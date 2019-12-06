Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gastronomi Platformunun Kurulmasına Öncülük Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya ve Yeşilyurt mutfağına özgü yöresel lezzetleri gastronomi dünyasına kazandırmak adına başlattığımız çalışmaların doğru ve planlı bir güzergâhta ilerlemesi adına lezzet ustaları, kurum yetkilileri ve medya mensuplarından oluşan Gastronomi Platformunu kurduk. Bu ay içerisinde gastronomi çalıştayı, ardından ilerleyen aylarda düzenleyeceğimiz gastronomi festivali ile bu hizmetleri taçlandıracağız. UNESCO’ya başvuru yapıp yöresel lezzetlerin tescil edilmesi içinde girişimlerde bulunacağız.” dedi.

BAŞKAN ÇINAR, GASTRONOMİ PLATFORMU ÜYELERİYLE TARİHİ KONAKLARI GEZDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kuruluşuna öncülük ettiği Gastronomi Platformunda yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Tuna, Lokantacılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Furkan Turmuş, Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Cumali Çetinkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Nebi Yiğit, Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Ramada Otel Müdürü Zerrin Palancı, Gazeteciler Bülent Yalvaç ve Rıfat Gökçe ve lokantacılarla bir araya geldi.

Platform üyeleriyle Hıroğlu mahallesi Lezzet Caddesinde restorasyonu devam eden Tarihi Tescilli Konaklarda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ve Yeşilyurt’un tadına doyulmaz etli ve sulu yemeklerinin yanı sıra sabah kahvaltılıklarını gastronomi dünyasına kazandırmak adına ‘Lezzet Vadisi’ projesi kapsamında başlattıkları yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

“GASTRONOMİ PLATFORMU OLARAK FAYDALI HİZMETLERİN ALTINA İMZA ATACAĞIZ”

Gastronomi Platformunun Malatya ve Yeşilyurt mutfağının yurt içi ve yurt dışında hak ettiği değeri görmesi adına faydalı hizmetlerin altına imza atacağını ifade eden Başkan Çınar, çalıştaylar, festivaller ve çeşitli organizasyonlarla yöresel lezzetleri geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini söyledi.

“MALATYA VE YEŞİLYURT MUTFAĞI, HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK”

Malatya’nın yemek kültürünün dünya çapında yakından tanınması adına Gastronomi Platformunu kurduklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Malatya’mız son dönemlerde gastronomi alanında kendini yetiştiren, bu alanda öne çıkan kentlerin başında gelmektedir. Şehrimize özgü tava ve fırın yemeklerimizi, vegan ve vejeteryan yemeklerimizi, kahvaltılarımızın tanıtımına ayrı bir önem vermekteyiz. Malatya yemeklerinin bu tür tanıtımlar ve yatırımlar neticesinde yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizin dikkatini çekmeyi başardı. Bizlerde eşsiz lezzetlerimizi daha geniş kesimlere duyurup, kentimiz, ilçemiz ve bölgemizi bu alanda geliştirmek adına gerekeni yapmaktayız. Yöresel yemeklerimizin iç ve dış turizme kazandırılması kentimizin ekonomik ve ticari hayatının da hareketlenmesine ve canlanmasına neden olacaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızı daha da ilerletip ve geliştirip bölgemizi cazip hale getirip, hem esnaflarımızın güçlenmesi hem de bu işe hayatını ve gönlünü vermiş olan lezzet ustalarının yurt içi ve yurt dışında tanınmasını sağlayacağız. Her biri ayrı bir lezzete sahip yemeklerimizin tanıtımını daha güçlü zeminde sürdürmek, çalışmaları planlı bir şekilde götürmek adına ‘Gastronomi Platformu’ kurduk. Yapacağımız çalışmalara gönüllü olarak katkı sunmak isteyen tüm hemşerilerimizin de fikirlerine açığız. Buradaki temel gayemiz; gastronomi alanında yapmayı planladığımız hizmetlerin daha sağlıklı, güzel ve kalıcı bir şekilde hayata geçmesidir. Bizler tüm hizmetlerimizde olduğu gibi bu alanda yapacağımız hizmetlerin de doğru ve planlı olabilmesi adına istişareye ve ortak akla önem veriyoruz. Hıroğlu mahallemiz Lezzet Caddesinde bulunan, tarihe tanıklık etmiş, kadim medeniyetimizin tüm güzelliklerini yansıtan Yeşilyurt Konaklarının restorasyonunu tamamladıktan sonra buradaki binalara farklı fonksiyonlar yüklemek istiyoruz. Buradaki binalarımızda oluşturacağımız gerek Butik Otelimiz gerekse de diğer lokanta ve hizmet alanlarında yöresel lezzetlerimizi ‘Lezzet Vadisi’ projemizle iç ve dış turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bölgemizi, var olan güçlü potansiyelini harekete geçirerek cazibe merkezine dönüştürmek adına bu platformu kurduk. Malatya diğer kentlerle kıyaslanmayacak derece yöresel lezzetlere ve bu işe yıllarını vermiş, bu alanda deneyim kazanmış lezzet ustalarına sahiptir.Buraya has farklı lezzetlere sahip meyvelerimiz ve sebzelerimiz, verimli topraklarda yetişmiş hayvanlardan elde edilen süt, süt ürünleri ve etlerimiz var.Kentimize ve ilçemize özgü bu tür eşsiz lezzetlerin, lezzet ustalarının ellerinde doyumsuz tadlara dönüşüp dünyanın beğenisine sunmak için ciddi adımlar atmaya başladık. Bu ay içerisinde gastronomi alanında bir çalıştay düzenleyeceğiz, ayrıca ilerleyen zamanlarda gastronomi festivali yaparak bu hizmetlerimizi taçlandırıp, malzemesiyle, tadıyla, sunumuyla kendine özgü olan yemek kültürümüzü daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Kurduğumuz platform çatısı altında sık sık bir araya gelip, yapılacak çalışmalar hakkında istişare edeceğiz. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun bu eşsiz yemeklerinin hak ettiği değeri görene kadar, tüm dünya bu lezzetlerin farkına varana kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ulusal anlamda da girişimlerimiz olacak, UNESCO’dan bu yerel mirasın tescilleştirip burayı öne çıkartma gayretinde olacağız. Gastronomi Platformunda yer alarak, çalışmalarımıza güç ve kuvvet veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)