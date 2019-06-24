Vatandaşlar, Tarihe Yolculuğa Yoğun İlgi Gösteriyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya’da ilk kez 2014 yılında hizmete sunulan Tur Otobüsü, ‘Tarihe Yolculuk’ turlarına bu yıl da devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü ile vatandaşlar, hem tarihi mekânları geziyor, hem de gezdikleri tarihi mekânların tarihçesi hakkında bilgi ediniyorlar.

Hafta içi her gün saat 13.00’de Eski Belediye Meydanı’nda hareket eden Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 2019 yılının ilk turlarına başlanırken, Tur Otobüsü ile düzenlenen bu turların, tarihi ve kültürel varlıklara karşı duyarlılık noktasında farkındalık oluşturuyor. Vatandaşlar, Tur Otobüsü’nün bu yılda hizmete sunulmasından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ederken, Tur Otobüsü ile tarihi mekânları gezen vatandaşlardan Ahmet Ayçelik, tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirterek, “Çok güzel bir yer işçiliği güzel yapmışlar, bakımı da güzel. Buraya bir sene önce gelmiştim. Emeği geçenin ellerine sağlık” derken, Merve Uğurlay ise, “Yapılan turlarla birlikte tarihimizi daha iyi bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Zanaat sokağındakiler cidden çok gerçekçi olmuşlar. Eski tarihimizi çok iyi yansıtmışlar, teşekkür ediyorum” dedi.

Turdan çok memnun kaldığını belirten Murat Serdar, “Turdan çok memnun kaldık, Belediye’nin hizmetlerinden. Tarihi yapı çok iyi korunmuş, dekorlar orijinal, Selçuklu döneminden kalmış. Kervansaray'daki eski yapı tamamen korunmuş, doku tamamen orjinal. Orada eskiden yaşamış insanların bire bir figürleri gerçekten inandırıcı olmuş. Battalgazi Belediye Başkanına teşekkür ederiz bu imkânı sağladığı için, hizmetlerinin devamını bekliyoruz. Biz, turist olarak geldik buraya ve çok memnun kaldık” ifadelerini kullanırken, Rubale Memmedzade de, “Azerbaycanlıyım, turistim. Her şey çok güzel, geziyoruz. Yapanların eline sağlık” diye konuştu.

Muhamed Mücahit Eren ise, “Geçen senede gelmiştik yine Battalgazi'nin aracı ve rehberlik hizmetiyle. O zaman da çok güzel geçmişti. Memleketimiz, tarih kokan yerler. Rabbim tekrar gelmeyi nasip etsin. Elhamdülillah burada iki rekât namaz kılmayı Allah nasip etti. Sizlerden de Allah razı olsun. Rabbim tarih şuuru ve bu yerlerin kıymetini bilmeyi nasip etsin. Battalgazi Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)