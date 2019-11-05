Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 18 Ekim 2019 tarihli Ekim Ayı 2.Oturum Toplantısına ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden iki madde oylandıktan sonra gündeme dâhil edildi.

“SIFIR ATIK YEREL YÖNETİM ÖDÜLÜMÜZ MALATYA’MIZA, YEŞİLYURT’UMUZA HAYIRLI OLSUN”

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar ilçemizi her alanda olduğu gibi çevresel hizmetlerde de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmak adına çok büyük yatırımlar yapıp, sosyal sorumluluk projeleri uyguladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projelerini çeşitli yatırımlarla destekleyen yerel yönetimlerin ödüllendirildiği 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde; ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Geri Dönüşüm’ projelerimizden dolayı Sıfır Atık ‘Yerel Yönetimler’ başarı ödülüne layık görüldük. Türkiye’de ki 1.359 Belediye arasında ilk 5’e girerek çevre hizmetlerinde Yeşilyurt’umuzun adını tüm Türkiye’ye duyurmanın gururunu yaşarken, bu ödülü bizlere layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen herkese şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu ödülde Yeşilyurt Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerinin de büyük emekleri ve katkıları vardır, bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte el ele verip güzel hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

TOPLANTI, RESMİ SİTE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLANDI

Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, Gündüzbey Mahallesi 279 nolu parselde Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu, Gedik Mahallesinde yapılan Revizyon Uygulama İmar Planında 421 ada 3 nolu Parsel için yapılan itiraza dair İmar Komisyonu Raporu, Koyunoğlu Mahallesi 709 ada 157 parselde İmar Plan Tadilatı talebi hakkında ki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü teklifi, Gedik Mahallesinde yapılan Revizyon Uygulama İmar Planında 388 ada 1 nolu Parsel için yapılan itiraza dair İmar Komisyonu Raporu, Yeşilyurt sınırlarında bulunan Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine dair İmar Komisyonu Raporu ile mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Yakınca mahallesi 383 ada 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,23, 24,25,26,27 ve 28 nolu parsellerin satış talebine ilişkin teklif onaylandı.

Bahçe Sundurmaları Yapım ve Uygulama Standartları yönetmeliğinde tadilat yapılması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi de kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesinin 9. Malatya Uluslararası Film Festivaline Kurumsal Sponsorluk olmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi görüşüldükten sonra kabul edilirken, Eylül Ayı Toplantısında Meclis Üyelerinden Battal Tunca, Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel, Murat Alabaş ve Ramazan Yakıcı’nın Meclis Başkanlığına sundukları önerge neticesinde, Yeşilyurt İlçesindeki eğitim durumu üzerine hazırlanan Eğitim Komisyonu Raporu da okunduktan sonra onaylandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iki aylık yoğun bir çalışma neticesinde hazırlanan Eğitim Raporundan dolayı Eğitim Komisyonu Üyelerini tebrik ederken, hazırlanan raporun bütün kurumlara iletilmesi talimatını verdi.

ARALIK AYI TOPLANTISI ÜÇ ARALIK’TA

Gündemindeki beş maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, dört maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildikten sonra toplantıyı kapatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hâyırlara vesile olmasını temenni etti.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2019 yılının son toplantısını 03 Aralık 2019 Salı günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)