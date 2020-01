Yeşilyurt Belediye Meclisi 2020 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Ocak Ayı Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 05 Aralık 2019 tarihli meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

“YENİ YILINIZI TEBRİK EDİYORUM”

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm Malatyalılar ve Meclis Üyelerinin 2020 yılını tebrik edip, yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

“HEP BİRLİKTE EL ELE VERİP İLÇEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

2019 yılında Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek çok sayıda yatırımı hayata geçirdiklerini, her alanda verimli ve güzel hizmetlerde bulunduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için toplumun tüm kesimleriyle el ele verip 2019 yılında Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek niteliklere sahip önemli projelerin altına imza attık.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkımıza vaat ettiğimiz 45 projemizden 28’ini belirli bir seviyeye getirdik. Çok özel ve anlamlı ödüllere layık görülen ‘insan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2019 yılında dur durak bilmeden çalıştık ve koşturduk. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarihi mekanların restorasyonundan kentsel dönüşüm projelerine, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına, sosyal yardımlaşmadan yöresel ürünlerimizin tanıtımına kadar her alanda kalıcı ve güzel hizmetler ürettik. Çevre yatırımlarında ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı’ ödülüne layık görülüp, ülke çapındaki 1.359 Belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaştık. Hemşerilerimizin refah ve huzur seviyesini daha iyi seviyeye çıkarmaya çalışan hizmet anlayışımızdan asla ödün vermeden, her günümüzü dolu dolu geçirdik. Yeşilyurt, artık sadece bölgesinde değil ülke çapında yakından tanınan, bilinen ve yatırımları örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Tabii ki bu yeterli değildir, yeni yılda daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet üreteceğiz. Hep birlikte el ele verip ilçemizi büyütmeye devam edeceğiz. İlçemizin sadece bugünü değil geleceğine dönükte birçok yatırımın hayata geçtiği 2019 yılında yaptığımız hizmetlere katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize, fikir ve önerileriyle bu değişim sürecimizin sürmesinde büyük emekleri olan siz değerli Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılında bu gelişim, kalkınma ve değişim sürecimiz sizlerin vereceği katkı ile devam edecektir. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve siz değerli Meclis Üyelerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” dedi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükmü gereğince yapılan seçim sonucunda; Esin Tanrıverdi, Oktay Özevren, Memet Özen ve Mehmet Nakir denetim komisyonuna seçildiler. Denetim Komisyonun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile çalışma ücretleri de görüşülerek karar bağlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

2020 yılındaki toplantılarını her ayın ilk Salı günü saat 14:00’de yapılmasını kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi ayrıca 2020 yılında tatil yapmama kararı alırken, Meclis Üyelerine 2019 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifte görüşülerek kabul edildi.

2020 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye bünyesinde Sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasına ilişkin teklif ise onaylandı.

2020 yılı otopark bedellerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini görüşen Belediye Meclisi, birinci bölge için 7 bin 200 TL, ikinci bölge için 6 bin TL, üçüncü bölge için 5.200 TL, dördüncü bölge içinde 3 bin TL. olarak belirlenmesine karar verdi. Kuyulu ve Görgü mahallelerinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait toplam 44 adet parselin satışının yapılması onaylandı.

Bostanbaşı mahallesinde hissedarı Hüseyin Cemal Akın’a ait olan 208 metrekare alanın Yeşilyurt Belediyesine ‘Kuran Kursu’ yapılması için bağışlanan alanla ilgili iş ve işlemleri yürütmesi için Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürü Mehmet Zeyrek’e yetki verilmesini kabul eden Belediye Meclisi ayrıca Kaynarca mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan toplam 39.752 metrekarelik alanın 1.626.22 metrekarelik bölümüne Cami ve Kuran Kursu yapılması için Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesini kararlaştırdı. Hayırsever bir vatandaş tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin bağışlanan bir adet kamyonun Yeşilyurt Belediyesi araç envânterine dâhil edilmesini onaylayan Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü hizmetlerde kullanılmak üzere 11 adet aracın satın alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifini görüşerek kabul etti.

Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yatırımları arasında yer alan ‘Karakaya Göl Park’ projesinin uygulanacağı Gölpınar’da bulunan 143 nolu parselin satın alınmasına yönelik teklifte görüşüldükten sonra onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Tahahhüt Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen işlerde kullanılmak üzere resmi ve özel bankalardan temin edilmesi gereken krediler için borçlanma yetkisi verilmesine yönelik teklif kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Tesisler Müdürlüğünün Çalışma yönetmeliğinin güncellenmesine dair gündem maddesi görüşüldükten sonra onaylandı.

ŞUBAT AYI TOPLANTISI DÖRT ŞUBAT’TA

Gündemindeki altı maddenin Şubat Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine, 11 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Ocak Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını 04 Şubat 2020 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)