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17 Nisan 2019 Çarşamba 14:48

Vali Baruş’tan Belediye Başkanı Çınar’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret ederek ‘ hayırlı olsun’ dileklerini paylaştı.

Vali Baruş'tan Belediye Başkanı Çınar'a ‘Hayırlı Olsun' Ziyareti
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Başkan Çınar ayrıca kendisini tebrik etmeye gelen tüm misafirlerini makamında ağırlayıp, Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni projeleri hakkında bilgiler paylaşıyor.

“SAYIN VALİMİZİN TECRÜBE VE DENEYİMLERİNDEN FAYDALANACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm kamu kurumları ile birlikte hareket ederek, Yeşilyurt’a en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öncelikle Sayın Valimize bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimiz başta olmak üzere bütün kamu kuruluşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışarak Yeşilyurt’umuza en güzel hizmetleri getirmek adına el birliğiyle, gönül birliğiyle, iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Valimizin de tecrübe ve deneyimlerinden yararlanarak işbirliği halinde verimli, kalıcı ve geleceğe yönelik yatırımlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kıymetli hemşerilerimizden aldığımız dua ve desteklerle yeni dönemde azimle, gayretle, ciddiyetle çalışarak bölgemize daha fazla hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

VALİ BARUŞ, HİZMETLER HAKKINDA BAŞKAN ÇINAR’DAN BİLGİLER ALDI

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar diledikten sonra, Yeşilyurt’ta devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldı.

BAŞKAN ÇINAR, TEBRİK ZİYARETİ İÇİN GELENLERLE TEK TEK GÖRÜŞÜYOR, PROJELERİ ANLATIYOR

24, 25 ve 26’ncı Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’in yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal, Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İl Müftüsü Ümit Çimen, Suriyeli Abraz Aşireti Temsilcileri Muhammed El Mişel ile Ahmet El Mişel, kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret edip ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaştılar.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve içten geçen sohbetler sırasında mevcutta devam eden hizmetlerin yanı sıra Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem projeleri hakkında da detaylı bilgiler paylaştı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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