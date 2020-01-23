Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ ETKİNLİĞİMİZE DAVET EDİYORUZ”

Belediye olarak en önemli yatırımlarının eğitim hizmetleri olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Eğitime ve gençlere yapılan yatırımın ülkemizin geleceği için atılmış en önemli adımlar olarak görüyoruz. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının yarıyıl tatiline girmesinden dolayı öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edeceğiz. ‘Haydi Çocuklar Sinemaya Gidiyoruz’ sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliğimizle karnesini alan öğrencilerimizle birlikte 30 ve 31 Ocak’ta saat 11:00’de Yeşil Sinemada ‘Rafadan Tayfa; Göbeklitepe’ filmini izleyeceğiz. Bu güzel etkinlikten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz ücretsiz biletlerini Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmet veren Millet Kıraathanelerimiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz ve MAŞTİ Karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları B Blok’ta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Velilerimiz ve öğrencilerimiz detaylı bilgileri 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizi arayıp Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden öğrenebilirler. Bu vesileyle bir kez daha karnesini alan olan tüm öğrencilerimizi kutlar; eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilerim.” diye konuştu.

‘Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’ filminin ücretsiz biletleri, 25 Ocak 2020 Cumartesi gününden itibaren dağıtımına başlanacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)