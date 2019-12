Vali Baruş, Doğanşehir’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları Bir Araya Getirdi

Doğanşehir İlçesinde İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Kurum Müdürleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “Doğanşehir’de bulunmaktan ve düzenlenen toplantıya katılan muhtarlarımızla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Konuşmasının devamında, “Bu yaptığımız toplantılar bildiğiniz gibi en az yılda bir düzenlenen ve muhtarlarımızla beraber olduğumuz, onları dinlediğimiz, sorunlarına vakıf olduğumuz, acil çözülmesi gereken problemleri de çözme yönünde irade koyduğumuz ve neticesinden olumlu gelişmeler beklediğimiz toplantılar. Bugün Malatya’nın en büyük ilçelerinden olan Doğanşehir’imizde bu güzel verimli topraklarda bir araya geldik ve Doğanşehir’in meselelerini sizlerle birlikte teati edeceğiz. Doğanşehir her geçen gün gelişen ve gerek eğitimiyle gerek sağlığıyla gerekse belediye hizmetleri ile her geçen gün vatandaşımızın hak ettiği düzeye gelmekte önemli mesafeler kat eden bir ilçemiz. Sizlerin de bildiği gibi ilçemizde çok önemli yatırımlar var. Devlet Hastanesinin inşaatı süratle devam ediyor. İnşallah 2020 yılında bu inşaatımızı tamamlarız ve Doğanşehir halkı güzel bir sağlık hizmetine bu hastane sayesinde kavuşur. Bir ilçe için çok önemli bir yatırım 100 yataklı, hatta gerektiğinde 130’a kadar çıkabilecek bir kapasitesi var. Burayı da uzman hekimlerle, sağlık personeli ile donattığımız takdirde çok daha güzel sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımız. Okul inşaatlarımız var ilçemizde. Belediye hizmetleri bakımından da önemli yatırımlar var. Doğanşehir ilçe merkezinin düzenlemesiyle ilgili güzel bir meydana kavuşması yönünde Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle önemli çalışmaları var. 2020 yılı çok daha güzel yatırımlara sahne olacak. Ben Doğanşehir halkının her kesimi ile hizmetin en iyisini hak ettiğini düşünüyorum. Burada da hepimize görevler düşüyor gerek Valilik olarak, gerek Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi olarak sizlere hizmetin en güzelini vermek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Elimizden gelen imkânları verimli bir şekilde kullanarak sizleri daha iyi bir ortama kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Doğanşehir ilçemiz tarım sektörü açısından da önemli bir ilçe. Tarım sektörünü daha iyi seviyeye getirmek ve vatandaşımızın geçimini temin eder halde tutabilmek için Tarım Müdürlüğü olarak da elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bir de bizim için en başta gelen ilçemizin huzur ve güvenliği. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği noktasında da güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden her türlü gayreti sarf ediyorlar. Burada da en büyük yardımcımız muhtarlarımız. Muhtarlarımızın İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığıyla çok yakın çalışmasını istiyoruz. Bu yakın çalışma vatandaşa da güven verecektir, devlete olan güvenini artıracaktır. İnsanların ailesiyle, komşularıyla birlikte mahalle hayatında huzurlu bir ortamda yaşamasını temin edecektir. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz katkılardan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Baruş’u ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Muhtarlarla yapılan toplantı sonrası Vali Baruş, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Doğanşehir Anadolu Lisesi toplantı salonunda Vali Baruş başkanlığında okul aile birliği başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda okul ve öğrenci güvenliği, öğrencilerin okullara ulaştırılması noktasında servislerde yaşanan sorunlar, çocukları tehdit eden madde bağımlılığı ve zararlı kişiler ile mücadele, maddi durumu yetersiz çocuklarımızın sınavlara hazırlanması için destek kursları düzenlenmesi gibi konulara değinen Vali Baruş, Okul Aile Birliklerinin önemli olduğuna belirterek, okul aile birliği başkanlarının istek ve önerilerini dinledi.

Okul aile birliği başkanları; madde bağımlılığı, çevre düzenlemesi, okul servisleri ve kantin denetimleri, okul güvenliği gibi konularda istek ve taleplerini anlattı.

Vali Baruş, toplantının ardından İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra Hakkari İli Çukurca İlçesinde 1996 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Subutay Sükut ve Doğanşehir İlçesinde 1997 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Necati Yılmaz’ın ailelerini ziyaret eden Vali Baruş, taziyelerini bildirerek şehitlerimizin aileleri ile bir süre sohbet etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)