camii’ni inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)