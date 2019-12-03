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03 Aralık 2019 Salı 16:31

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantılarına Başladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantıları 1.Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantılarına Başladı
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Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 05 Kasım 2019 tarihli Kasım Ayı toplantısına ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden iki madde oylandıktan sonra gündeme dâhil edilirken, toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeret dilekçeleri okunduktan sonra, gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

Yeşilyurt Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yeşilyurt Belediyesi 2020 yılı Performans Raporu’ görüşüldük sonra onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi’ndeki kütüphane ile Dilek mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait dükkânların kütüphane olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne devr edilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Şahnahan mahallesinde mülkiyeti Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait olan üç ayrı parsel üzerine Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılması planlanan mesire alanı için bu alanların işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Devlet Su İşlerinden devrinin talep edilmesine yönelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra onaylandı.

Karakavak Mahallesi 4980 ada 1 nolu parselde İmar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Gündüzbey Mahallesi 175 ada 4 nolu parselde imar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu ile Çarmuzu Mahallesi 4905 ada 1 nolu parselde imar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu görüşüldükten sonra onaylanırken, Bostanbaşı mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait iki dükkânın açık teklif usulüyle satışına yönelik teklif ise kabul edildi.

ARALIK AYI 2.OTURUM TOPLANTISI BEŞ ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ

Gündemde ki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı 2.Oturum Toplantısını 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 10:00’da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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