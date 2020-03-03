Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı Çalışmalarına Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı 1.Oturum Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada; “ Ülkemizin varlığı, bağımsızlığı, özgürlüğü ve huzuru için büyük bir fedakârlık ve özveri ile mücadele eden Kahraman Ordumuzun yanındayız. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarına ilelebet sahip çıkmak şanlı tarihimizin bize yüklediği en önemli sorumluluktur.”dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanarak Mart Ayı Olağan Toplantısı 1.Oturumunu gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 03 Şubat 2020 tarihli Şubat Ayı meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

“BAHAR KALKANI HAREKÂTININ BAŞARIYLA SONUÇLANACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, 36 Kahraman Mehmetçiğimizin şehit düştüğü Suriye’nin İdlip Kentindeki hain saldırıyı kınayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kahraman Ordumuz’un ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden terörist unsurları bertaraf etmek adına başlattığı tarihi operasyonda 36 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin bir üzüntüsünü yaşamaktayız.27 Şubat Perşembe günü rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain ve alçak saldırıyı nefretle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletirken, çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Böyle zor zamanlarda milli birliğimizi tesis etmek, ortak bir duruş sergilemek her vatansever için bir zorunluluktur. Aziz milletimiz her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşacak güce ve kararlığa sahiptir. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarına ilelebet sahip çıkmak şanlı tarihimizin bize yüklediği en önemli görevdir. Millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edip, bayrağımıza ve memleketimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimizi minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. İdlib’de gerçekleşen menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtında başarılı sonuçlar alınacağına yürekten inanıyoruz. Ülkemizin huzuru ve güveni için büyük bir fedakârlık ve özveriyle mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz. Cenab-ı Allah Kahraman Ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte hep birlikte Türkiye olalım, güzel vatanımıza ve albayrağımıza sahip çıkalım.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR’A GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İÇİN YETKİ VERİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; Hıroğlu mahallesine kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için yürütülecek iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesini onaylayan Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Yakınca mahallesinde ki 766 ve 767 nolu parsellerin Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsis edilmesini kararlaştırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tahsis edilen alanlara; Yeşilyurt İlçesine bağlı Şahnahan, Suluköy, Tepeköy, Topraktepe, Bindal, Küllümağara, Duranlar, Dilek, Örenönü ve Tepehan mahallelerine yönelik içme suyu projesi uygulayacak.

Yeşilyurt Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü teklifi doğrultusunda; 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki maddelerin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi tarafından 13 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Malatya’da Deprem Gerçeği Çalıştayından çıkartılan raporlar sonucunda; Yeşilyurt İlçesinde yapılacak binalar ve yeni yapılaşma alanlarını kapsayan Statik Proje Kontrolü İçin İlave İnceleme Esaslarına ilişkin gündem maddesi kabul edildi.

GÖRGÜ MAHALLESİNE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULACAK

Görgü mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 123 ada 1 nolu parsel ile 184 ada 13 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

Mollakasım Mahallesi 319 ada 36 nolu parselde İmar Plan Tadilatı, Tecde Mahallesi 2445 ada 1, 2, 13 ve 14 nolu parsellerde Plan Tadilatı talebi, Sütlüce Mahallesi 1696 nolu parselde Plan tadilatı, Mollakasım Mahallesi 380 ada 4 ve 10 nolu parsellerde Uygulama İmar Plan Tadilatı, Tohma Mahallesinde ilave İmar planı çalışması yapılması talebi ile Çilesiz Mahallesi 5412 ada 2 nolu parselde Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Komisyonu raporları onaylandı.

MART AYI 2.OTURUMU BEŞ MART’TA

Gündemindeki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, 05 Mart 2020 Perşembe Günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelerek Mart Ayı çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis Toplantısı, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)