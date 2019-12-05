Yeşilyurt Belediye Ekipleri, İlçenin Dört Bir Tarafında Kar Temizliği Yapıyor

Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri, Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte daha önce yapılan planlama doğrultusunda ilçenin dört bir tarafında kar temizleme çalışmalarına ağırlık veriyor. Başkan Çınar, kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

SOKAKLARDA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oluşturulan karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda ve yollarda oluşabilecek buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu resmi kurumların önü, otobüs durakları ve çevreleri ile yine yoğun olarak kullanılan caddelerde kar küremesine özen gösteriyor.

“KIŞ MEVSİMİNE GÖRE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öncelikle vatandaşların sıkça kullandığı güzergâhları temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, bu doğrultuda ekiplerin koordineli ve titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

“KARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZ 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları doğrultusunda kar temizleme çalışmalarına yönelik gerekli planlamaları yapıp, ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Bugünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir ki temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar, Cenab-ı Allah’ın bir lütfu, nimeti ve güzelliğidir. Kar, tarımsal alanlarımızın daha verimli olmasını sağlayan en güzel yağış olmakla birlikte barajlarımızı ve göletlerimizdeki doluluk oranının artmasına vesile olmaktadır. Yüce Rabbimize bu nimetinden dolayı ne kadar hamd etsek azdır. Hemşerilerimizin yağın karın sadece güzellikleriyle karşı karşıya kalmaları, güzel vakit geçirmeleri ve kart topu oynayarak bu güzelliği hep birlikte paylaşmaları adına ilçemizin dört bir tarafında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunmaktayız. Kar yağışı devam ettikçe temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın da toplu taşıma araçlarını bu dönemde daha fazla tercih etmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

“ÇEK-GÖNDER, ÇAĞRI MERKEZİ VE WHATSAPP ÜZERİNDEN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ”

Başkan Çınar, vatandaşların kar yağışından sonra oluşabilecek sıkıntıları belediyenin resmi internet sitesinde faaliyete geçen ‘Çek-Gönder’ uygulaması başta olmak üzere 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi ile 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattına bildirmelerini istedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)