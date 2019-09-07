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07 Eylül 2019 Cumartesi 15:23

Yazıhan’da Kapya Biber Tarla Günü

2018 Yılında Doğanşehir İlçesinde toplam 31 Kadın Çiftçinin katılımıyla düzenlenen uygulamalı Kapya Biber Yetiştiriciliği Projesinde elde edilen başarı sonrasında diğer ilçelerimizde de kapya biber yetiştiriciliğinin üretim alanında artış sağlandı.

Yazıhan'da Kapya Biber Tarla Günü
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Yazıhan İlçesi Hamidiye Mahallesinde de İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından organize edilen Kapya Biber tarla günü düzenlendi. Hasat etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Yazıhan İlçe ve Orman Müdürü Zafer Tanrıverdi, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Tarla gününde konuşma yapan İl Müdürümüz Tahir Macit; Malatya genelinde sebzeciliğin yaygınlaşması ve kendimize yeten, kendi sebze ihtiyacımızı karşılayan bu tür projeleri destekliyoruz. Kayısıdan farklı olarak yapılan bu tür sebze yetiştiriciliklerinde üreticilerimizin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak adına gerek İl Müdürlüğümüz gerekse İlçe Müdürlüğümüzle beraber teknik anlamda destek olmaya her zaman hazırız dedi. Daha sonra üreticilerimizin sorunlarını Yazıhan Belediye Başkanı ile dinleyen İl Müdürümüz gerekli bilgilendirme ve değerlendirmeleri yaparak Kapya Biber yetiştiriciliği yapan üreticimize ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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