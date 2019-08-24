Vali Baruş, Hulusi Efendi Müzesi Açılış Törenine Katıldı

Vali Aydın Baruş törende yaptığı konuşmada, müzenin tasavvufa hizmet vereceğini belirterek, "Atalarımız, bu topraklara adım attıklarından itibaren Anadolu’da yaşayan kim olursa olsun onların gönlünü kazanmaya çalışmıştır. Anadolu’da kurulan bu medeniyetin özü, sevgi ve hoşgörüdür. Bunu başaranlar da gönül erenleri, gönül mimarları olmuştur. İşte ceddimiz o gönülleri yapabildiği için bu topraklarda bin yıldır sevgi ve hoşgörü hüküm sürmüştür." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Baruş, Darende Kaymakamı Enver Zengince, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş ve iş adamı Mesut Toprak tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Vakıf yetkilileri, 1914 yılında doğan Hulusi Efendi’nin 24 yaşına kadar kaldığı ve müzeye dönüştürülen yapıyla ilgili Vali Baruş'a bilgi verdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)